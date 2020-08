ΦΙΛΟΤΟΥΡΚΕΣ ΟΙ ΗΓΕΣΙΕΣ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΔΥΤΙΚΩΝ ΜΥΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ;

Γιώργος Α. Παπανδρέου για συνεκμετάλλευση με τη Τουρκία…

Του Παναγιώτη Αποστόλου

Πολιτικού αναλυτή – αρθρογράφου

Έντονο προβληματισμό σε υψηλά κλιμάκια της κυβέρνησης, αλλά και των αρμοδίων φορέων ΥΠΕΞ, ΥΕΘΑ και ΕΥΠ, πρέπει να έχει δημιουργήσει το γεγονός ότι και στις τρεις μεγάλες Δυτικές υπηρεσίες πληροφοριών προΐστανται “τουρκόφιλοι”, με ότι αυτό μπορεί να σημαίνει για τα ελληνικά συμφέροντα…

Πιο συγκεκριμένα όπως αποκάλυψε ο Ελληνοαμερικανός ερευνητής – δημοσιογράφος κ. Ιωάννης Κουντούρης την περασμένη εβδομάδα, αλλά και μετά από σχετική έρευνά μας με επαΐοντες περί της διπλωματίας, είναι πράγματι αξιοσημείωτο το γεγονός ότι οι επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών στις ΗΠΑ, στο Ηνωμένο Βασίλειο και στη Γαλλία, έχουν υπηρετήσει στις διπλωματικές αποστολές της χώρας τους, στην Τουρκία.

Διαβατήριο για Δυτικούς στην κορυφή Μυστικών Υπηρεσιών της Πατρίδος τους η Τουρκία;

Όπως η πρώτη γυναίκα Διευθυντής της CIA, Τζίνα Χάσπελ (Gina Haspel), αλλά και της γαλλικής Γενικής Διεύθυνσης Εξωτερικής Ασφάλειας (DGSE) με επικεφαλής τον Μπερνάντ Εμί (Bernard Emie), έχουν περάσει από την Τουρκία ενώ ο πρώην πρεσβευτής του Ηνωμένου Βασιλείου στην Άγκυρα, Ρίτσαρντ Μουρ (Richard Moore), ανέλαβε τη βρετανική μυστική υπηρεσία SIS ή MI6, η οποία, λόγω της φήμης της (μητέρα όλων των Δυτικών μυστικών υπηρεσιών), αποτέλεσε αντικείμενο πολλών μυθιστορημάτων και κινηματογραφικών ταινιών (Τζέιμς Μποντ).

Το γεγονός φυσικά, δεν πέρασε ανεκμετάλλευτο από τα τουρκικά ΜΜΕ που έσπευσαν να το εκμεταλλευτούν, όπως για παράδειγμα η τουρκική Αϊντινλίκ (Aydinlik) που έγραψε σχετικά:

«Οι υπηρεσίες πληροφοριών μεγάλων χωρών αναδεικνύουν ότι έχουν στην κορυφή τους το ενδιαφέρον τους για την Τουρκία. Διπλωμάτες και άλλοι αξιωματούχοι που έχουν υπηρετήσει στην Τουρκία τα τελευταία χρόνια αναλαμβάνουν επικεφαλής της Υπηρεσίας Πληροφοριών της χώρας τους. Η Κωνσταντινούπολη και η Άγκυρα θεωρούνται “ενδιαφέρουσες” πόλεις, πολλοί αξιωματικοί πληροφοριών ή διπλωμάτες που εργάζονται εδώ προάγονται και δίνουν “αέρα” στη σταδιοδρομία τους. Είναι αξιοσημείωτο ότι οι επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών των παγκόσμιων δυνάμεων, όπως στις ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο και στη Γαλλία, έχουν υπηρετήσει στις διπλωματικές αποστολές της χώρας τους, στην Άγκυρα. Μάλιστα το κοινό χαρακτηριστικό και των τριών είναι η καλή γνώση της τουρκικής γλώσσας»!

