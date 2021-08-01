ΠΌΤΕ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΘΑ ΦΡΟΝΤΗΣΗ Ο ΦΟΡΕΣ ΠΟΥ ΈΧΕΙ ΤΟ ΧΟΡΌ ΑΠΕΝΑΝΤΗ ΚΑΙ ΣΤΑ 40 ΜΈΤΡΑ ΑΠΌ ΤΟ ΚΛΕΙΣΤΌ ΓΥΜΝΑΣΤΙΡΙΟΥ…. ΑΣΠΙΔΑΣ…. ΝΑ ΠΕΡΊΦΡΑΞΗ ΤΩΝ ΧΟΡΌ… ΠΡΟΣ ΑΠΟΦΥΓΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΑΣ ΠΟΥ ΈΧΕΙ Ο ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΈΝΟ ΧΟΡΟΣ ΤΏΡΑ…. ΚΑΙ ΚΆΘΕ ΦΟΡΆ ΠΙΥ ΚΑΘΑΡΊΖΕΤΕ ΑΠΌ ΤΟΥΣ ΥΠΑΛΙΛΟΥΣ ΤΟΥ ΔΉΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ…… ΔΕΝ ΕΊΝΑΙ ΣΚΟΥΠΙΔΌΤΟΠΟΣ……ΠΙΟΣ ΕΊΝΑΙ Ο ΦΟΡΕΣ ΠΙΥ ΑΜΕΛΗ ΤΑ ΠΡΈΠΕΙ…. ΤΑ ΑΥΤΟΝΟΙΤΑ……
Εκεί ποιο κάτω έχω χωράφι κανονικά βάση νόμου απαγορεύεται σε κατοικήσιμη περιοχή να έχει σκουπίδια αλλά με αυτό το κράτος άκρη δε βγάζεις ντροπή και σε αυτούς που τα πετάνε.