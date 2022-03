Η ιστορία, η αφήγηση, το μοιρολόι. Φόνοι, εκτοπίσεις, μαρτύρια των χριστιανικών πληθυσμών. Βαθειά επίδραση στη λογοτεχνία και στην τέχνη – η διαμόρφωση του σύγχρονου πολιτιστικού προσώπου της Ελλάδας – η συνέχιση της ιστορικής μνήμης. Τα επικά γεγονότα στη Μικρά Ασία καταγεγραμμένα στις καρδιές των Ελλήνων ως ελεγεία πίστης στον θρίαμβο της πάντοτε νέας ζωής.

ΜΙΚΡΑ ΑΣΙΑ 1922

100 ΧΡΟΝΙΑ ΑΣΒΕΣΤΗΣ ΜΝΗΜΗΣ

ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΟΙΗΣΗΣ

ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Στη φτεινή 100ή Επέτειο Μνήμης της Μικρασιατικής Τραγωδίας

το Διοικητικό Συμβούλιο του Ευρωπαϊκού Κέντρου Τέχνης (EUARCE) της Ελλάδος

προκηρύσσει

διεθνή διαγωνισμό ποίησης στην ελληνική γλώσσα

με ελεύθερη επιλογή θέματος από το δράμα της γενοκτονίας. Η ιστορία, η αφήγηση,

το μοιρολόι. Φόνοι, εκτοπίσεις, μαρτύρια των χριστιανικών πληθυσμών. Βαθειά επίδραση

στη λογοτεχνία και στην τέχνη – η διαμόρφωση του σύγχρονου πολιτιστικού πρόσώπου

της Ελλάδας, η συνέχιση της της ιστορικής μνήμης. Τα επικά γεγονότα στη Μικρά Ασία

καταγεγραμμένα στις καρδιές των Ελλήνων ως ελεγεία πίστης στον θρίαμβο

της αρετής και του φωτός.

Ο Διαγωνισμός διοργανώνεται με την τιμητική συνεργασία:

του αμερικανικού ομογενειακού οργανισμού

Αμερικανο-ελληνικό Ίδρυμα Δυτικής Πενσυλβάνια (AHFWP)

-Ελληνικό Πολιτιστικό Κέντρο και Μουσείο της Παράδοσης-

EUARCE INFORMATION / 26.02.2022

INTERNATIONAL POETRY COMPETITION

Greece 2022 – The memory

of 100th Anniversary

of the Asia Minor Catastrophe

ANNOUNCEMENT/NOTICE:

On the occasion of the100th Anniversary of the Asia Minor Catastrophe

the Board of Directors of the European Art Center (EUARCE) of Greece

honors the memory of National Martyrdom

and announces an international poetry competition in the Greek language

with an open choice of subject/inspiration.

The subject/inspiration can be based on themes ranging from the basis of the Asia Minor Catastrophe to the life during of the 100 years in the new homes: 3.000-year long presence of Hellenism in Asia Minor, the uprooting of Greeks from their birthplaces, the sacrifice of Greeks in Asia Minor, the ordeal of Greeks after the Greek-Turkish war of 1922, the survival, the life and memory of the refugee people, the ideals of the belief, of the will and the power of the people, the conscience of christianity, the lesson of history, ect.

The Competition is organized with the honorary collaboration and programmatic assistance

of the:

-American-Hellenic Foundation of Western Pennsylvania (AHFWP)

https://pahellenicfoundation.org/

https://www.facebook.com/348452761842980/photos/a.348461315175458/3421732597848299/?type=3&theater

– Greek Nationality Room Committee at the University of Pittsburgh

https://www.nationalityrooms.pitt.edu/rooms/greek-room

-Greek AICL Committee

(Association Internationale de la Critique Littéraire – AICL – Organisation accréditée auprès de l’UNESCO http://www.aicl-fr.com/Presentation.htm )

A seven-member panel consisting of renowned personalities in arts and literature will offer three awards and ten distinctions at a formal Soiree which will take place at the European Art Center in Paeanea, Attika, Greece.