Οι επικεφαλής των μεγάλων μυστικών υπηρεσιών έχουν κάποιο κοινό μυστικό;

Ας δούμε όμως αναλυτικότερα, τι παίζει αυτή τη στιγμή στον κόσμο των τριών μεγάλων Δυτικών υπηρεσιών πληροφοριών.

Ο προσφάτως διορισθείς επικεφαλής της βρετανικής υπηρεσίας πληροφοριών SIS (MI6), Ρίτσαρντ Μουρ, η διευθύντρια της αμερικανικής CIA, Τζίνα Χάσπελ, αλλά και ο επικεφαλής της γαλλικής DGSE, Μπερνάρ Εμί, έχουν ένα… κοινό μυστικό. Την Τουρκία. Και οι τρεις έχουν υπηρετήσει επαγγελματικά στην Τουρκία και οι τρεις μιλούν Τουρκικά. Είναι βέβαια σύνηθες για τους διπλωμάτες των μεγάλων χωρών να γνωρίζουν την γλώσσα της χώρας στην οποία υπηρετούν.

Ο πρώην Βρετανός πρέσβης στην Τουρκία Ρίτσαρντ Μουρ διορίστηκε επικεφαλής της υπηρεσίας πληροφοριών της βρετανικής κυβέρνησης SIS ή πιο απλά MI6. Ο Μουρ, ο οποίος υπηρετεί επί του παρόντος ως πολιτικός διευθυντής στο Βρετανικό Υπουργείο Εξωτερικών, θα αντικαταστήσει τον Άλεξ Γιάνγκερ, ο οποίος είναι σήμερα επικεφαλής της MI6 για σχεδόν έξι χρόνια. Σε δήλωση την Τετάρτη, ο Μουρ είπε ότι είναι “ευχαριστημένος και νιώθει τιμή” με αυτόν τον διορισμό.

Γεννημένος στη Λιβύη, ο Μουρ, έτυχε ιδιαίτερης αποδοχής στην Τουρκία κατά τη διάρκεια της θητείας του ως διπλωματικός απεσταλμένος του Ηνωμένου Βασιλείου στην Άγκυρα, όπου υπηρέτησε από τον Ιανουάριο του 2014 έως τον Δεκέμβριο του 2017. Ο Μουρ βρισκόταν στην Κωνσταντινούπολη το βράδυ της “απόπειρας” πραξικοπήματος το 2016 και πίεσε τη Βρετανία να τηρήσει αυστηρή στάση εναντίον των πραξικοπηματιών. Μιλώντας άπταιστα τουρκικά, ο Μουρ ήταν δημοφιλής για τα χιουμοριστικά tweet του και την υποστήριξη του στην ποδοσφαιρική ομάδα Μπεσίκτας.

Ο 57χρονος προϊστάμενος της SIS ή MI6 είναι πλέον μέρος μίας τρόικας spymaster που διευθύνει τις κορυφαίες υπηρεσίες πληροφοριών του δυτικού κόσμου – μαζί με τη CIA και τη DGSE – και στην οποία όλοι έχουν υπηρετήσει στην Τουρκία και όπως σας είπα μιλούν τουρκικά.

Φιλότουρκος ο νέος Αρχηγός της SIS (MI6);

Ας δούμε όμως το ρεπορτάζ σχετικά με το διορισμό του νέου Αρχηγού της βρετανικής Μυστικής Υπηρεσίας Πληροφοριών – SIS (ΜΙ6) Richard Moore, που διορίστηκε στις 29 Ιουλίου 2020 από τον Πρωθυπουργό Boris Johnson. Ο Βρετανός υπουργός Εξωτερικών κ. Ντομινίκ Ραμπ ανακοίνωσε την περασμένη εβδομάδα ότι ο κ. Ρίτσαρντ Μουρ θα αναλάβει ως επικεφαλής της Μυστικής Υπηρεσίας Πληροφοριών (SIS ή MI6), του Ηνωμένου Βασιλείου που είναι η αντίστοιχη της αμερικανικής CIA. Θα αναλάβει δε τα καθήκοντά του, το ερχόμενο Φθινόπωρο όταν θα αποχωρήσει ο νυν επικεφαλής, Sir Alex Younger!

