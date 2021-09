HOT FORTY (Εβδομάδα 34) [28-08-2021]

HITS HOT 40 ΜΕ ΤΟΝ ΠΕΤΡΟ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ

“Hot Hits you Heard Here First”

40. Kings & Queens Ava Max

39. Levitating Dua Lipa

38. Don’t Play Anne-Marie KSI

37. BED Joel Corry Raye David Guetta

36. The Business Tiesto

35. Kiss Me More Doja Cat ft. SZA

34. Tootsie Slide Drake

33. Paradise MEDUZA ft. Dermot Kennedy

32. Your Love (9PM) ATB TOPIC A7S

31. EveryTime I Cry Ava Max

30. Physical Dua Lipa29. Therefore I Am Billie Eilish28. Stay – The Kid LAROI Justin Bieber27. Higher Power Coldplay26. Save Your Tears Weeknd25. Positions Ariana Grande24. Your Power Billie Eilish23. Don’t Start Now Dua Lipa22. Savage Megan Thee Stallion Beyoncé Remix21. Starstuck Years & Years20. Head & Heart Joel Corry MNEK119. Everything I Wanted Billie Eilish18. Butter BTS17. UN DIA J. Balvin, Dua Lipa Bad Bunny Tainy16. My OH My Camila Cabello15. Leave the door open Silk Sonic Bruno Mars Andersson Paak14. Memories Maroon 513. Blinding Lights The Weeknd12. Rain On Me Lady Gaga Ariana Grande11. We’re Good Dua Lipa

10. Savage Love Jason Derulo Jawsh 685

9. Dynamite BTS

8. Peaches Justin Bieber ft. Daniel Caesar Giveon

7. Willow Taylor Swift

6. MIA Bad Bunny Drake

5. Watermelon Sugar Harry Styles

4. Friday Riton Nightcrawlers ft. Mufasa Hypeman

3. Prisoner Miley Cyrus Dua Lipa

2. Drivers License Olivia Rodrigo

1. MONTERO Call Me By Your Name Lil Nas X