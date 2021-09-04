HOT FORTY (Εβδομάδα 34) [28-08-2021]
HOT FORTY [Εβδομάδα: 34] Από 22 /08/2021 μέχρι 28/08/2021
HOT FORTY [Εβδομάδα: 34]
Από 22/08/2021 μέχρι 28/08/2021
ΜΕ ΤΟΝ ΘΕΜΗ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ | [RYTHMOS 106]
1. ΝΙΚΟΣ ΒΕΡΤΗΣ – Σ’ ΑΓΑΠΑΩ
2. ΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ – ΠΡΩΤΗ ΘΕΣΗ
3. ANNA ΒΙΣΣΗ & ΜΠΑΜΠΗΣ ΣΤΟΚΑΣ – ΚΙ ΟΜΩΣ ΔΕΝ ΤΕΛΕΙΩΝΕΙ (THEMIS GEORGANTAS & MR SPa MIX)
4. ΕΛΕΝΗ ΦΟΥΡΕΙΡΑ – ΑΕΡΑΚΙ (ΤΟ ΘΗΛΥΚΟ)
5. ΑΝΤΩΝΗΣ ΡΕΜΟΣ – ΕΓΩ ΓΕΝΝΗΘΗΚΑ ΞΑΝΑ
6. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ FEAT. ALCATRASH – ΣΠΑΩ ΤΑ ΡΟΛΟΓΙΑ (MAD VMA MIX)
7. ΟΝΙΡΑΜΑ & LOCOMONDO – ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ
8. ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ – ΚΑΝΕΝΑΣ ΜΟΝΟΣ
9. ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΑΜΠΑΝΗΣ Feat. JOSEPHINE – ΤΙΠΟΤΑ
10. STAVENTO & ΗΒΗ ΑΔΑΜΟΥ – ΓΙΑ ΣΕΝΑ
11. ΠΑΝΟΣ ΚΙΑΜΟΣ – ΥΠΕΡΒΟΛΕΣ
12. ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ – ΠΟΤΕ ΘΑ ΣΕ ΔΩ (Sergio T & MR Spa Mix)
13. JOSEPHINE – ΜΑΤΑ ΧΑΡΙ
14. ΣΑΚΗΣ ΡΟΥΒΑΣ – ΠΑΡΕ ΜΕ ΑΓΚΑΛΙΑ
15. ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΙΒΑΝΗΣ – ΘΕΛΩ ΚΙ ΑΛΛΑ
16. KONNIE METAXA – AMAN
17. MADCLIP & ΕΛΕΝΗ ΦΟΥΡΕΙΡΑ – ΜΠΟΡΕΙ
18. ΣΤΑΝ – ΟΠΟΥ ΒΓΕΙ
19. ΗΛΙΑΣ ΒΡΕΤΤΟΣ – ΠΟΥ ΘΑ ΠΑΣ
20. ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΚΟΣΑΙΟΣ -ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΗ
21. ΕΛΕΝΑ ΠΑΠΑΡΙΖΟΥ & ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΡΑΜΜΟΣ – ΓΙΑ ΠΟΙΑ ΑΓΑΠΗ
22. ΜΕΛΙΣΣΕΣ & ΤΑΜΤΑ – ΟΛΑ ΤΕΛΕΙΩΣΑΝ
23. ΠΕΤΡΟΣ ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ – ΜOY ‘ ΛΕΙΨΕΣ ΠΟΛΥ
24. DEMY ft SIGMA ELA
25. ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΣΧΟΙΝΑΣ – ΠΩΣ ΘΕΣ ΝΑ Σ’ ΑΓΑΠΑΩ
26. ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΛΙΟΛΙΟΥ – STORY
27. ΠΑΟΛΑ – ΕΜΑΘΑ ΝΑ ΜΑΘΑΙΝΩ
28. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΓΥΡΟΣ – ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΡΩΙ
29. Ε. ΤΣΑΓΚΡΙΝΟΥ & Δ. ΤΑΤΑΡΑΚΗΣ – ΤΕΛΙΚΑ Η ΖΩΗ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ
30. ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΩΤΟΣ – ΟΛΑ ΚΑΛΑ
31. ΘΟΔΩΡΗΣ ΦΕΡΡΗΣ – ΣΤΑΜΑΤΑ
32. ΕΙΡΗΝΗ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ – YA HABIBI
33. ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΖΩΝΑΚΗΣ – ΤΟΣΑ ΒΡΑΔΙΑ
34. ΚΑΤΕΡΙΝΑ & Γ. ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ – ΠΟΣΟ ΩΡΑΙΑ ΜΑΤΙΑ ΕΧΕΙΣ
35. JOSEPHINE – ΠΑΛΙΟΠΑΙΔΟ
36. ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΒΑΝΔΗ – ΠΕΤΡΑ
37. ΚΑΙΤΗ ΓΑΡΜΠΗ & ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΣΧΟΙΝΑΣ – ΑΤΟΦΙΟ ΧΡΥΣΑΦΙ
38. ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ – ΠΕΣ
39. ΓΙΩΤΑ ΝΕΓΚΑ – ΘΑΛΑΣΣΑ ΜΟΥ
40. ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΑΛΙΚΗΣ – ΕΣΥ ΤΙ ΝΑ ΜΟΥ ΠΕΙΣΜΑΣ ΑΚΟΥΤΕ LIVE ΕΔΩ—>HTTP://WWW.RYTHMOS106.GR
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THE HITS HOT 40_#W35# _The List _ [28-08-2021]
HITS HOT 40 ΜΕ ΤΟΝ ΠΕΤΡΟ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ
