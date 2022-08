Νέος καταπέλτης από Μενέντεζ για Τουρκία και S-400: Παραβιάζει τις κυρώσεις, μεγάλο λάθος, κίνδυνος για Ευρώπη και ΝΑΤΟ

Καταπέλτης για μια ακόμη φορά ο πρόεδρος της επιτροπής Διεθνών Σχέσεων της Γερουσίας Μπομπ Μενέντεζ σε δήλωσή του για την πρόθεση της Τουρκίας να προμηθευτεί και νέο σύστημα S-400 από τη Ρωσία.

Ο πανίσχυρος, δηλωμένα φιλέλληνας, γερουασιαστής εκφράζει τη βαθύτατη ανησυχία του, χαρακτηρίζει την αγορά ξεκάθαρη παραβίαση των κυρώσεων των ΗΠΑ, καλεί την Τουρκία να επιδείξει κατηγορηματικά τη δέσμευσή της στο ΝΑΤΟ και στην περιφερειακή ειρήνη και ασφάλεια και να απορρίψει κάθε στρατιωτική συνεργασία με έναν εγκληματία πολέμου όπως ο Βλαντιμίρ Πούτιν.

Επίσης, δηλώνει πως ειλικρινά ελπίζει η Τουρκία να αλλάξει πορεία και αν μην κάνει ένα τόσο μεγάλο λάθος που θα έθετε σε περαιτέρω κίνδυνο την ασφάλεια των συμμάχων και εταίρων μας στο ΝΑΤΟ σε όλη την Ευρώπη

Αναλυτικά η δήλωση Μενέντεζ

Ο κ. Μενέντεζ για αναφορές για νέα συμφωνία για την Τουρκία να αγοράσει περισσότερα συστήματα S-400 από τη Ρωσία

Ο αμερικανός γερουσιαστής Bob Menendez, Πρόεδρος της Επιτροπής Διεθνών Σχέσεων της Γερουσίας, εξέδωσε σήμερα (χθες Τετάρτη) την ακόλουθη δήλωση ως αντίδραση στις αναφορές ότι η Τουρκία επιδιώκει να αγοράσει μια δεύτερη παρτίδα συστημάτων αεράμυνας S-400 από τη Ρωσία:

«Ανησυχώ βαθύτατα για τις αναφορές ότι η Τουρκία εξετάζει περαιτέρω αγορές του ρωσικού συστήματος αντιπυραυλικής άμυνας S-400, μια παράδοση που θα αποτελούσε άλλη μια ξεκάθαρη παραβίαση των κυρώσεων των ΗΠΑ που επιβάλλονται από τον νόμο για την αντιμετώπιση των αντιπάλων της Αμερικής μέσω των κυρώσεων (CAATSA).

Καθώς η Ρωσία συνεχίζει τη βάναυση και παράνομη εισβολή της στην Ουκρανία, η Τουρκία έχει την ευθύνη και την ευκαιρία να επιδείξει κατηγορηματικά τη δέσμευσή της στο ΝΑΤΟ και στην περιφερειακή ειρήνη και ασφάλεια, απορρίπτοντας πλήρως κάθε στρατιωτική συνεργασία με έναν εγκληματία πολέμου όπως ο Βλαντιμίρ Πούτιν.

«Μεταξύ των συνεχιζόμενων ανταγωνιστικών παραβιάσεων του εναέριου χώρου της Ελλάδας και της καθυστέρησης της ενταξιακής διαδικασίας για την ένταξη της Σουηδίας και της Φινλανδίας στο ΝΑΤΟ, ελπίζω ειλικρινά η Τουρκία να αλλάξει πορεία και να ανταποκριθεί στις ευθύνες της έναντι της αμυντικής συμμαχίας, όντας ο εποικοδομητικός εταίρος στην περιοχή που όλοι ελπίζουμε μπορεί να είναι.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να είναι ξεκάθαρες: Οποιαδήποτε επέκταση των δεσμών της Τουρκίας με τον ρωσικό αμυντικό τομέα θα ήταν σοβαρό λάθος που θα έθετε σε περαιτέρω κίνδυνο την ασφάλεια των συμμάχων και εταίρων μας στο ΝΑΤΟ σε όλη την Ευρώπη».

Η πρωτότυπη δήλωση Μενέντεζ στα αγγλικά

Menendez on Reports of New Deal for Turkey to Purchase More S-400 Systems from Russia

Jersey City, N.J. – U.S. Senator Bob Menendez, Chairman of the Senate Foreign Relations Committee, today issued the following statement in reaction to reports that Turkey is seeking to purchase a second batch of S-400 air defense systems from Russia:

“I am deeply concerned about reports that Turkey is considering further purchases of the Russian S-400 missile defense system, a delivery that would be another clear violation of U.S. sanctions mandated by the Countering America’s Adversaries through Sanctions law. As Russia continues its brutal and illegal invasion of Ukraine, Turkey has a responsibility and an opportunity to unequivocally demonstrate its commitment to NATO and to regional peace and security by fully rejecting any military cooperation with a war criminal like Vladimir Putin.

“Between continued antagonistic violations of Greece’s airspace and the delaying of the accession process for Sweden and Finland’s NATO membership, I sincerely hope Turkey will change course and live up to its responsibilities to the defense alliance by being the constructive partner in the region we all hope it can be. The United States must be clear: Any expansion of Turkey’s ties to the Russian defense sector would be a grave mistake that would further endanger the security of our NATO allies and partners throughout Europe.”

Μ. Ιγνατίου

