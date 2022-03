Στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Ξάνθης βρέθηκαν την Τετάρτη 9 Μαρτίου 2022 η Διευθύντρια του 2ου Γυμνασίου Έλενα Τάτσιου, ο καθηγητής του 2ου ΓΕΛ Κωνσταντίνος Ζωγραφόπουλος και οι μαθητές Βασιλεία Πάγγου και Βαλάντης Κυρατζόγλου για να παρουσιάσουν το project που ξεκίνησε την σχολική χρονιά 2020-21 με αφορμή την τριημερίδα που διοργάνωσε το ΠΕΚΕΣ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για την επετειακή εκδήλωση των 200 χρόνων μετά από την Ελληνική Επανάσταση.

Τότε οι μαθητές/τριες της Γ τάξης του 2ου Γυμνασίου μαζί με την κ. Τάτσιου και τον κ. Ζωγραφόπουλο συμμετείχαν σε μια διαδικτυακή εκδήλωση και δουλέψανε πάνω στην εκπαιδευτική πολιτική της Ελλάδας του 1821-27 βασισμένοι στο βιβλίο “Educational Policies of the Greek Nation the years before and during the Greek War of Independence 1821-1827” – «Η Εκπαιδευτική πολιτική του Ελληνικού Κράτους στα χρόνια της Ελληνικής Επανάστασης 1821-1827» της κ. Έλενας Τάτσιου.

Φέτος στις 28 Φεβρουαρίου 2022 , το 2ο Γυμνάσιο μαζί με το 2ο ΓΕΛ πραγματοποίησε με επιτυχία στον πολυχώρο του 2ου Γυμνασίου την πρώτη εκδήλωση στην οποία μαθητές του 2ου Γυμνασίου παρουσίασαν σημαντικές ενότητες του βιβλίου ενώ μαθητές του 2ου ΓΕΛ μίλησαν για την προσφορά της Θράκης στην Ελληνική Επανάσταση μετά από έρευνα που κάνανε με τους καθηγητές τους.

Στη δεύτερη εκδήλωση που έλαβε μέρος στο Δημοτικό Ραδιόφωνο, ο μαθητής του 2ου Γυμνασίου Βαλάντης Κυρατζόγλου, μας έδωσε μια πρώτη γεύση από το περιεχόμενο της τρίτης εκδήλωσης που θα πραγματοποιηθεί στο ΙΔΡΥΜΑ ΘΡΑΚΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ την Δευτέρα 14 Μαρτίου 2022 στις 7 το απόγευμα, με την παρουσίαση του βιβλίου “Educational Policies of the Greek

Nation the years before and during the War of Indepedence 1821-1827”, καρπό ερευνητικών προσπαθειών της Διευθύντριας του 2ου Γυμνασίου Ξάνθης κ. Έλενας Τάτσιου. Επίσης η μαθήτρια του 2ου ΓΕΛ, Βασιλεία Πάγγου, σκιαγράφησε την Ελληνική Παλιγγενεσία στη Θράκη, παρουσιάζοντας και γλαφυρά αναλύοντας, πτυχές της ιστορίας, που σε ρεαλιστική ανάπτυξη, αντιλαμβανόμαστε σήμερα.

Η Διευθύντρια του 2ου Γυμνασίου Ξάνθης

Έλενα Τάτσιου