HITS HOT 40 ΜΕ ΤΟΝ ΠΕΤΡΟ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ
“Hot Hits you Heard Here First”
40. Kings & Queens Ava Max
39. Levitating Dua Lipa
38. Don’t Play Anne-Marie KSI
37. BED Joel Corry Raye David Guetta
36. The Business Tiesto
35. Kiss Me More Doja Cat ft. SZA
34. Tootsie Slide Drake
33. Paradise MEDUZA ft. Dermot Kennedy
32. Your Love (9PM) ATB TOPIC A7S
31. EveryTime I Cry Ava Max
29. Therefore I Am Billie Eilish
28. Stay – The Kid LAROI Justin Bieber
27. Higher Power Coldplay
26. Save Your Tears Weeknd
25. Positions Ariana Grande
24. Your Power Billie Eilish
23. Don’t Start Now Dua Lipa
22. Savage Megan Thee Stallion Beyoncé Remix
21. Starstuck Years & Years
20. Head & Heart Joel Corry MNEK
119. Everything I Wanted Billie Eilish
18. Butter BTS
17. UN DIA J. Balvin, Dua Lipa Bad Bunny Tainy
16. My OH My Camila Cabello
15. Leave the door open Silk Sonic Bruno Mars Andersson Paak
14. Memories Maroon 5
13. Blinding Lights The Weeknd
12. Rain On Me Lady Gaga Ariana Grande
11. We’re Good Dua Lipa
10. Savage Love Jason Derulo Jawsh 685
9. Dynamite BTS
8. Peaches Justin Bieber ft. Daniel Caesar Giveon
7. Willow Taylor Swift
6. MIA Bad Bunny Drake
5. Watermelon Sugar Harry Styles
4. Friday Riton Nightcrawlers ft. Mufasa Hypeman
3. Prisoner Miley Cyrus Dua Lipa
2. Drivers License Olivia Rodrigo
1. MONTERO Call Me By Your Name Lil Nas X
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This Week Top3 – #W35#_ 31-08-2021
This Week Top3 : _# W35 #_
This Week Top3 : _#W35#_
01. RITON x NIGHTCRAWLERS – FRIDAY
02. TESHER – JALEBI BABY
03. ED SHEERAN – BAD HABITS
LISTEN LIVE: —>WWW.XANTHIRADIODJ.GR
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This Week Top3 :_#W35#_
01. RITON x NIGHTCRAWLERS – FRIDAY
02. TESHER – JALEBI BABY
03. ED SHEERAN – BAD HABITS
LISTEN LIVE: —>HTTP://WWW.METRO-FM.GR
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♪♫METRO FM 97.8 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ♪♫–ΑΞΙΑ ΑΝΕΚΤΙΜΗΤΗ!!!
ΑΠΟΛΑΥΣΤΕ ΤΑ 3 ΔΗΜΟΦΙΛΕΣΤΕΡΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΣΤΟΝ RYTHMO 106 ΓΙΑ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ.. _#W35#_
01. ΝΙΚΟΣ ΒΕΡΤΗΣ – Σ΄ΑΓΑΠΑΩ
02. ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ – ΚΑΝΕΝΑΣ ΜΟΝΟΣ
03. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΓΥΡΟΣ – ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΡΩΙ
ΜΑΣ ΑΚΟΥΤΕ LIVE ΕΔΩ—>HTTP://WWW.RYTHMOS106.GR
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This Week Powerplay_#W35# _ 31-08-2021
This Week Powerplay: _#W35#_
This Week Powerplay: _#W35#_
JENNIFER LOPEZ RAUW ALEJANDRO – CAMBIA EL PASO
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This Week Powerplay: _#W35#_
JENNIFER LOPEZ RAUW ALEJANDRO – CAMBIA EL PASO
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♪♫METRO FM 97.8 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ♪♫–ΑΞΙΑ ΑΝΕΚΤΙΜΗΤΗ!!!!
ΤΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΓΙΑ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΑΠΟ ΤΟΝ RYTHMO 106… _#W35#_
ΛΕΝΑ ΖΕΥΓΑΡΑ – ΚΑΡΜΑ
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