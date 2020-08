Δεκαπλάσια τα πραγματικά κρούσματα κορονοϊού από όσα ανακοινώθηκαν στην Αμερική.

Του Βάιου Παπαδημητρίου, Ουρολόγου, Λαμία

www.ourologos.eu

Είναι πιθανό τα πραγματικά περιστατικά CoVid-19 που ανακοινώθηκαν στις Ηνωμένες Πολιτείες μεταξύ Μαρτίου και μέσων Μαΐου 2020 να είναι δέκα φορές περισσότερα από τα επίσημα κρούσματα, σύμφωνα με πρόσφατη αναφορά του CDC (Center for Disease Control and Prevention).

Η μελέτη ανακοινώθηκε στο κορυφαίο ιατρικό περιοδικό Jama Internal Medicine την Τρίτη 21 Ιουλίου. Οι επιστήμονες έκαναν πληθυσμιακή μελέτη αντισωμάτων σε 10 Πολιτείες των ΗΠΑ. Στο San Francisco μόνο το 1% του πληθυσμού είχε αντισώματα (που σημαίνει ότι είχε νοσήσει) στο τέλος Απριλίου, σε αντίθεση με τη Νέα Υόρκη που το ποσοστό θετικών αντισωμάτων έφτασε το 7% του πληθυσμού στο τέλος Μαρτίου.

Αναλύθηκαν 16.000 δείγματα σε 10 τοποθεσίες (San Francisco, Connecticut, Florida, Louisiana, Minneapolis-St. Paul-St. Cloud, Missouri, New York City, Philadelphia, Utah, Washington). Οι περισσότεροι συμμετέχοντες αποδείχθηκε ότι δεν είχαν νοσήσει από τη νέα ιογενή λοίμωξη CoVid-19 και το ποσοστό θετικών αντισωμάτων κυμάνθηκε από 1 έως 7% , ανάλογα με την περιοχή. Δεν φάνηκε να υπάρχουν διαφορές στην παρουσία αντισωμάτων μεταξύ ανδρών και γυναικών και σε διαφορετικές ηλικιακές ομάδες.

Η ομάδα των μελετητών τελικά υπολόγισε με στατιστικά μοντέλα ότι ο πραγματικός αριθμός όσων νόσησαν ήταν 6 έως 24 φορές μεγαλύτερος από τον αριθμό των κρουσμάτων που ανακοίνωσε η Κυβέρνηση. Για παράδειγμα στο Connecticut υπολογίστηκε αριθμός πραγματικών κρουσμάτων 176.000 μεταξύ Μαρτίου και Μαΐου: 6 φορές περισσότερα από τα 29.000 που είχαν ανακοινωθεί έως το Μάιο. Στο Missouri ο πραγματικός αριθμός νοσούντων από κορονοϊό υπολογίστηκε σε 162.000, σχεδόν 24 φορές μεγαλύτερος από τα επίσημα 7.000 κρούσματα. Αυτό πιθανώς δηλώνει και τις τεράστιες διαφορές από περιοχή σε περιοχή στη διαθεσιμότητα των μοριακών τεστ για την ανίχνευση της CoVid-19.

Οι περισσότερες λοιμώξεις που δεν ανιχνεύθηκαν ήταν σε άτομα ασυμπτωματικά ή με ελάχιστα συμπτώματα, τα οποία ποτέ δεν ελέγχθηκαν για κορονοϊό. Οι συγγραφείς καταλήγουν: ‘Επειδή πολλοί από εμάς δεν γνωρίζουμε αν έχουμε μολυνθεί από SARS-CoV-2, όλοι μας θα πρέπει να συνεχίσουμε να βοηθάμε στην πρόληψη της εξάπλωσης της νέας νόσου κρατώντας τις αποστάσεις, πλένοντας τακτικά τα χέρια μας και μένοντας στο σπίτι όταν νοιώθουμε ασθενείς ΄.

Βιβλιογραφία:

Seroprevalence of Antibodies to SARS-CoV-2 in 10 Sites in the United States, March 23-May 12, 2020. JAMA Intern Med. Published online July 21, 2020

