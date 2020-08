ΟΙ “ΔΑΙΜΟΝΕΣ” ΤΟΥ ΚΑΚΟΥ

Του Παναγιώτη Αποστόλου

Πολιτικού αναλυτή – αρθρογράφου

egerssi@otenet.gr

www.egerssi.gr

Στις 14 Αυγούστου 2020 μετά από επείγον αίτημα της ελληνικής κυβερνήσεως συνήλθαν σε έκτακτη τηλεδιάσκεψη οι ΥΠΕΞ της ΕΕ για να εξετάσουν την τουρκική προκλητικότητα στην περιοχή της ΝΑ Μεσογείου, αλλά συμπεριέλαβαν στην ατζέντα συζητήσεως και την δημιουργηθείσα κατάσταση στην Λευκορωσία! Της τηλεδιασκέψεως αυτής προήδρευσε ο Ύπατος Εκπρόσωπος της Ε.Ε. για ζητήματα Εξωτερικής Πολιτικής, Ζοζέπ Μπορέλ!

Την ώρα λοιπόν, που ο Τούρκος ταραξίας της περιοχής κλιμάκωνε επικίνδυνα την ένταση, την ίδια ώρα στη Βιέννη οι ΥΠΕΞ της ΕΕ αποφάσιζαν, πως βλέπουν με τρυφερότητα τις επεκτατικές βλέψεις της Τουρκίας και την επιθετική της διάθεση κατά δυο χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ενώσεως! Έτσι, τόσο απλά, αλλά και τόσο αληθινά!

Αλλά πως μπορούσε να γίνει αλλιώς, όταν αυτό το εξάμηνο, το δεύτερο του 2020 της ΕΕ προεδρεύει η φιλότουρκη Γερμανία;

Όταν από την πρώτη στιγμή της εκδηλωθείσας κρίσεως στο Αιγαίο από την πλευρά της Τουρκίας με την Navtex της 21ης Ιουλίου 2020, αυτή η κλιμάκωση της έντασης υποκινήθηκε από τις ΗΠΑ και την Γερμανία! Προκειμένου να ξεκινήσει η υλοποίηση των όσων ετοιμάζουν επί σειρά ετών για συνεκμετάλλευση του ορυκτού μας πλούτου στο Αιγαίο Πέλαγος και την συγκυριαρχία και συνδιοίκηση των νησιών μας στο ελληνικό αρχιπέλαγος, με πρωταγωνιστή τον Τούρκο Σουλτάνο Ρ. Τ. Ερντογάν! Έτσι εντελώς ξεδιάντροπα διαμήνυσαν ΗΠΑ και Γερμανία) ότι, στην Ανατολική Μεσόγειο υπάρχουν αμφισβητούμενα ύδατα (State Department), και πως πρέπει να γίνει ειρηνική διευθέτηση των διαφορών με βάση τον Χάρτη του ΟΗΕ προσφεύγοντας εάν είναι απαραίτητο (Ελλάδα και Τουρκία) στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης (Κομισιόν), αποδεικνύοντας έτσι την βαθύτερη στόχευσή τους, που είναι φυσικά η αρπαγή του πλούτου του Αιγαίου!

Ευρωπαϊκή Ιλαροτραγωδία…

Όμως την ίδια ώρα που η Κομισιόν σφυρίζει αδιάφορα στην τουρκική επιθετικότητα στο Αιγαίο, που προκαλεί την ελληνική πλευρά για να πυροβολήσει πρώτη, την ίδια ώρα που δεν τολμά να επιβάλλει στην Τουρκία αυστηρές οικονομικές κυρώσεις, που θα τσάκιζαν την ήδη διαλυμένη οικονομία της αναγκάζοντάς την να μαζευτεί, την ίδια ώρα ο Τούρκος Σουλτάνος μας ενημερώνει ότι η κ. Άγκελα Μέρκελ συμφώνησε να καθίσουν στο τραπέζι του διαλόγου Τουρκία και Ελλάδα, αμέσως μετά τη λήξη της δεύτερης Navtex της Τουρκίας στις 23 Αυγούστου 2020! Παρότι, η ελληνική πλευρά διατύπωνε σε όλους τους τόνους, ότι διάλογος ξεκινάει μόνο αν σταματήσει η περαιτέρω κλιμάκωση της έντασης από την πλευρά της Τουρκίας, με την παράλληλη αποχώρηση του ερευνητικού σκάφους Oruc Reis και όλων των πολεμικών πλοίων που το ακολουθούν, από την ελληνική υφαλοκρηπίδα!

