Η συνεπής επένδυση της JTI στο 1ο Φόρουμ

για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη

Αθήνα, 24 Φεβρουαρίου 2023 – To παράδειγμα της επένδυσης στη ΣΕΚΑΠ ως πετυχημένο case study στην περιοχή της Ξάνθης, μετέφερε ο Οικονομικός Διευθυντής της JTI Ελλάδας, Κύπρου, Μάλτας, κ. Χαράλαμπος Θαμνίδης στο 1ο Φόρουμ για την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη και στο πάνελ: “FDI as a catalyst for job creation. Policy keys to unlock industry re-generation in Eastern Macedonia and Thrace” που πραγματοποιήθηκε στην Αλεξανδρούπολη στις 22 & 23 Φεβρουαρίου.

Σύμφωνα με τον κ. Θαμνίδη, οι άμεσες ξένες επενδύσεις θα πρέπει να προσεγγίζονται ολιστικά λαμβάνοντας υπόψη όχι μόνο τα φορολογικά κίνητρα αλλά και βασικές παραμέτρους όπως τα δίκτυα ενέργειας, οι τηλεπικοινωνίες, η αντιμετώπιση του brain drain και ο εκσυγχρονισμός των υποδομών για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής, ειδικά στις ακριτικές περιοχές.

Ο κ. Θαμνίδης τόνισε τη σημασία της σταθερής παρουσίας και συνεπούς επένδυσης της JTI στην Ελλάδα, με το εργοστάσιο της ΣΕΚΑΠ στην Ξάνθη, και τη θερμή υποδοχή των προσπαθειών της εταιρείας για τον εκσυγχρονισμό των υποδομών του τόσο από την κυβέρνηση, όσο και από τις τοπικές κοινωνίες και τους εργαζόμενους. Χαρακτηριστικά ανέφερε: «Το αποτέλεσμα του πρώτου σταδίου της επένδυσης τα τελευταία 4 χρόνια, που συνεχίζεται έως σήμερα, είναι η αύξηση της παραγωγής από 0.5 δις σε 5 δις τον χρόνο, εξαγωγές σε 8 χώρες, ένα εργοστάσιο που είναι σύγχρονο και 100% ευθυγραμμισμένο και συμβατό με τις διεθνείς προδιαγραφές της ΕΕ, της JTI αλλά και της φορολογίας των καπνικών προϊόντων».

Καταλήγοντας ο κ. Θαμνίδης υπογράμμισε ότι «ο ρόλος του κράτους είναι ακόμη πιο σημαντικός στην εξεύρεση τρόπων, όχι μόνο οικονομικών αλλά και κανονιστικών, ώστε όλοι οι κλάδοι να μπορούν να εξυπηρετούν αρμονικά την επίτευξη ενός εθνικού σχεδίου».

Η Japan Tobacco International στην Ελλάδα

Η JTI είναι σήμερα η Νο.1 εταιρεία στον κλάδο των συμβατικών προϊόντων καπνού στην ελληνική αγορά και διαθέτει τόσο παραγωγική όσο και εξαγωγική δραστηριότητα στη χώρα με το εργοστάσιο της ΣΕΚΑΠ στην Ξάνθη. Με τις επιχειρηματικές της δραστηριότητες συνεισφέρει ετησίως πάνω από το 2% των συνολικών φορολογικών εσόδων της χώρας από ΕΦΚ και ΦΠΑ καπνού, ενώ προμηθεύεται συστηματικά τα εξαιρετικής ποιότητας ελληνικά καπνά για τα προϊόντα της διεθνώς. Εκτός από την εγχώρια αγορά, η JTI Ελλάδας έχει και την ευθύνη των αγορών της Κύπρου και της Μάλτας, άμεσα απασχολώντας συνολικά 300 εργαζόμενους. To 2022 η εταιρεία συμπεριλήφθηκε στους «Πρωταγωνιστές της Ελληνικής Οικονομίας» αποσπώντας το βραβείο «Επιχειρηματική Εξωστρέφεια» για την JTI και «Turnaround Business» για το εργοστάσιο της Ξάνθης (ΣΕΚΑΠ). Το 2023 η JTI Hellas πιστοποιήθηκε από το Top Employers Institute ως No.1 Κορυφαίος Εργοδότης στην Ελλάδα για 3η συνεχή χρονιά. www.jti.com

Μου αρέσει αυτό: Like Φόρτωση...