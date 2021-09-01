Την Κυριακή 29 Αυγούστου 2021 και ώρα 12:00 στην Ξάνθη διεξήχθησαν οι εκλογές για την ανάδειξη νέου 14-μελούς ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ καθώς και των ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ της ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ.
ΤΟ ΝΕΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ Κ.Π.Δ.Α.Μ.Θ. ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ:
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΓΙΑΔΑΝΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΕΝΗΣ
ΤΑΜΙΑΣ: ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΧΑΣΑΠΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΦΑΛΚΟΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΕΙΡΗΝΗ ΤΟΤΙΕΦ
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΥΠΟΥ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΩΛΙΔΗΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΣΚΟΠΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΧΩΝ: ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΣΙΜΙΤΑΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΥΡΕΣΗΣ ΚΙΝΗΤΩΝ / ΑΚΙΝΗΤΩΝ: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΕΛΗΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ: ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΣΑΒΒΙΔΗΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ: ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΟΛΥΜΕΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ: ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΤΣΕΛΗΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΝΟΜΙΚΟΥ: ΗΛΙΑΣ ΚΑΡΑΚΟΖΙΔΗΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ: ΣΑΒΒΑΣ ΣΑΒΒΙΔΗΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΑΪΡΕΤΖΗΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΣΜΙΔΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ
ΔΙΟΡΙΣΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ:
ΜΟΜΤΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