“Be Our Guest” με το Μάριο Φραγκούλη και το Γιώργο Περρή στο Μέγαρο Μουσικής Κομοτηνής

Όπως κι αν ονειρεύεστε τα Χριστούγεννα, στολισμένα σπίτια, φίλους και οικογένεια με τα πιο λαμπερά τους ρούχα, ένα τεράστιο δέντρο με εκατοντάδες λαμπάκια στην Times Square ή την Βιέννη, ένα χιονισμένο χωριό, υπάρχουν δύο καλλιτέχνες που μπορούν να σας ταξιδέψουν ως εκεί. Be Our Guest O Μάριος Φραγκούλης και ο Γιώργος Περρής με τα γιορτινά τους και με την πιο λαμπερή τους διάθεση, σας υποδέχονται σε ένα πρόγραμμα που έφτιαξαν ειδικά για τα φετινά Χριστούγεννα με κοσμοαγάπητες μελωδίες που τραγουδούν για πρώτη φορά! Από τη μαγική τους συναυλία δεν θα λείψουν τα τραγούδια από ταινίες του Disney, οι μελωδίες των Χριστουγέννων και κάποια από τα αγαπημένα τους μιούζικαλ που πάντα σκορπίζουν μαγεία στις καρδιές των μικρών και μεγάλων θεατών. Αφεθείτε στο στροβιλισμό ενός βαλς από το Beauty and the Beast ή την Σταχτοπούτα, τσουγκρίστε νοητά τα ποτήρια σας με JingleBells και ξεφαντώστε με χιούμορ στο ρυθμό των τραγουδιών από τα μιούζικαλ που λατρεύει όλη η οικογένεια, όπως η MaryPoppins και το Lion King! Μαζί με τον Μάριο και τον Γιώργο μία 10μελής ορχήστρα δεξιοτεχνών σολίστ, θα ερμηνεύσει όλες τις μεγαλειώδεις μελωδίες που παραμένουν αναλλοίωτες στο πέρασμα του χρόνου και συνεχίζουν να γεμίζουν τον αέρα με χρυσόσκονη σε κάθε άκουσμά τους. Αφεθείτε στις ξεχωριστές φωνές των δύο κοσμογυρισμένων ερμηνευτών που ξέρουν καλά πως το να μοιράζεσαι τη χαρά είναι ένα από τα ωραιότερα δώρα των γιορτινών ημερών. Αυτά τα Χριστούγεννα, είστε όλοι καλεσμένοι του Μάριου Φραγκούλη και του Γιώργου Περρή από την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Be Our Guest!