ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ: "Η ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΕΙΣΟΔΟΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΔΕΝ ΔΙΩΚΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΟ ΔΟΚΟΥΝ…"

Του Παναγιώτη Αποστόλου

Πολιτικού αναλυτή – αρθρογράφου

egerssi@otenet.gr

www.egerssi.gr

Τα “Κέντρα Φιλοξενίας Υποδοχής Προσφύγων” δημιουργήθηκαν ως προσωρινοί καταυλισμοί υποδοχής “προσφύγων – μεταναστών”!

Δυστυχώς όμως στην Ελλάδα ισχύει πάντα, το “ουδέν μονιμότερον του προσωρινού”! Έτσι αντί να υπάρξει σταδιακή μείωση αυτών των κέντρων, ειδικότερα επί αυτής της κυβερνήσεως της ΝΔ με Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου τον Νότη Μηταράκη, αυξήθηκαν επικίνδυνα και κυρίευσαν πέραν των νησιών του Αιγαίου μας και την Ηπειρωτική Ελλάδα!

Θα ενθυμίστε φαντάζομαι, πως στους πρώτους μήνες του Covid-19, o κ. Νότης Μηταράκης μετέφερε με πούλμαν παρανόμους μετανάστες από τα νησιά μας, σε ένα – τάχατες – πλαίσιο αποσυμφόρησης και τους μετέφερε στην Ηπειρωτική Ελλάδα! Χωρίς να τηρεί κανένα υγειονομικό μέτρο (προστασία συνωστισμού, χωρίς προστατευτικές μάσκες), παραβιάζοντας τα σκληρά υγειονομικά μέτρα, που ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε επιβάλλει στον ελληνικό λαό!

Αλλά ξεχάσαμε! Οι χιλιάδες παράνομοι μετανάστες που έχουν κατακλίσει την Ελλάδα, με την ανοχή αυτής της κυβέρνησης, που στην ουσία εργαλειοποιεί το σχέδιο του Τούρκου Σουλτάνου Ρ. Τ. Ερντογάν, δεν κολλάνε κορονοϊό! Γιατί όπως “σοφά” είχε ισχυριστεί ένας εκ των ειδικών λοιμωξιολόγων της κυβέρνησης, αυτοί οι παράνομοι μετανάστες είναι κυρίως νέοι!

Άσχετα βέβαια, αν στη συνέχεια αυτοί οι “σοφοί” της κυβέρνησης επέβαλαν εμβολιασμό και στα μικρά Ελληνόπουλα!

Μητσοτάκης και Μηταράκης νομιμοποιούν χιλιάδες παράνομους μετανάστες από το Μπαγκλαντές…

Αυτός λοιπόν ο καθ΄ όλα επικίνδυνος Υπουργός Νότης Μηταράκης, ο οποίος έλκει την καταγωγή του από την Χίο, όπου και εκλέχτηκε Βουλευτής, είναι πλέον στον τόπο του ανεπιθύμητο πρόσωπο (persona non grata)!

Έτσι στις αρχές Φεβρουαρίου 2022, ο κ. Νότης Μηταράκης πραγματοποίησε επισκέψεις στο Πακιστάν και στο Μπαγκλαντές, σε ένα πλαίσιο συνεργασίας (;;;) για την καταπολέμηση της παράνομης μετανάστευσης! Υπογράφοντας με το Μπαγκλαντές “Μνημόνιο Συνεργασίας” και το οποίο έδινε τη δυνατότητα σε 15 χιλιάδες πολίτες αυτής της χώρας και οι οποίοι ήδη βρίσκονται στην Ελλάδα, να εργαστούν ως εποχικοί σε αγροτικές εργασίες! Οι οποίοι θα πρέπει να φεύγουν 3 μήνες κάθε χρόνο και στο τέλος της περιόδου 5 ετών θα φεύγουν οριστικά από την Ελλάδα! Το κερασάκι στην τούρτα, βεβαίως – βεβαίως, σε αυτήν την αντεθνική πολιτική της κυβέρνησης, είναι πως, όποιοι εξ αυτών δεν συμμορφώνονται, θα επιστρέφουν μέσω απέλασης στην χώρα τους!