At the award ceremony, a rich exhibit featuring historic documents of the life and work of the great and prolific writer Stratis Doukas will be made public for the first time.

https://www.greek-genocide.net/index.php/bibliography/books/229-a-prisoner-of-war-s-story-stratis-doukas

COMPETITION DETAILS:

1.The competition is open to anyone irrespective of age, creed, nationality. We will give particular emphasis to submissions from students at the secondary, and early post-secondary education level.

2.Only one submission (attention: unpublished the poem) will be accepted from each participant.

3.The submission must not be more than two (2) pages in A4 format.

4.The submissions must be sent electronically to euarceart@gmail.com as Word .doc, .docx, or Adobe .pdf files, or they can be sent by post to: EUARCE – Anapaphseos 14A’, 190 02, Paeanea, Attiki, Greece. Should a hard copy be submitted by post, the signed original and three signed copies must be concurrently sent.

5.Each submission (electronic or mailed) must be preceded by a cover page with the following information:

-Name – Profession/Expertise – Complete mailing address – telephone number – email address

-fax number (if available)

6.A submission fee of 15 euro must accompany all entries (mailed to the address above if submission is electronic) and this must be made on an international money order (bank or post) to the following:

EUROPEAN ART CENTER (ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΕΡ…)

NATIONAL BANK, IBAN: GR1301101610000016129650707

SWIFT ΤΡΑΠΕΖΑΣ (BIC): ETHNGRAA

The money order must state the full name of the submitter.

The submission fee will be used to cover some of the expenses associated with the costs of the Competition.

7.The deadline date is the 31th of May, 2022

All entries must be received by EUARCE by the deadline.

8.In total, the Competition will recognize and award 16 entries.

Paeanea, 26th of February 2022

THE BOARD OF EUARC

της Επιτροπής του «Ελληνικού Σπουδαστήριου» του Προγράμματος Nationality Rooms του Πανεπιστημίου Pittsburgh (USA)

https://www.nationalityrooms.pitt.edu/rooms/greek-room

της Διεθνούς Ένωσης Κριτικών Λογοτεχνίας (A.I.C.L.) – Ελληνικό Τμήμα

http://www.aicl-fr.com/Presentation.htm

Επταμελής Επιτροπή Αξιολόγησης και Επιλογής αποτελούμενη από διακεκριμένες

προσωπικότητες των Γραμμάτων και της Επιστήμης, θα επιδώσει τρία βραβεία και δέκα επαίνους σε πανηγυρική εσπερίδα, που θα διοργανωθεί στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Τέχνης,

όπου και θα εγκαινιασθεί πολύπτυχο εκθεσιακό πρόγραμμα αφιερωμένο στη μορφή και

το έργο του Στρατή Δούκα (Μοσχονήσια – Αϊβαλί – Φώτης Κόντογλου – Προσφυγιά – Θεσσαλονίκη – Μακεδονικές περιοδείες (1924-1928) – Η «Ιστορία ενός αιχμαλώτου»).

ΟΡΟΙ

1.Στο διαγωνισμό μπορεί να λάβει μέρος κάθε έλληνας απανταχού της γης (Ελλάδα-Κύπρος-Ομογένεια) ή αλλοδαπός ελληνιστής/ελληνομαθής ανεξαρτήτως ηλικίας, συμπεριλαμβανομένων των μαθητών Λυκείου και των φοιτητών.

Σημ.: Στους μαθητές Λυκείου θα επιδοθούν τρία (α΄,β΄,γ΄) ειδικά βραβεία

2.Κάθε διαγωνιζόμενος συμμετέχει με ένα μόνον αδημοσίευτο ποίημα στην ελληνική γλώσσα το οποίο δεν ξεπερνά τις δύο σελίδες Α4.

3.Θα απονεμηθούν τρία (Α΄,Β΄,Γ΄) βραβεία και δέκα (10) έπαινοι.

