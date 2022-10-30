Θράκη – Πομάκοι που πληρώνονται για να φωνάζουν πως είναι Τούρκοι αφήνουν τον Ερντογάν και «μετακομίζουν» στον Γκιουλέν

δη απο το 2016 η τουρκική προπαγάνδα αποπειράται να δημιουργήσει ζήτημα στην Ελλάδα, υπονοώντας ότι οι ελληνικές κυβερνήσεις υποθάλπουν την «τρομοκρατική οργάνωση Γκιουλέν» (FETO), όπως αποκαλείται από την τουρκική κυβέρνηση η οργάνωση του κληρικού Φετουλάχ Γκιουλέν, βάζοντας κατά καιρούς στο «κάδρο» και τους «τούρκους δυτικής θράκης».

Όλοι θυμόμαστε τις δηλώσεις που έκανε ο ο Τούρκος υπουργός αρμόδιος για τις Ευρωπαϊκές Υποθέσεις, Ομέρ Τσελίκ, κατά την επίσκεψή του στην Αθήνα το Νοέμβριο του 2016 αναφερόμενος στη μουσουλμανική μειονότητα στη Θράκη. (βλ. Turkey warns Greece over Gülenist activities in Western Thrace)

«Ξέρουμε ότι προβαίνουν σε δραστηριότητες για να διχάσουν την τουρκική κοινότητα στη δυτική Θράκη. Κάποια από τα μέλη της είχαν δραστηριότητες εκεί με διαφορετικούς τρόπους. Το πληροφορήθηκα από φίλους, και θα επιμείνουμε όσον αφορά στην ευαισθησία μας σε αυτό το θέμα…μπορεί να προσπαθήσουν να προβούν σε περισσότερες δραστηριότητες στη δυτική Θράκη για να προκαλέσουν αναταραχή ανάμεσα στους “συμπατριώτες” και την “κοινότητά μας”»

Θυμίζουμε, επίσης, το δημοσίευμα της εφημερίδας Aksam, η οποία υποστήριζε ότι ανακάλυψε το πέρασμα από το οποιο διαφεύγουν στον ποταμό Έβρο στα ελληνοτουρκικά σύνορα, οι εχθροί του Ερντογάν Γκιουλενιστες.Το συγκεκριμένο δημοσίευμα πυροδότησε νέες βραδυφλεγείς “υβριδικές” απειλές, που αυτή τη φορά υποδαύλιζαν ενδομειονοτικές συγκρούσεις στη Χώρα με απρόβλεπτες συνέπειες για την κοινωνική συνοχή στην Θράκη, καθώς φαίνεται ότι διασυνδέεται το λαθρομεταναστευτικό ζήτημα με τον τουρκικό εθνικισμό και τον θρησκευτικό φονταμενταλισμό.

Τί πραγματικά , όμως, συνέβαινε στην ίδια την Θράκη; Ήταν γνωστό ότι κάποια επιφανή μέλη της Μειονότητας συνδέονταν με δομές της κοινότητας του κληρικού Φ. Γκιουλέν, κάποια από αυτά τα εξέθεσε και το τοπικό σύστημα αλλά από ένα σημείο και μετά ουδείς μιλούσε για αυτό. Κάποια στιγμή έγινε λόγος για διωκόμενους δημοσιογράφους από την Θράκη αλλά κι αυτό το θέμα ξεχάσθηκε.

Η δημοσιογραφική έρευνα της εποχής στον ελληνόφωνο (ΤΟΥΡΚΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ, ΜΙΤ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΓΚΙΟΥΛΕΝ ΣΤΗΝ ΘΡΑΚΗ) ή τον τουρκόφωνο τύπο (FETÖ’nün Yunanistan, Bulgaristan ve Macaristan yapılanması )ξαφνικά σταμάτησε ν’ασχολείται με το ζήτημα, ενώ και η ίδια η τουρκική προπαγάνδα εξαιρεί την “Δυτική Θράκη” από το κάδρο FETO, διότι, προφανώς, το συγκεκριμένο δίκτυο προσφέρει κατά περίσταση υπηρεσίες στις παρακρατικές δομές του Προξενείου, εν αγνοία ενδεχομένως της προϊσταμένης πολιτικής υπηρεσίας του τουρκικού ΥΠΕΞ και πάντα στα πλαίσια ενός παράλληλου παρακρατικού συστήματος που εδρεύει στην “πίσω αυλή της Ιώνων” με τα χρήματα που -σίγουρα έρχονται- με το κάλυμμα των διπλωματικών αποστολών.

