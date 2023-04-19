Τα ονόματα των νέων Διευθυντών στα Δημοτικά Σχολεία της Ξάνθης για τετραετή θητεία και έως την 31η Ιουλίου 2027
Τα ονόματα των Διευθυντών στις Σχολικές μονάδες της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ξάνθης, για τετραετή (4) θητεία και έως την 31ηΙουλίου 2027:
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ
1 ΚΟΥΡΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ
2 ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ 10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ
3 ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ 7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ
4 ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ
5 ΚΟΥΒΕΤΗ ΑΘΗΝΑ 12ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ
6 ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 14ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ
7 ΓΕΡΑΚΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ
8 ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ
9 ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 13ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ
10 ΓΚΟΥΡΝΕΛΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ
11 ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 9ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ
12 ΠΑΛΑΠΟΥΓΙΟΥΚ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΟΜΗΔΕΙΑΣ
13 ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ
14 ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΟΞΟΤΩΝ
15 ΓΟΥΝΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Μ. ΕΥΜΟΙΡΟΥ
16 ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΤΕΙΝΟΥ
17 ΜΑΚΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ
18 ΤΣΑΚΑΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΛΥΣΙΤΟΥ
19 ΣΟΛΔΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 11ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ
20 ΜΕΛΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 18ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ
21 ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΒΔΗΡΩΝ
22 ΣΙΑΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 15ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ
23 ΠΑΡΣΕΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 20ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ
24 ΛΕΚΚΑΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΕΝΙΣΕΑΣ
25 ΚΑΤΣΑΜΠΕΡΗ ΘΕΑΝΩ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΡΑΣΜΙΟΥ
26 ΜΠΟΥΝΑΡΤΖΗΣ ΗΛΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
Β. ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ
1 ΠΑΠΑΛΑΜΠΡΟΥ ΖΩΗ 9ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ
2 ΧΑΜΑΛΙΔΟΥ ΕΥΛΑΜΠΙΑ 6ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ
3 ΜΗΝΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ
4 ΝΤΟΚΑ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ 5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ
5 ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗ ΣΟΥΜΕΛΑ 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ
Οι ανωτέρω τοποθετούμενοι Διευθυντές σχολικών μονάδων αναλαμβάνουν καθήκοντα εντός των τριών (3) τελευταίων εργάσιμων ημερών του ίδιου διδακτικού έτους 2022-2023.