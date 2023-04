Σπάνια αυτοκίνητα και πανάκριβα κοσμήματα στον «πυρετό» των δημοπρασιών

Χρυσάνθη Στέτου

Ανάμεσα τους αυτά που ξεχωρίζουν είναι η δημοπρασία δεκάδων σπάνιων αυτοκινήτων που βρέθηκαν κρυμμένα σε μια αποθήκη στην Ολλανδία και το πιο λαμπερό ροζ φυσικό διαμάντι που έχει εξορυχθεί ποτέ.

Ωστόσο, ο κατάλογος περιλαμβάνει και πληθώρα αντικειμένων για τους φίλους της τέχνης και της ιστορίας.

25 εκατομμύρια δολάρια για ένα… μπωλ

Το κινέζικο μπωλ δημοπρατήθηκε από τον Οίκο Sotheby’s. Πηγή: Sotheby’s

Εντυπωσιακή είναι η τιμή που «έπιασε» ένα εύθραυστο πορσελάνινο μπωλ, με διάμετρο μικρότερη από 12 εκατοστά, το οποίο ξεπέρασε τα 25 εκατ. δολάρια σε δημοπρασία του Sotheby’s αυτόν τον μήνα.

Ο οίκος δημοπρασιών το περιγράφει πως «εξαιρετικής σημασίας», καθώς το μπωλ – αντίκα είναι ένα από τα ελάχιστα του είδους του, που έχουν δημιουργηθεί σε ένα από τα αυτοκρατορικά εργαστήρια του Πεκίνου τον 18ο αιώνα.

Το λευκό κοστούμι του Τζον Τραβόλτα αναζητά νέο ιδιοκτήτη

Το λευκό κοστούμι που φορούσε ο ηθοποιός στην ταινία «Saturday Night Fever» δημοπρατήθηκε από τον Οίκο Julien’s Auctions. Πηγή: Julien’s Auctions

Οι θαυμαστές του Τζον Τραβόλτα και της ταινίας «Saturday Night Fever» έχουν την ευκαιρία να αποκτήσουν ένα κομμάτι «pop κουλτούρας» και κινηματογραφικής ιστορίας, το οποίο δεν είναι άλλο από το λευκό κοστούμι που φορούσε ο ήρωας της ταινίας «Tony Manero».

Το κοστούμι αναμένεται να «πιάσει» έως και 200.000 δολάρια, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των διοργανωτών Julien’s Auctions και Turner Classic Movies (TCM), στη δημοπρασία που λαμβάνει χώρα αυτό το Σαββατοκύριακο 22 &23 Απριλίου. Ενώ, ο πλειοδότης θα λάβει επίσης δύο επιστολές για την αυθεντικότητα του, από τον Τζον Τραβόλτα και την Paramount Studios.

Στο πλαίσιο της ίδιας δημοπρασία θα βγουν στο «σφυρί», την «machete» του Χάρισον Φορντ από την ταινία του 1984 «Indiana Jones and the Temple of Doom», ένα κράνος «Iron Man Mark XLVI» από την ταινία «Captain America: Civil War» το οποίο φορούσε ο Ρόμπερντ Ντάουνι Τζούνιορ και το hoverboard του Μάικλ Τζ. Φοξ από την ταινία «Back to the Future 2».

Μεγάλο ενδιαφέρον για το «αιώνιο ροζ» διαμάντι

Το εξαιρετικά σπάνιο διαμάντι ενομάζεται «The Eternal Pink» και αναμένεται να ξεπεράσει τα 35 εκατ. δολάρια στη δημοπρασία του Οίκου Sotheby’s. Πηγή: Sotheby’s

Με βάρος 10,57 καρατίων και όνομα «Το αιώνιο ροζ», το εξαιρετικά σπάνιο διαμάντι θα βγει σε δημοπρασία τον Ιούνιο του 2023, από τον Οίκο Sotheby’s και οι προσφορές αναμένεται να ξεπεράσουν τα 35 εκατ. δολάρια, σύμφωνα με το CNNi.

Τέσσερα χρόνια μετά την εξόρυξη του από τη διάσημη De Beers, σε ένα από τα ορυχεία της εταιρεία διαμαντιών στην Μποτσουάνα, το ροζ διαμάντι που έχει χαρακτηριστεί «ασύγκριτο σε χρώμα και λάμψη» είναι το πιο πολύτιμο διαμάντι του είδους του που θα τεθεί σε δημοπρασία, σύμφωνα με τον Sotheby’s.

«Το αιώνιο ροζ» αποτελεί κομμάτι από ένα ακατέργαστο διαμάντι το οποίο ζύγιζε 23,87 καράτια και χρειάστηκαν έξι μήνες για την δημιουργία του διαμαντιού στην τωρινή μορφή του.

Αξίζει να σημειωθεί πως η αξία των ροζ διαμαντιών έχει εκτοξευθεί τα τελευταία χρόνια, λόγω της μειωμένης προσφοράς που προκάλεσε κυρίως το κλείσιμο του ορυχείου Argyle στην Αυστραλία το 2020.

Μάλιστα, σύμφωνα με πιο πρόσφατα επίσημα στοιχεία της αυστραλιανής Diamond Portfolio, η μέση τιμή για τους πολύτιμους λίθους με χρώμα σημείωσε άνοδο κατά 30% μόλις σε ένα χρόνο, το 2021.

Στο «σφυρί» 230 σπάνια κλασικά αυτοκίνητα

Palmen Barnfind Collection by Gallery Aaldering

Οι λάτρεις των κλασικών αυτοκινήτων έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν μια σπάνια Lancia B24 Spider America αξίας 600.000 – 700.000 ευρώ, στη δημοπρασία που θα πραγματοποιηθεί τον επόμενο μήνα. Ένα εξαιρετικά σπάνιο αυτοκίνητο που σε τέλεια κατάσταση η αξία του ξεπερνάει το 1 εκατ. ευρώ.

Αυτό είναι μόνο ένα σπάνιο όχημα, από τα συνολικά 230 κλασικά αυτοκίνητα που βρέθηκαν μέσα στην αποθήκη μιας εγκαταλελειμμένης εκκλησίας στην Ολλανδία.

Ενώ η συλλογή περιλαμβάνει επίσης μία λευκή Mercedes 300 S convertible και μια μπλε Ferrari 365.

Πρόκειται για την συλλογή του 82χρονου επιχειρηματία Ad Palmen, από το Ντόρντρεχτ, ο οποίος ξεκίνησε να συλλέγει κλασικά αυτοκίνητα πριν 40 χρόνια, αξίας πολλών εκατομμυρίων ευρώ, σύμφωνα με τους διοργανωτές της δημοπρασίας, Gallery Aaderling.

Είναι μια καλή περίοδος για τους φαν των κλασικών αυτοκινήτων, καθώς προηγήθηκε η δημοπρασία της 7ης – 8ης Απριλίου, στο Νησί Αμέλια, όπου οι πλούσιοι συλλέκτες δαπάνησαν συνολικά 178,4 εκατ. δολάρια – ρεκόρ για τη διοργάνωση, ξεπερνώντας το ρεκόρ του 2016 των 140 εκατ. δολαρίων, σύμφωνα με την εταιρεία ασφάλισης κλασικών αυτοκινήτων και εκδηλώσεων Hagerty. Πάνω από 390 αυτοκίνητα πουλήθηκαν, με μέση τιμή 455.293 δολάρια, από 435.939 δολάρια.