Κι ενώ αυτά συμβαίνουν στην περιοχή μας που μυρίζει μπαρούτι, η ΕΕ παρεμβαίνει στα εσωτερικά της Λευκορωσίας, η οποία δεν ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η οποία βρίσκεται στα σύνορα της Ρωσίας, ζητώντας να επιβληθούν οικονομικές κυρώσεις κατά της κυβέρνησης Αλεξάντερ Λουκασένκο. Προφανώς επειδή, αυτός ο αιώνιος Πρόεδρος (λαμβάνει εκλογικά ποσοστά άνω των 80%, αλλά κατηγορείται από τη Δύση ως δικτάτορας) απολαμβάνει της στηρίξεως του Βλαδίμηρου Πούτιν, δημιουργώντας μια οικονομική σχέση με την Ρωσία!

Ωστόσο για την προκλητικότητα, την επιθετικότητα της Τουρκίας – το λέγω πάλι – εναντίον δυο κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ελλάς – Κύπρος) δεν κάνει απολύτως τίποτε η ΕΕ, παρά μόνο βγάζει κάποιες αστείες δηλώσεις, με τις οποίες γελάνε και οι Τούρκοι…

Έτσι, στις 19 Αυγούστου στην έκτακτη τηλεδιάσκεψη των ηγετών της ΕΕ για τις εξελίξεις στη Λευκορωσία, ο Έλληνας Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Κύπριος Πρόεδρος Νίκος Αναστασιάδης, έθεσαν πάλι το ζήτημα της τουρκικής προκλητικότητας, παρότι ήταν εκτός ατζέντας συζητήσεως! Όπου, ο κ. Μητσοτάκης είπε πως διάλογος δεν θα αρχίσει με την Τουρκία, αν πρώτα δεν αποχωρήσει από την περιοχή μας το Oruc Reis και τα πολεμικά τουρκικά πλοία και αν δεν επιβληθούν οικονομικές κυρώσεις στην Τουρκία!

“Εταίροι” μας, φίδια φαρμακερά…

Αλλά στην στήριξη της παραβατικότητας και της επιθετικότητας της Τουρκίας κατά της Ελλάδος δεν είναι μόνη της η Γερμανία. Είναι κι άλλες χώρες μέλη της ΕΕ που στην έκτακτη τηλεδιάσκεψη των ΥΠΕΞ της ΕΕ δεν δέχτηκαν να υπογράψουν κοινό ανακοινωθέν των 27, βάσει προσχεδίου που είχε ετοιμάσει ο ΥΠΕΞ μας και το οποίο αναφερόταν σε κυρώσεις κατά της Τουρκίας με άμεσο τερματισμό των τουρκικών προσπαθειών για έρευνα στην ελληνική και κυπριακή υφαλοκρηπίδα, αλλά και της αναγνώρισης ΑΟΖ μεταξύ της Ελλάδος και της Αιγύπτου! Και είναι χρήσιμο να αναφέρουμε τις έξη χώρες – μέλη της ΕΕ που τάσσονται υπέρ της Τουρκίας και κατά της Ελλάδος και που πρέπει στο εξής καμιά Ελληνίδα και κανένας Έλληνας να μην ξεχάσει!

Αυτές οι χώρες, φίδια στον κόρφο μας, είναι:

Η Γερμανία, η Ιταλία, η Ουγγαρία, η Βουλγαρία, η Ισπανία και η Μάλτα!

Μέρκελ: Η πιο επικίνδυνη ηγέτης της Ευρώπης»…

Παρόλα ταύτα στην Ευρώπη και σε όλον τον πολιτισμένο κόσμο, είναι πλέον πεποίθηση η καταδίκη της τουρκικής αυθαιρεσίας και της ταυτόχρονης αναγνώρισης του δίκιου της Ελλάδος!

Δεν είναι άλλωστε τυχαίο, πως την τελευταία εβδομάδα δυο μεγάλες ημερήσιες βρετανικές εφημερίδες παγκοσμίου κύρους (The Times of London και The Guardian) δεν διστάζουν να αποκαλούν δικτάτορα τον Ερντογάν! Αλλά και η αριστερή γαλλική εφημερίδα Liberation σε κύριο άρθρο γνώμης, αναγνωρίζει πως: “Είμαστε όλοι, Έλληνες Ευρωπαίοι”!

Ούτε μπορεί να παραγνωριστεί η αποστολή επιστολής 25 Ευρωπαίων προσωπικοτήτων των γραμμάτων και των τεχνών προς τους Times του Λονδίνου και μέσω της οποίας εκδηλώνουν την ανησυχία τους για τις μεθοδεύσεις του Ερντογάν και της Τουρκίας κατά της Ελλάδος, ισχυριζόμενοι:

«Στηρίξτε την Ελλάδα και την Κύπρο, οι προκλήσεις της Άγκυρας δεν είναι αποδεκτές»!

