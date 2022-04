ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ www.ynm-amth-culture.gr Από το έτος 1982, η 18η Απριλίου κάθε χρόνου έχει ορισθεί από την UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization/Εκπαιδευτική Επιστημονική και Πολιτιστική Οργάνωση των Ηνωμένων Εθνών) μετά από πρόταση του ICOMOS (International Council of Monuments & Sites/Διεθνές Συμβούλιο Μνημείων και Τοποθεσιών), ως Παγκόσμια Ημέρα Μνημείων και Τόπων. Η επέτειος αυτή αποβλέπει στην ευαισθητοποίηση του κοινού γύρω από το σημαντικό θέμα της προστασίας της Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Για το σκοπό αυτό, διοργανώνονται σε όλο τον κόσμο με πρωτοβουλία της UNESCO και του ICOMOS κάθε μορφής εκδηλώσεις, που έχουν ως στόχο να ευαισθητοποιηθεί το ευρύτερο κοινό ως προς τη σημασία των μνημείων κάθε χώρας αλλά και να γίνει συνείδηση η αναγκαιότητα της προστασίας και ένταξής τους στη σύγχρονη κοινωνική, πολιτιστική και οικονομική ζωή. Η Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων & Τεχνικών Έργων Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού, επιθυμώντας να τιμήσει τη Διεθνή Ημέρα Μνημείων και Τόπων, που φέρει για το 2022 το θεματικό τίτλο “Heritage and Climate” (κληρονομιά και κλίμα), αλλά και τη συμπλήρωση 50 ετών από την υπογραφή της Σύμβασης για την Παγκόσμια Κληρονομιά της UNESCO (1972-2022), επιλέγει συμβολικά τη σημερινή ημέρα για να ανακοινώσει και επισήμως τη λειτουργία της ιστοσελίδας της, η οποία είναι: www.ynm-amth-culture.gr Η δημιουργία του νέου αυτού διαδικτυακού τόπου, αποβλέπει στην ενίσχυση της αναγνωρισιμότητας και προβολής του έργου της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων & Τεχνικών Έργων Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, ως μιας σύγχρονης δημόσιας υπηρεσιακής δομής, που έχει ως αποστολή τον σχεδιασμό, τον συντονισμό και την υλοποίηση έργων και δραστηριοτήτων αναφορικά με τα ακίνητα μνημεία, τα κινητά πολιτιστικά αγαθά και πολιτιστικά κτήρια. Ειδικότερα, μέσω της ιστοσελίδας προβάλλεται με αμεσότητα η δομή και η φύση της λειτουργίας της Υπηρεσίας, παρέχεται η δυνατότητα ενημέρωσης κάθε ενδιαφερόμενου πολίτη αλλά και της επιστημονικής και ερευνητικής κοινότητας για κάθε δράση που πραγματοποιείται σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Επίσης, παρουσιάζεται το πολυσχιδές έργο που υλοποιείται, με απώτερο στόχο η ενημέρωση αυτή να προσελκύσει και να ευαισθητοποιήσει τον πολίτη στο σημαντικό θέμα της προστασίας της Πολιτιστικής Κληρονομιάς, καθιστώντας τον αρωγό στην αδιάλειπτη προσπάθεια της Υπηρεσίας στην κατεύθυνση της υλοποίησης έργων Πολιτισμού στη Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.