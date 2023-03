Ο Όμιλος COCO-MAT ολοκλήρωσε με επιτυχία το 7ο Business Event«Hospitality goes live: The Future is now» Χανιά / Ηράκλειο

Ο Όμιλος COCO–MAT, ολοκλήρωσε με μεγάλη επιτυχία το 7ο Business Event «Hospitality goes live: The Future is now» στα Χανιά και στο Ηράκλειο Κρήτης.

Όλες οι ομιλίες της εκδήλωσης «Hospitality goes live: The Future is now» βασίστηκαν στο κεντρικό θέμα του event : η βιωσιμότητα στον τουρισμό, «το αύριο σήμερα», αναλύοντας σφαιρικά το θέμα από τους διάφορους κλάδους των διακεκριμένων ομιλητών που συμμετείχαν.

Όσοι κατάφεραν να παρευρεθούν στα event, που οργανώθηκαν από το ξενοδοχειακό τμήμα της COCO-MAT, στα Χανιά και στο Ηράκλειο είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για νέες τάσεις της ξενοδοχειακής αγοράς που είναι αναγκαίες για την συνέχεια και την ανάπτυξη του τουρισμού. Καινοτόμες ιδέες και χρήσιμες πρακτικές από την χρηματοδότηση έως και την αρχιτεκτονική, την προβολή και την φιλοξενία, στοιχεία που περικλείουν την δημιουργία καινοτόμων ξενοδοχειακών μονάδων, boutique hotels κ.α, παρουσιάστηκαν από τους ομιλητές με γνώμονα την αειφορία και την βιωσιμότητα μεριμνώντας για το αύριο στον τουρισμό.

Η COCO-MAT οργανώνει events, με στόχο μέσα από αξιέπαινους και έμπειρους ομιλητές να καλύψει από όλους τους πιθανούς τομείς θέματα που ενδιαφέρουν τα άτομα που ασχολούνται και εξειδικεύονται στον τουρισμό. Οι σχετικές ομιλίες δημιουργήθηκαν για προάγουν μια ισορροπημένη προσέγγιση στην ανάπτυξη και την εκμετάλλευση των τουριστικών πόρων, που πρέπει να λαμβάνει υπόψη ο ξενοδόχος, τόσο για τις ανάγκες των επισκεπτών του όσο και για τη διατήρηση του περιβάλλοντος και των πολιτιστικών αξιοθέατων.

Το κοινό που παρακολούθησε τα events αποτελείτο από επιχειρηματίες του τουρισμού, αρχιτέκτονες, interior designers αλλά και άλλες ειδικότητες που ήθελαν να μοιραστούν καινοτόμες σκέψεις, να ανταλλάξουν απόψεις και να πάρουν ιδέες από αξιόλογους ανθρώπους του χώρου και συνεργάτες τους που πιθανώς σκοπεύουν να εφαρμόσουν και οι ίδιοι.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους η Κα. Βίκυ Βαμιεδάκη, Δημοσιογράφος Τουριστικών & Ταξιδιωτικών Θεμάτων, η Κα. Δανάη Κινδελή, Μanager, PR, Operations του αγροτουριστικού καταλύματος Μετόχι Κινδελή, η Κα. Τζένη Στεργιοπούλου, Ιδρύτρια και Γενική Διευθύντρια Aegean Villas, Υπεύθυνη διαχείρισης και προώθησης τουριστικών ακινήτων, η Κα. Χαλακατεβάκη Γιώγια, Αρχιτέκτονας – Διπλωματούχος Μηχανικός, ο Κ. Θάνος Βούρδας, Γενικός Διευθυντής «Διεθνής Αερολιμένας Ηρακλείου Κρήτης Α.Ε, ο Κ. Αντώνης Πολυκανδριώτης, Επικεφαλής Διεύθυνσης Χρηματοδοτήσεων Μεσαίων Επιχειρήσεων – Optima Bank, ο Κ. Νικηφόρος Στειακάκης Chief Operating Officer at SFDO, o K. Αθανάσιος Μαύρος, EY Partner CESA Supply Chain & Operations Leader / CESA South Cluster Consumer leader.

Τέλος, θέλουμε θερμά να ευχαριστήσουμε την Περιφέρεια Κρήτης η οποία μας στήριξε έμπρακτα δίνοντάς μας την ευκαιρία να οργανώσουμε την εκδήλωση υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Κρήτης, τον Ιστιοπλοϊκό Όμιλο Χανίων καθώς και το Οινοποιείο Λυραράκης για την χορηγία του χώρου και των υψηλών προδιαγραφών και υπηρεσιών που μας πρόσφεραν αλλά και όλους όσους στήριξαν την εκδήλωση με επαγγελματισμό προς την δουλειά τους.