Είπε δε, ο Richard Moore:

«Είμαι ευχαριστημένος και τιμή μου που μου ζήτησαν να επιστρέφω στην Υπηρεσία μου. Η Secret Intelligence Service (MI6) παίζει σημαντικό ρόλο μαζί με την ΜΙ5 (αντίστοιχη Μυστική Υπηρεσία Εσωτερικού) και το GCHQ για την ασφάλεια του βρετανικού λαού και την προώθηση των συμφερόντων του Ηνωμένου Βασιλείου στο εξωτερικό. Προσβλέπω να συνεχίσω αυτή τη δουλειά δίπλα στη γενναία και αφοσιωμένη ομάδα στην Μυστική Υπηρεσία! (I am pleased and honoured to be asked to return to lead my Service. SIS plays a vital role – with MI5 and GCHQ – in keeping the British people safe and promoting UK interests overseas. I look forward to continuing that work alongside the brave and dedicated team at SIS)»,

σύμφωνα με ανάρτηση του Φόρειν ΄Οφις...

https://www.gov.uk/government/news/appointment-of-the-new-chief-of-the-secret-intelligence-service-mi6–2

To GCHQ, είναι η αντίστοιχη αμερικανική NSA για το Ηνωμένο Βασίλειο και εδρεύει στο Cheltenham της Αγγλίας.

Δηλαδή εκεί μαζεύονται όλες οι ηλεκτρονικές πληροφορίες από όλον τον κόσμο όπως για παράδειγμα όλες οι πληροφορίες που συλλέγει ο Κατασκοπευτικός Σταθμός Αγίου Νικολάου στην Αμμόχωστο, αλλά και άλλες υπηρεσίες στην Κύπρο και στέλνονται στο GCHQ για επεξεργασία…

https://en.wikipedia.org/wiki/GCHQ

Ταυτόσημες οι θέσεις για την Κύπρο Γιώργου Παπανδρέου και Richard Moore;

Στις 9 Μαρτίου 2015, ο Richard Moore καθώς υπηρετούσε Πρέσβης στην Άγκυρα ανάρτησε άρθρο με τίτλο και με ερωτηματικό: “Cyprus: a time for fresh thinking?”, δηλαδή, “Κύπρος: Καιρός για φρέσκα σκέψη;”! Συγχαίροντας τη ΜΚΟ Cyprus Academic Dialogue και το τουρκικό Think Tank, USAK, για το δικοινοτικό Συνέδριο, που έλαβε χώρα στην Τουρκία στις 28 Φεβρουαρίου 2015 σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιου του Kent στην Αγγλία, το Βρετανικό Ινστιτούτο στην Άγκυρα, τους πρέσβεις Βρετανίας και Αυστραλίας (στην Τουρκία) με τίτλο “Cyprus Regional Peace & Stability”, όπου μίλησαν οι πρώην Υπουργοί Εξωτερικών της Ελλάδας και της Τουρκίας, Γιώργος Παπανδρέου και Hikmet Cetin, καθώς και άλλοι ομιλητές, και από την Κύπρο.

Ο Richard Moore, στο άρθρο του έγραψε μεταξύ άλλων, ότι η λύση θα ανοίξει τόσα πολλά για την Τουρκία και την διαδικασία ένταξης! Εκτιμώντας ότι δεν πρέπει να συνεχίζουμε να έχουμε μπροστά μας το Κυπριακό, αφού χρειάζεται εμπιστοσύνη, πολιτική βούληση και θάρρος για λύση του Κυπριακού, αλλά ο σπόνδυλος για μια αμοιβαία αποδεκτή λύση υπάρχει στην Κοινή Διακήρυξη του Φεβρουαρίου 2014. Και ότι όταν επισκέφθηκε την Κύπρο τον προηγούμενο χρόνο είχε την δυνατή αίσθηση ότι αυτή είναι η καλύτερη ευκαιρία για λύση!

Γιώργος Α. Παπανδρέου για συνεκμετάλλευση με τη Τουρκία…

Αξιοσημείωτη βέβαια μπορεί να είναι και η σχέση που ενδεχομένως να έχει ο κ. Μουρ με τον πρώην Πρωθυπουργό κ. Γιώργο Παπανδρέου. