ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ 1ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΞΑΝΘΗΣ ΣΤΗ ΔΑΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+

Το διάστημα 18 έως 24 Σεπτεμβρίου 2022 αντιπροσωπεία δέκα μαθητών /τριών του 1ου Γυμνασίου Ξάνθης, συνοδευόμενων από την παιδαγωγική ομάδα Erasmus του σχολείου μας, επισκέφθηκε στο Kolding της Δανίας το MUNKEVAENGETS SKOLE στο πλαίσιο υλοποίησης του σχεδίου Συμπράξεων Ανταλλαγών μεταξύ σχολείων ΚΑ229 με τίτλο:

“North, south, east and west movement in Europe and cohesion through European values”

Το πρόγραμμα ασχολείται ιστορικά με την ευρωπαϊκή διαχείριση της μετανάστευσης και της προσφυγιάς και συμμετέχουν σχολεία από τη Γερμανία, την Ελλάδα, τη Δανία και την Τουρκία.

Η ελληνική αντιπροσωπεία, μαζί με τις αντίστοιχες των συνεργαζόμενων σχολείων, ξεναγήθηκε στο σχολείο της πόλης Kolding, συμμετείχε σε ποικίλες δραστηριότητες, αντάλλαξε απόψεις με τους εταίρους της, επισκέφθηκε μουσεία και χώρους πολιτιστικού κι ιστορικού ενδιαφέροντος, ταξιδεύοντας και γνωρίζοντας κι άλλες περιοχές της Δανίας.

Τα μέλη της ομάδας μας ανέπτυξαν φιλίες με τους μαθητές και τις μαθήτριες των συνεργαζόμενων σχολείων και γνώρισαν την ιστορία της περιοχής συμμετέχοντας με ενθουσιασμό στις δράσεις και τα βιωματικά εργαστήρια του προγράμματος!

Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, μαθητές και καθηγητές αποκόμισαν πλήθος εμπειριών, γνώσεων κι εντυπώσεων !

Η επόμενη προγραμματισμένη μετακίνηση της ομάδας μας είναι τον ερχόμενο Δεκέμβριο στο Bielefeld της Γερμανίας.

Το πρόγραμμα θα κλείσει τον Μάιο του 2023 με τη φιλοξενία των εταιρικών σχολείων στην Ξάνθη!

Η παιδαγωγική ομάδα ERASMUS του 1ου Γυμνασίου Ξάνθης

Χρυσάνθη Χαδούλα ΠΕ 07 ( συντονίστρια)

Σοφία Αναστασιάδου ΠΕ 04.01

Διονυσία Γκούβερη ΠΕ 80

Μυρσίνη Σουγιουλτζή ΠΕ 04.01

Μαρία Τονονίδου ΠΕ 02

Βικτωρία Τρυφέρη ΠΕ 88.01

Γεωργία Τσερκίντζελη ΠΕ 86

