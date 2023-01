1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΞΑΝΘΗΣ

Στη Γερμανία με το Erasmus+ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2022

Το διάστημα 3 έως 10 Δεκεμβρίου 2022 και στο πλαίσιο υλοποίησης του σχεδίου Συμπράξεων Ανταλλαγών μεταξύ σχολείων της Ευρώπης, ΚΑ 229 με τίτλο: “North, south, east and west movement in Europe and cohesion through European values ” που υλοποιεί το 1ο Γυμνάσιο Ξάνθης σε συνεργασία

με σχολεία από τη Γερμανία, τη Δανία και την Ίμβρο, τέσσερις καθηγήτριες της παιδαγωγικής ομάδας και δέκα μαθητές και μαθήτριες του σχολείου μας μετακινήθηκαν και συναντήθηκαν με τους εταίρους των χωρών του Erasmus+ στο Βielefeld της Γερμανίας. Το Μπίλεφελντ είναι μια πόλη 325.000 περίπου κατοίκων, βρίσκεται στο

ΒΑ τμήμα του κρατιδίου της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας , διαθέτει πανεπιστήμιο, είναι σημαντικό οικονομικό και πολιτιστικό κέντρο και το 42% των κατοίκων της πόλης είναι μετανάστες και πρόσφυγες.

Κατά τη διάρκεια της παραμονής μας στο εταιρικό σχολείο υποδοχής, το Realschule Senne Bielefeld, η παιδαγωγική ομάδα της Γερμανίας οργάνωσε ένα πλήρες και πλούσιο εβδομαδιαίο πρόγραμμα παρακολούθησης της λειτουργίας του συγκεκριμένου σχολείου όσο και μια

σειρά δράσεων συμμετοχής όλων των εταίρων είτε σε βιωματικά εργαστήρια μέσα στο σχολικό χώρο ή άλλες δράσεις εκτός της σχολικής μονάδας.

Αδιαμφισβήτητα ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσες οι ξεναγήσεις στην παλιά πόλη του Bielefeld, στο

δημαρχείο της πόλης και στο ιστορικό λαογραφικό μουσείο επεξεργασίας λιναριού. Το πρόγραμμα όμως μας επιφύλαξε και μια ιδιαίτερα εντυπωσιακή νυχτερινή πεζοπορία στο λόφο του Johannisberg, όπου απολαύσαμε από ψηλά το φωταγωγημένο Bielefeld, ενώ η βραδινή έκπληξη ολοκληρώθηκε με την αναπάντεχη εμφάνιση του Saint Nikolas, που μοίρασε χριστουγεννιάτικα δώρα σε μικρούς και μεγάλους, την ημέρα της γιορτής του, 6 -12- 2022.

Επιπρόσθετα, επειδή το πρόγραμμα μας ασχολείται με την ευρωπαϊκή διαχείριση της μετανάστευσης και της προσφυγιάς, συναντηθήκαμε με αντιπροσωπεία του δημοτικού συμβουλίου ένταξης μεταναστών και προσφύγων του Βielefeld, που μας φιλοξένησαν στο χώρο τους, ενημερώνοντάς μας για το ρόλο τους στην τοπική κοινωνία.

Τέλος το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε την τελευταία μέρα 9-12- 2022 με την μετάβασή μας στην πρωτεύουσα της Γερμανίας, στο

Βερολίνο, όπου είχαμε τη χαρά να ξεναγηθούμε σε συνοικίες μεταναστών και προσφύγων και σε αξιοθέατα της πόλης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα οφέλη των προγραμμάτων Erasmus είναι πολλά, αφού δίνεται η δυνατότητα σε όλους τους συμμετέχοντες να διευρύνουν τους πνευματικούς τους ορίζοντες , να αποβάλλουν τυχόν στερεότυπα και προκαταλήψεις, να βελτιώνουν τις δεξιότητες που προωθούν την κοινωνική συνοχή, να συνεργάζονται καλύτερα με άτομα από διαφορετικούς πολιτισμούς , να

δημιουργούν φιλικούς δεσμούς με άτομα διαφορετικών χωρών της Ευρώπης, να ανακαλύπτουν και να υιοθετούν καλές πρακτικές τους ,

να αισθάνονται Ευρωπαίοι πολίτες και να ενδυναμώνουν την ευρωπαϊκή τους ταυτότητα.

Το πρόγραμμα θα ολοκληρωθεί τον Μάιο του 2023 με τη φιλοξενία όλων των εταιρικών σχολείων στην Ξάνθη.

Η παιδαγωγική ομάδα ERASMUS του 1ου Γυμνασίου Ξάνθης

Φωτεινή Νεστορίδου ΠΕ02 (Διευθύντρια) Χρυσάνθη Χαδούλα ΠΕ 07 ( Συντονίστρια) Διονυσία Γκούβερη ΠΕ 80

Μαρία Τονονίδου ΠΕ 02

Βικτωρία Τρυφέρη ΠΕ 88. 01 Μυρσίνη Σουγιουλτζή ΠΕ 04.01 Σοφία Αναστασιάδου ΠΕ 04.01 Γεωργία Τσερκίντζελη ΠΕ 86