Αλλά μιας και μιλάμε για τον ευρωπαϊκό Τύπο, να σας θυμίσω εξώφυλλο (προφητικό) του εβδομαδιαίου βρετανικού περιοδικού New Statesman από τον Ιούνιο του 2012, όπου παρουσιάζει την Άγκελα Μέρκελ ως “Εξολοθρευτή” και λέγει:

«Η πιο επικίνδυνη ηγέτης της Ευρώπης»!

Κανένας διάλογος με την Τουρκία…

Ωστόσο, μπορεί ο Πρωθυπουργός μας να ισχυρίζεται πως πάγια γραμμή της κυβέρνησης είναι να ξεκινήσει διάλογο με την Τουρκία, εάν εκείνη αποκλιμακώσει άμεσα την κρίση που η ίδια δημιουργεί και μόνο για ένα ζήτημα, αυτό της υφαλοκρηπίδας! Μπορεί να προσκαλεί την Τουρκία να κάτσει στο τραπέζι του διαλόγου, αφού σταματήσει τις προκλήσεις, σαν πολιτισμένος γείτονας, αλλά ξεχνάει αυτό που του λέγω επανειλημμένα και του το λέγει η συντριπτική πλειοψηφία του ελληνικού λαού!

Δεν υπάρχει ανάγκη να κάνει κανέναν διάλογο με “πειρατές”! Ο “πειρατής” πάντα “πειρατής” θα είναι και στο μυαλό του θα έχει το πλιάτσικο!

Άλλωστε τα σημερινά σύνορα της Ελλάδος δημιουργήθηκαν μετά από πολέμους και στους οποίους χύθηκε άφθονο ελληνικό αίμα!

Καθορίσθηκαν από Συμβάσεις και Συνθήκες! Δεν προέκυψαν ουρανοκατέβατα!

Και μπορεί η Τουρκία να μην έχει υπογράψει τη Συνθήκη του 1982 για τις θάλασσες και τους ωκεανούς, όπως (μόνο) και το Ιράν, η Συρία και η Βόρειος Κορέα, ωστόσο η συντριπτική πλειοψηφία των κρατών του κόσμου μας, την αποδέχονται!

Οι δε ΗΠΑ, που δεν παίρνουν ξεκάθαρη θέση για το ελληνικό δίκαιο των νησιών μας και του Αιγαίου μας, χαϊδεύοντας την Τουρκία, το 1983 με τις Μπαχάμες και την Κούβα αναγνώρισαν πλήρη δικαιώματα αυτών σε ΑΟΖ! Γιατί εκεί οι ΗΠΑ δεν αναγνώρισαν μειωμένη επήρεια των ακτών τους και των παραπάνω αναφερομένων κρατών – νησιών;

Γιατί κύριοι της κυβερνήσεως του Ντόναλντ Τραμπ, εφαρμόζετε δυο μέτρα και δυο σταθμά; Αυτή η προσέγγισή σας είναι μια απαράδεκτη προσέγγιση που θα την βρείτε μπροστά σας! Ξεχνάτε φαίνεται, ότι τον Νοέμβριο έχετε εθνικές εκλογές και ήδη ο Δημοκρατικός υποψήφιος Τζο Μπάιντεν έχει κερδίσει την ελληνική Ομογένεια; Από την στιγμή που ο Τζο Μπάιντεν είναι κόκκινο πανί για την Τουρκία και τον Ρ. Τ. Ερντογάν, αποκαλώντας τον “αυταρχικό ηγέτη”, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ εξακολουθεί να τον θεωρεί φίλο και “σκακιστή παγκόσμιας κλάσης”!

Κλείνοντας θα τονίσω για άλλη μια φορά, ότι ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα πρέπει να ξεχάσει το διάλογο με την Τουρκία, που θα έρθει στο τραπέζι του διαλόγου ως παπατζής και κλεφτοκοτάς! Με την σημαδεμένη τράπουλα της σημερινής κυβερνήσεως των ΗΠΑ και της Καγκελαρίου της Γερμανίας Άγκελα Μέρκελ! Δεν κάνουμε κανένα διάλογο και με κανέναν για τα δικά μας! Δεν συζητάμε γι΄ αυτά που δικαιωματικά μας ανήκουν!

Αναζητούμε νέους συμμάχους, όπως η Γαλλία, της οποίας τα συμφέροντα ταυτίζονται με τα δικά μας!!

Μου αρέσει αυτό: Like Φόρτωση...