Μήπως λοιπόν το υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου ήρθε για να μείνει, μόνιμα;

Μήπως είναι καιρός – επιτέλους – να καταργηθεί, γιατί πρέπει να τελειώσει το έργο του και να προστατευθούν τα σύνορα της χώρας και οι Έλληνες Πολίτες; Εκτός και αν το κρατήσουμε για να διαμορφώνει καλό κατευόδιο στους Έλληνες, ώστε να αποχωρίζονται την Πατρίδα και αυτή να γίνει ένας χώρος Αλλοεθνών και πραγμάτωσης ξένων συμφερόντων, αφού μόνο σκοπό θα έχει την παραχώρηση ασύλου;

Μήπως όμως είναι ο καιρός, στο πλαίσιο της διεθνούς σύγκρουσης, όπως αυτή εμφανίζεται με τις χώρες της εθνικής κυριαρχίας και της υπεράσπισης της ελεύθερης ζωής των Ανθρώπων, ενάντια στις χώρες της Παγκόσμιας Τάξης και της Διεθνούς Ολιγαρχίας του μετά-Ανθρώπου, να πάρουμε θέση και να υπερασπιστούμε τον Άνθρωπο και την Ελευθερία του σε όλες τις εκφάνσεις, ως Έθνος με το Βαρύ πολιτισμό και την Ιστορία, αφού είμαστε ο μόνος Λαός, ο οποίος ανέδειξε, πίστεψε και εξύψωσε στον Άνθρωπο;

Η παράνομη είσοδος δεν διώκεται κατά το δοκούν, αλλά κατ΄ οικονομία…

Σε αυτό το νεφελώδες πολιτικό τοπίο, έρχεται η Εισαγγελία του Αρείου Πάγου στις 29 Ιουλίου 2022 και πιο συγκεκριμένα ο Εισαγγελεύς Γεώργιος Δ. Σκιαδαρέσης, με την με Αρ. Πρωτ. 5427 απευθυνόμενος προς τους κ.κ. Εισαγγελείς Εφετών της Χώρας και δι΄ αυτών προς τους κ.κ. Εισαγγελείς Πρωτοδικών της περιφέρειάς τους, με την υπ΄ αριθμ. 10 Εγκύκλιό του, με θέμα: Αλλοδαποί παράτυποι μετανάστες! Παραθέτοντας ως σχετικά, αποφάσεις του ΟΗΕ!

Σε αυτό το έγγραφο, μεταξύ άλλων, τονίζει ότι “για το τιθέμενο ζήτημα των επαναπροωθήσεων έχουμε ήδη επιληφθεί με άλλες ειδικές παραγγελίες μας”!

«Επισημαίνουμε πάντως όσον αφορά το (γ’) σχετικό, ότι ενόψει του αρ. 31§.1 της υπογραφείσης στις 28/7/1951 στην Γενεύη και κυρωθείσης με το ν.δ 3889/1959 Πολυμερούς Σύμβασης περί της νομικής κατάστασης των προσφύγων, είναι μεν δυνητική, παρέχουσα διακριτική ευχέρεια στους εισαγγελείς πρωτοδικών και εφετών, πλην όμως, η παράνομη είσοδος δεν διώκεται κατά το δοκούν, αλλά κατ΄ οικονομία και πάντως όχι κατ΄ ατόμων, τα οποία, αφενός μεν πιθανολογείται από τις περιστάσεις, ότι έχουν προσφυγική ιδιότητα κατά την ανωτέρω διεθνή σύμβαση και το κυρωθέν με τον α.ν. 398/68 πρωτόκολλο αυτής, αφετέρου δε έχουν τηρήσει (επί προσθέτως) κατά το δυνατόν τις λοιπές τρεις προϋποθέσεις του ανωτέρω αρ. 31παρ. 1»!

Τέλος τίθεται υπόψη ως:

«…σημαντική η απόφαση του ΕΔΔΑ (σ.σ. Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων), N.D και Ν.Τ κατά Ισπανίας, της 13/2/2020 (Νο.Β 2020, 649 επ.) η οποία δέχθηκε ότι η Ισπανία δεν παραβίασε το άρ. 4 του Δ’ Πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ (σ.σ. Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου), ούτε το άρ. 13 αυτής, επειδή οι προσφεύγοντες δεν χρησιμοποίησαν τις υφιστάμενες νόμιμες διαδικασίες για την απόκτηση νόμιμης εισόδου στο Ισπανικό έδαφος (υποβολή αιτήματος χορήγησης βίζας, ή αιτήματος διεθνούς προστασίας στο διασυνοριακό φυλάκιο Beni Enzat, ή στις ισπανικές διπλωματικές, ή προξενικές αρχές της χώρας καταγωγής τους, ή transit, ή ακόμα αυτές στο Μαρόκο, διαδικασίες πράγματι διαθέσιμες και προσβάσιμες), αλλά έθεσαν τον εαυτό τους σε κίνδυνο, συμμετέχοντας στην βίαιη ομαδική παραβίαση του συνοριακού φράχτη της Μελίγια.»!

