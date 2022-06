“Βραβεία για τις ομάδες στο Φεστιβάλ Εκπαιδευτικής Ρομποτικής FIRST® LEGO® LEAGUE στην Αλεξανδρούπολη”

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το Σαββατοκύριακο 18 & 19 Ιουνίου 2022, τα Φεστιβάλς Εκπαιδευτικής Ρομποτικής Έρευνας και Καινοτομίας FLL Explore Αλεξανδρούπολης, που φιλοξένησε ομάδες της περιοχής και αποτελεί μια συνδιοργάνωση της Eduact με τους Computer Action & Ρομποτεχνολογία εν Δράσει. Τα φεστιβάλς πραγματοποιήθηκαν στο Νομαρχείο Αλεξανδρούπολης και την Δημοτική Βιβλιοθήκη.

Τη σεζόν 2021-2022 οι ομάδες της FIRST® διερεύνησαν το μέλλον των μεταφορών. Από την αποστολή πακέτων σε αγροτικές και αστικές περιοχές, μέχρι την παροχή βοήθειας σε καταστροφές και την αεροπορική διαμετακόμιση υψηλής τεχνολογίας, οι ομάδες σκέφτηκαν τρόπους ταχύτερους, πιο αξιόπιστους, χωρίς αποκλεισμούς και βιώσιμες καινοτομίες στις μεταφορές που συνδέουν και αναπτύσσουν καλύτερα κοινότητες και οικονομίες σε όλο τον κόσμο.

Στο Φεστιβάλ αυτό συμμετείχαν ομάδες, στην κατηγορία του Explore και Discover ( 4 έως 10 χρονών ) και απονεμήθηκαν βραβεία σε όλες τις συμμετέχουσες ομάδες. Όλα τα βραβεία ήταν μη διαγωνιστικά.

Οι ομάδες που συμμετείχαν στο Φεστιβάλ βραβεύτηκαν με το Βραβείο Μοντέλου Κατασκευής, Βραβείο Προγραμματισμού, Βραβείο Θεμελιωδών Αξιών και Βραβείο Αφίσας και ήταν οι ομάδες :

Discover : SMARTAKIA, LEGACIDES, ROBOCOPS, LEGO FRIENDS, Robotinia, ROBOTINIA, ROBO BOYS

Explore : Ρομποσαΐνια, Robostars, LEGO DRAGONS, Lego Παρέα, LEGO ASTRAPES, LEGO ΚΕΡΑΥΝΟΙ, LEGO DRAKOFOTIES, LEGO TIGERS 1, LEGO TIGERS 2, LEGO FIRES, ROBO HACKERS

Τη διοργάνωση υποστηρίζει η Ο3 Out of the Ordinary επίσημος αντιπρόσωπος LEGO® Education στην Ελλάδα, ο Μεγάλος Χορηγός Προγραμμάτων το Φυσικό Μεταλλικό Νερό ΔΙΟΣ και το Φεστιβάλ έγινε υπό την Αιγίδα της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και του Δήμου Αλεξανδρούπολης.

Πολυμεσικό υλικό

Εικόνες από το Φεστιβάλ :

https://www.flickr.com/photos/eduact/albums/72177720299937461

Μάθετε περισσότερα για τους Διαγωνισμούς εδώ: https://firstlegoleague.gr/

Για περισσότερες πληροφορίες

Τηλέφωνο: +30 2311 286 369

Email: info@firstlegoleague.gr

Μου αρέσει αυτό: Like Φόρτωση...