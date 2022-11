Σημαντικές συναντήσεις για την τόνωση του τουρισμού στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης στο πλαίσιο της Έκθεσης Τουρισμού Philoxenia 2022

Κομοτηνή, 24 Νοεμβρίου 2022 – Δυναμική ήταν η παρουσία της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης στην 37η Έκθεση Τουρισμού Philoxenia, η οποία πραγματοποιήθηκε στο Διεθνές Εκθεσιακό & Συνεδριακό Κέντρο της Θεσσαλονίκης το τριήμερο 18-20 Νοεμβρίου 2022. Κατά τη διάρκεια της Έκθεσης, εκπρόσωποι της Περιφέρειας πραγματοποίησαν χρήσιμες συναντήσεις με τουριστικές επιχειρήσεις όπως τουριστικούς πράκτορες, γραφεία ταξιδιών και διοργανωτές εκδηλώσεων. Οι συναντήσεις αυτές αναμένεται να ενισχύσουν το τουριστικό προφίλ της Περιφέρειας, να επιμηκύνουν την τουριστική περίοδο και να αυξήσουν την τουριστική κίνηση.

Η Έκθεση Philoxenia φιλοξένησε εκατοντάδες καταξιωμένους επαγγελματίες από τον τουριστικό κλάδο και ένα καλά οργανωμένο B2B πρόγραμμα τουριστικής έκθεσης. Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης είχε ενεργή συμμετοχή στις B2B συναντήσεις με πλήθος επαγγελματιών του τουρισμού, οι οποίοι έδειξαν αυξημένο ενδιαφέρον για την Περιφέρεια και τα μοναδικά χαρακτηριστικά της περιοχής που μπορούν να την αναδείξουν σε έναν από τους δημοφιλέστερους τουριστικούς προορισμούς της Ελλάδας. Κατά τη διάρκεια αυτών των συναντήσεων, υπήρξε εποικοδομητική ανταλλαγή απόψεων με τους επαγγελματίες του τουρισμού από πολλές χώρες της Ευρώπης αλλά και της Ασίας, οι οποίοι με τη σειρά τους ενημερώθηκαν για την τουριστική δυναμική της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Ενδεικτικά, οι τουριστικές επιχειρήσεις ήταν οι εξής: GruppoFeBi (Italy), ALANI TRAVEL (Latvia), H.I.S. Europe Ltd (UK), EUROPEJA JOANNA KAŁUŻNA (Poland), FANTAST TOURIST D.O.O. NOVI SAD (Serbia), EMOVEO GROUP Sp. z o.o (Poland), Traveligo.pl (Poland), Munich Leadership Group (Germany), NU HORIZONS SP. z O.O. (Poland), T, I M GmbH (Germany), PodniebnePodroze.pl (Poland), Kauno GRŪDA (UAB – Lithuania), Image in Travel Ltd. (Bulgaria), Arctic China Oy (Finland), Lime srl (Italia), IWPA International (Italy), PLANET LTD (Bulgaria), Five Star Travels (Poland), Olimpia travel (Romania), New Concept Travel (Europe – UK), TODRA TOUR OPERATOR (Italy), TRAVEL BEFORE (Italy), DMCFinder (UK),LYFVIBES PRIVATE LIMITED (India), POLANDEVENTS JANUSZ GALKA (Poland), De Holidays (Azerbaijan) και Luna Tour LLC (Armenia).

Οι συναντήσεις πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο υλοποίησης της βασικής επικοινωνιακής καμπάνιας για την τουριστική προβολή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, η οποία έχει ως κεντρικό μήνυμα «Αγκαλιά Γεμάτη Ελλάδα». Μέσω των συναντήσεων αυτών σε εκδηλώσεις υψηλού κύρους όπως η Έκθεση Philoxenia, καθώς και μέσω δράσεων ενημέρωσης και τουριστικής προβολής, η καμπάνια έχει συνεισφέρει ήδη στην ανανεωμένη τουριστική εικόνα της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, αναδεικνύοντας τα μοναδικά χαρακτηριστικά της, τη φιλοξενία των ανθρώπων της αλλά και τα υψηλής ποιότητας προϊόντα της.

Η Philoxenia, έκθεση-θεσμός στον κλάδο του τουρισμού, πραγματοποιείται από το 1985 και φέτος ήταν αφιερωμένη στον αθλητικό τουρισμό.

Σχετικά

Μου αρέσει αυτό: Like Φόρτωση...