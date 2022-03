“Προκρίσεις στον Ελληνικό Τελικό FIRST® LEGO® LEAGUE του Περιφερειακού

Διαγωνισμού Εκπαιδευτικής Ρομποτικής Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης στην

Ξάνθη !”

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το Σάββατο 12 Μαρτίου 2022, στην Ξάνθη ο Περιφερειακός

Διαγωνισμός Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης του FIRST® LEGO® League. Μια

συνδιοργάνωση της Eduact με τοπικούς συνεργάτες το Xanthi TechLab και το Κέντρο

Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Οι ομάδες που προκρίθηκαν για το 𝗙𝗜𝗥𝗦𝗧® 𝗟𝗘𝗚𝗢® 𝗟𝗘𝗔𝗚𝗨𝗘 𝗚𝗥𝗘𝗘𝗖𝗘 𝗙𝗜𝗡𝗔𝗟𝗦 στην

κατηγορία CHALLENGE είναι οι : C3025 Intelligent Robomechanics, C3068 RoboΑΞΙΟΝ,

C3023 Robofrogs, C3094 Robolab, C3064 RoboStrikers.

Οι συμμετέχουσες ομάδες που προτάθηκαν για το 𝗚𝗟𝗢𝗕𝗔𝗟 𝗜𝗡𝗡𝗢𝗩𝗔𝗧𝗜𝗢𝗡 𝗔𝗪𝗔𝗥𝗗𝗦

(Παγκόσμιο Βραβείο Καινοτομίας) είναι οι : C3025 Intelligent Robomechanics, C3017

RoboGamers.

Η τελετή λήξης είχε γιορτινό πνεύμα με διαδικτυακές συνδέσεις με τις αποστολές της Eduact

ταυτόχρονα και στις άλλες περιοχές όπως η Αθήνα και η Κρήτη.

Επίτιμοι καλεσμένοι συνόδευσαν την Τελετή Λήξης με χαιρετισμούς και σχετικές ομιλίες.

Συγκεκριμένα συμμετείχαν:

Η κ. Ζέττα Μακρή Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία έστειλε τον χαιρετισμό

της στον οποίο συγχαίρει όλα τα παιδιά για την συμμετοχή τους στο διαγωνισμό. Ο κ.

Δημήτρης Γιαννακούδης Υπεύθυνος Συντονιστής του “Xanthi TechLab” και τοπικός μας

συνεργάτης στην Ξάνθη, ο κ. Κωνσταντίνος Κουρτίδης Αντιπεριφερειάρχης Ξάνθης, ο κ.

Ιωάννης Δαγκλής Πρόεδρος του Ελληνικού Κέντρου Διαστήματος, ο κ. Στράτος Κοντός

Διευθυντής Συνεταιριστικής Ασφαλιστικής Ξάνθης και ο κ. Κώστας Βασιλείου Πρόεδρος της

Eduact.

Τη διοργάνωση υποστηρίζουν: η Ο3 Out of Ordinary, επίσημος αντιπρόσωπος προϊόντων

και επιμόρφωσης LEGO Education στην Ελλάδα, οι Χρυσοί Χορηγοί Προγραμμάτων της

Eduact: KLEEMANN, Ελληνικός Χρυσός, ΤΙΤΑΝ, ο Μεγάλος Χορηγός Προγραμμάτων το

Φυσικό Μεταλλικό Νερό ΔΙΟΣ καθώς και ο Χορηγός Μετακίνησης Avance.

Αρωγοί και τοπικοί υποστηρικτές του διαγωνισμού είναι οι : Cisco, Hellenic Space Center

(Ελληνικό Κέντρο Διαστήματος), Cisco Networking Academy, DCN Global και τοπικοί

χορηγοί οι : Επιχειρείν (Εταιρεία Συμβούλων Επιχειρήσεων), TechPlace – IT Company, Print

House, Sakis Mouhtaridis Βαφείο Auto & Moto.

Μάθετε περισσότερα για τους Διαγωνισμούς εδώ: https://firstlegoleague.gr/

Δείτε και τους υπόλοιπους προκριματικούς και τις προσπάθειες των παιδιών στις υπόλοιπες πόλεις

σε LIVE Streaming εδώ : https://firstlegoleague.gr/first-lego-league-events-2022/