Τα παραπάνω αποτέλεσαν κι ένα πλαίσιο για να κατανοήσουμε και το πλέγμα των σχέσεων συμφερόντων που είχε αναπτύξει ο γνωστός -παγκοσμίως πλέον- Μουράτ Ομέρογλου.

Το προ ημερών δημοσιευθέν κείμενό μας που διερευνούσε τις σχέσεις ενός επίσημου διπλωμάτη με τις υπόγειες διαδρομές οργανώσεων όπως FETO ή τύπου Teskilat, γνώρισε μεγάλη αναγνωσιμότητα και μεταφράσθηκε από ανεξάρτητους ιστότοπους μη ελεγχόμενους από το τουρκικό καθεστώς και στην τουρκική γλώσσα.

Ο γράφων, για να διαφυλάξει την ουσία του δημοσιεύματος και για να είναι σίγουρος ότι δεν διαστρεβλώνεται η ουσία των λεγομένων μας, παρουσιάζει το κέιμενο στην τουρκική γλώσσα, ενώ έπεται συνέχεια με νέα στοιχεία που καταδεικνύουν το ρόλο ενός παρασυστήματος που στόχο έχει την διατάραξη της κοινωνικής συνοχής στην Θράκη.

Murat Ömeroğlu ‘resmiçizgidışında’ hareketediyor – Acaba FETÖ mü Teşkilât mı?

27 Eylül 2022 19:44

Nikos Arvanitis yazıyor

8/9/2022 tarihinde sayın Dora Bakoyianni, Gümülcine’ye stratejik önem taşıyan bir ziyaret gerçekleştirdi. Ziyaret, Rodop ilinin Yahyabeyli köyünde gerçekleşenson derece sembolik bir akşam yemeği ile sona erdi.

Ancak bu ziyarette ‘unutulan’ ya da ‘kayda değer görülmeyen’ bir an var ki, o da Gümülcine’de düzenlediği basın toplantısında gelişti. Basın toplantısı esnasında, iyi meslektaşımız sayın Lefteris Gleridis(Foni tis Rodopis) Gümülcine’deki Türk Konsolosluğu’nun faaliyetlerini gündeme getirerek, Konsolosluğu, Yunanistan’ın bölgedeki meşruiyetini ve egemenliğini baltalayan bir mekanizma olarak nitelendirdi.

Sayın Dora Bakoyianni de kendine özgü tavrıyla şöyle cevap verdi ‘HİÇBİR GÜÇ, YUNANİSTAN’IN BÖLGEDEKİ BİRLİĞİNİ VE HÜKMÜNÜ AZALTAMAZ, BÖYLE BİR GÜÇ YOK” dedi.

Ayrıca, şunu da vurguladı ‘Sayın İlhan Ahmet’in şikayetleri çok ciddi ve bu tür müdahaleleriazınlığın kabul etmediği yönünde bir hissiyatım var’ dedi ve şöyle devam etti ‘Trakya’daki Azınlık bir arada yaşama modelidir ve içinde aşırı unsurlarbarındırmayanörnek bir Azınlıktır ‘ dedi. Ayrıca diğer ülkelerdeki birçok radikal köktencilik vakasının ele alındığı Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi’nden edindiği deneyime de atıfta bulundu.

Ama şunu da demeden edemedi, ve en ilginç olanı da şu ‘KONSOLOSLUĞUN BU TUTUMU TÜRKİYE’NİN KENDİ DİPLOMASİSİNE YARDIMCI OLMUYOR. BİLGİ VE TECRÜBESİ OLAN VE GENİŞ BİR SAYGINLIK GÖREN (Türkiye’nin) BİR DİPLOMATİK KURUMUNUN BU TÜR DAVRANIŞLAR SERGİLEMESİ, ONUN KENDİNE ZARAR VERMEKTEDİR’ dedi ve son olarak – gazetecinin müdahalesinden sonra- şöyle devam etti ‘YUNAN HÜKÜMETİ İÇİN BİR MÜFTÜ VARDIR’ dedi. (bkz. 28.14 – 30.22 Diavlos 92,4 canlı video, 08/09/2022 – Gümülcine: Dora Bakoyianni’nin Basın Toplantısı)

Sayın Dora Bakoyianni’nin, sayın Murat Ömeroğlu’nun tutumunu ‘geniş bir saygınlığı olan Türk diplomasisine zarar veren tutum’ olarak tanımlaması, nasıl bir anlam taşıyor?