4.Τα ποιήματα αποστέλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση euarceart@gmail.com σε μορφή word (doc ή docx) ή pdf, ή ταχυδρομικώς στη διεύθυνση: EUARCE – Αναπαύσεως 14A’, 190 02 Παιανία, GREECE

5.Η ταχυδρομική αποστολή περιέχει το ποίημα σε πρωτότυπο έγγραφο (όχι φωτοαντίγραφο), σε τριπλούν και υπογεγραμμένο.

6.Κάθε αποστολή – ηλεκτρονική ή ταχυδρομική – περιέχει τα ακόλουθα στοιχεία του διαγωνιζόμενου:

-Όνοματεπώνυμο – Επάγγελμα/ιδιότητα – Διεύθυνση κατοικίας (πλήρης) – Τηλέφωνο – E–mail

Ο Διαγωνισμός είναι συνδρομητικός

7.Κάθε αποστολή συνοδεύεται με το χρηματικό ποσό των €15 που αποστέλλεται με ταχυδρομική επιταγή στη διεύθυνση: EUARCE – Αναπαύσεως 14A’, 190 02 Παιανία, GREECE ή με τραπεζική επιταγή: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΕΡ…

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

IBAN: GR1301101610000016129650707

SWIFT ΤΡΑΠΕΖΑΣ (BIC): ETHNGRAA

Στις επιταγές πρέπει να αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του διαγωνιζόμενου.

Σημ.: το χρηματικό ποσό προορίζεται για την κάλυψη μέρους των δαπανών σε κρίτρα, γραμματειακή υποστήριξη του διαγωνισμού, κ.λ.π.

Τελευταία ημερομηνία αποστολής των ποιημάτων είναι η 31η Μαΐου 2022

Παιανία, 26 Φεβρουρίου 2022

Από τη Γραμματεία EUARCE

ΣΗΜΕΙΩΣΗ.: Μορφωτικά, επιστημονικά και φιλεκπαιδευτικά προγράμματα του Ευρωπαϊκού Κέντρου Τέχνης (EUARCE) πραγματοποιήθηκαν κατα καιρούς:

Με την αιγίδα:

-ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ

-ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

-ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ (ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ)

-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ / ΠΕ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Τη συνεργασία:

-CONSULATE GENERAL OF GREECE IN NEW YORK

-U.S. EMBASSY/OFFICE OF CULTURAL AFFAIRS

-INSTITUTO CULTURAL ESPAÑOL DE ATENAS/ SECCIÓN CULTURAL DE LA EMBAJADA DE ESPAÑA

-EMBASSY OF POLAND

-ASSOCIATION INTERNATIONALE DE LA CRITIQUE LITTERAIRE/A.I.C.L.

-AMERICAN SOCIETY OF BYZANTINE MUSIC AND HYMNOLOGY/A.S.B.M.H. (UNIVERSITY OF PITTSBURGH)

-GREEK NATIONALITY ROOM AT THE UNIVERSITY OF PITTSBURGH

-AMERICAN HELLENIC FOUNDATION OF WESTERN RENNSYLVANIA/A.H.F.W.P.

-HELLENIC ARTS INSTITUTE (NEW YORK)

-PANARCADIAN FEDERATION OF AMERICA

–GREEK CLUB “KYKLOS” OF CALCUTTA

-ΔΙΚΤΥΟ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΩΜΕΝΗ ΕΥΡΩΠΗ

–ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ – ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ – ΔΗΜΟΣ ΦΑΛΗΡΟΥ – ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ – ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΙΟΥ

Την υποστήριξη:

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ – ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ – ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ – ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ – ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ – ΕΛΤΑ

Ευρωπαϊκό Κέντρο Τέχνης

& Έρευνας του Πολιτισμού του Ανατολικού Ρωμαϊκού Κράτους στην Ευρώπη

Αναπαύσεως 14 Α΄ – 190 02 Παιανία

Τηλ.: 210.6643854

Fax: 210.664385

European Art Center

and Institute for Eastern Roman Empire Research Studies in Europe

14 A’ ,Anapaphseos St. – 190 02 Paeanea

Tel.:+30 210.6643854

Fax: +30 210.6643854

URL: https://euarceblog.wixsite.com/euarce

e-mail: artcentr@otenet.gr

or euarceart@gmail.com