Οι Ισπανοί πράττουν αυτό που δεν κάνουμε εμείς…

Στο σημείο αυτό να αναφέρουμε, πως τα γεγονότα και τα οποία έκρινε το Δικαστήριο, έλαβαν χώρα στη Μελίγια, που πρόκειται για έναν από τους δύο ισπανικούς θύλακες στην Αφρική και οι οποίοι περικλείονται από μαροκινό έδαφος!

Εκεί γίνονται συνεχώς προσπάθειες “μεταναστών και προσφύγων”, ώστε να εισέλθουν στο ισπανικό έδαφος και όπου οι ισπανικές αρχές, έχουν τοποθετήσει τριπλή περίφραξη συρματοπλέγματος και η οποία καλύπτει και τα 13 χιλιόμετρα που χωρίζουν τη Μελίγια (παράλια πόλη στη βόρεια ακτή της Αφρικής), η οποία αποτελεί έδαφος της Ισπανίας, από το Μαρόκο!

Να σημειωθεί επίσης, πως η Ισπανία και το Μαρόκο έχουν υπογράψει από το 1992, Συμφωνία επιστροφής όσων εισέρχονται παρανόμως στη Μελίγια!

Σε ποια κυβέρνηση είναι Υπουργός ο κ. Συρίγος;

Ο Άγγελος (Ευάγγελος) Συρίγος, είναι αν. καθηγητής Διεθνούς Δικαίου και Εξωτερικής Πολιτικής στο Πάντειο Πανεπιστήμιο. Είναι στην κυβέρνηση Κυριάκου Μητσοτάκη Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων!

Δείτε τι αναφέρει γι΄ αυτό το θέμα – μεταξύ άλλων – στον ιστότοπό του στο διαδίκτυο https://www.syrigos.gr/apofasi-ispania-eu/:

«…Το πιο σημαντικό είναι ότι αλλάζει το βάρος της συζητήσεως. Για αρκετό καιρό η συζήτηση επικεντρωνόταν στο επίπεδο των δικαιωμάτων των αιτούντων άσυλο. Με την απόφαση του ΕΔΑΔ επαναφέρεται:

(α) το θέμα της προστασίας των συνόρων ως υποχρεώσεως του κράτους

(β) της υποχρεώσεως των ατόμων που διεκδικούν άσυλο να εξαντλούν τους νόμιμους τρόπους εισόδου σε ένα κράτος

και (γ) της αποκλειστικής χρήσεως των νομίμων οδών εισόδου.

Το ΕΔΑΔ αναγνωρίζει την υποχρέωση των κρατών να προφυλάσσουν τα σύνορα τους ιδίως από τις προκλήσεις που υφίστανται από τις αυξημένες μεταναστευτικές ροές. Αναφέρεται ρητώς στην υποχρέωση των κρατών να φυλάνε τα σύνορά τους:

“the Convention does not prevent States, in the fulfilment of their obligation to control borders” (παρ. 210)…»!

Αλήθεια, ποιες από τις παραπάνω αναφερόμενες υποχρεώσεις υλοποιεί η κυβέρνηση Κυριάκου Μητσοτάκη;

Έτσι, με την απόλυτη ανοχή της κυβερνήσεως Μητσοτάκη, οι αλλοδαποί εισβάλλουν σε ιδιωτικούς χώρους, καταστρέφουν περιουσίες, βιαιοπραγούν κατά Ελλήνων, ακινητοποιούν συρμούς καταλαμβάνοντας τις σιδηροτροχιές (πριν λίγους μήνες), απειλούν να καταστρέψουν εγκαταστάσεις του Δημοσίου, διαμηνύουν ότι θα μας διώξουν από την χώρα μας! Με την απόλυτη ανοχή της κυβερνήσεως Μητσοτάκη, οι εισβολείς παράνομοι μετανάστες, βιάζουν Ελληνοπούλες, χωρίς αυτές και οι οικογένειές τους να προστατεύονται από τους νόμους της Πολιτείας!!