Diplomasi analistlerine göre, Türk diplomasisi, 151 Büyükelçilik, 13 Daimi Temsilcilik, 89 Başkonsolosluk, 1 Konsolosluk ve 1 Ticaret Ofisi olmak üzere toplamda 255 makama sahip olmasıyla dünya çapında ilk beşte yer almaktadır.Türk Dışişleri Bakanlığı’nda toplam 1775 diplomat görev yapmaktadır. Ayrıca, hukuk müşavirleri, tercümanlar, merkezi hizmet çalışanları, sözleşmeli memurlar ve diğer kademelerdeki personel ile birlikte toplam personel sayısı 6692’dir (Mayıs 2019).

Dünyada 193 ülke olduğunu, ve bunların 45’inin ekonomik olarak dünya sıralamasında güçlü olduğunu biliyorsak, yukarıdaki rakamların özel bir ağırlık ve anlam taşımaktadığını anlamak pek de zor değil.

1924 yılında Türkiye Cumhuriyeti’nin yurt dışında toplam 39 diplomatik temsilciliği bulunurken, 2002 yılında 162 diplomatik temsilciliği bulunmaktadır.Kalite özelliklerine, mutlak merkezi kontrol altında olan devasa alternatif diplomasi biçimleri ağını da eklemeliyiz, hatta ‘insani ve ticari diplomasi biçimlerine’ özel vurgu yapılmaktadır.

Türk Diplomasisi’nin tarihi, Türk Dışişleri Bakanlığı arşivlerinden ve aynı zamanda dünya literatürünün kapsamlı raporlarından incelendiğinde, başka bir boyutu vurgulamaktadır: yani ‘Türk diplomasisinin zaman içindeki sürekliliğini’.Kurumsal olarak TürkiyeDışişleri Bakanlığı ilk başta, teşkilat yapısı ve bürokratik kadro bakımından 1836 yılında kurulan Umur-u Hariciye Nezareti’nin devamıdır.Yirmisekiz Mehmet Çelebi, Numan Mememncioğlu, Koca Mustafa Reşit Paşa, Damat Mehmed Ali Paşa, Fatin Rüştü Zorlu, Osman Olcay’ın diplomatik düşünce ve uygulaması, Türkiye’nin ‘derin diplomatik teşkilatında’ halen mevcuttur.Modern Türkiye’nin saha diplomatlarına bakıldığında, hem Osmanlı İmparatorluğu’nda hem de Türkiye’de batılılaşma ve modernleşme süreçlerine öncülük eden yukarıda sözü edilenlerin haleflerini görmekteyiz. 2023 ‘dönüm noktası’na doğru yol alırken, bu kişiler, (yeni)Osmanlı dış politikasının derin çekirdeğini canlandırmak için,bugün, ülkelerinin ulusal çıkarlarına hizmet etmektedirler.(bkz..A.Nuri Yurdusev, “Osmanlı Mirası ve Türk Dış Politikası Üzerine”.. “YeniDönemdeTürkDış Politikası”, (2010), p.47-54AkçayEkremYaşar, KodamanTimuçin, KuruluştanYıkılışaKadarOsmanlı DiplomasiTarihiveTürkiye’yeBıraktığı Miras, SDÜ FenEdebiyatFakültesi, SosyalBilimlerDErgisi, Aralık, 2010, Sayı:22, ss. 75-92POLATCIDEMİRKOLTÜRKAN (2011). Osmanlı BatılılaşmasındaYirmisekiz ÇelebiMehmedEfendininParisSefaretnamesinin Önemi. Çankırı Karatekin ÜniversitesiSosyalBilimlerEnstitüsü Dergisi, 2(2), 249-264. (YayınNo: 3254157)Doğan, Soner, TürkDış PolitikasındaKırılmaNoktaları ve İstikrarArayışı, İnsaniveSosyalAraştırmaMerkezi, Araştırma 27GAYTANCIOĞLUKAAN (2009). Türkiye’ninAvrupaEkonomikTopluluğu’na ÜyelikBaşvurusu’nunBasınaYansıması. AnkaraAvrupa Çalışmaları Dergisi.Cilt:8, No:2, s. 47-64Oğuzlu, Tarık, “GüvenlikKültürü veTürkDış Politikası”, Bilig, Sayı.72, Kış 2015, s.1-24 )

Modern Türkiye, özellikleSoğukSavaş’ınsonaermesinden bu yana,diplomatikaçıdan,dinamikbiraktörolmuştur. Bugün, dışpolitikasorunlarınarağmenTürkiye, Ortadoğuülkeleriyleilişkilerindekısasürelibirdaralmadönemiyaşamışolsa da, diplomatikolarakizolebirülkedeğildir.Türkiye’nin NATO ve AB ortaklarıylailişkileri 2010’larda yıpranmışolsa da, Batılıülkeler,hâlâAnkara’nın en sıkdiplomatiktemaslarıarasındayeralmaktadır. Türkiye’ninotoriterliğiningüçlenmesi, hukukunüstünlüğününbozulmasıvedemokrasininzayıflaması, demokratikülkelerleyapılandiplomatiktoplantılarınsayısınıazaltmamıştır. Suriye, S-400’ler, DoğuAkdeniz, Libya, mülteciakımıgibikonularıvebaşkakonularıyönetmeihtiyacı, taraflarıdiyalogdakalmayateşviketmiştir.Bununlabirlikte, Ankara’nın İİT(İslam İşbirliğiTeşkilatı) İslamülkeleriyle 2016-2019 yıllarıarasındadiplomatiktemaslarındakiartışdikkatçekicidir. AKP hükümetininGülenkarşıtıkampanyasıveAKP’ningüçlendirilmişİslamcı-milliyetçisöylemibundaetkiliolmuşolabilir, çünküAnkara’dangelenbaskı, İİT’ninMüslümanülkelerindenveTürkKonseyi’ndenTürkiye’yeverilendesteğinartmasınanedenolmuştur. (βλ. Turkish Diplomacy by the Numbers: A Decade of Trends , Turkey’s New Diplomatic Shift , . 2023 and beyond: Wise and compassionate Turkish diplomacy Turkish president’s diplomacy makes Türkiye indispensable on int’l arena: Le Figaro , Next generation Turkey and its foreign policy in the Western Balkans )

Yunanistan-Türkiyeilişkileri, ülkeyekarşıtektaraflıtoprakiddialarıışığında bu blogdabirkaçkezanalizedildiveokuyucuarzuederseilgilimakalelerebaşvurabilir.Aynızamanda, Yunan-TürkForumugibi, diplomat veaktivistlerinkatılımıylaoluşandüşüncekuruluşlarıaracılığıylaalternatifdiplomasihareketliliğine de değinmedenolmaz.Ayrıca,Türkdiplomasininsevmediği diplomat olan,atık diplomat sayın Murat Ömeroğlu’nuneserlerinevegünlerine deatıflarımızınlistesiuzun, hattakendisiikiliilişkilerdeki ‘pozitifdiplomatikgündemi’zayıflatananakahramanlardanbiridiyebiliriz. .Bizimkendimakalelerimizden de,ihtiraslı/hırslıvekendinibeğenmişbirdiplomatıngizlirolüvurgulanıyor,ve bu kişiparalelbirdiplomatikgündemuygulayarak,Trakya’yı ‘siyahdönemin’ siyahgünlerinedöndürdü,vebunu,Azınlığınkendisiiçin, en çirkinve enaşağılayıcışekildeyaptı, tehditederek, şantajyaparak, horgörerek.Murat Ömeroğlu’nunTürkiye’nindiplomasisiylehiçbirilgisiyokvekendiizleriniörtmekiçin,Ankara’nınsöylemiyleözdeşleşmişgörünmeyeçalışıyor. YunanDışişleriBakanlığıhaklıolarak,onun, Trakya’dakigerçekliğiçarpıtmayaçalıştığınadikkatçekti.

Siyasipatronları, bu diplomasikarşıtıdavranışınkökleriniarayacakolurlarsa, bu kişinin, azınlıkiçindekiFetöüyesiolanyakınişarkadaşlarınave/veya “Teşkilâtşirketlerine’ katılanarkadaşlarına, hattaRTE’nıdevirmeyeçalışankaranlıkmezheplerebakmalılar.

NOT: Komotinipress’iveşahsenbeniveailemi hem Yunanistaniçinde hem de Yunanistandışındahedefhalinegetirenkişi, sayın Murat Ömeroğlu’nun ta kendisidir, bu hedefyazısınıyazdırankişivesözkonusu 17 kişiyi de imzayazorlayanyineodur.

Kaynak: https://www.komotinipress.gr/o-mourat-omeroglou-kinite-ektos-episimis-grammis-mipos-ine-feto-i-teskilat/

πηγη:Via Diplomacy

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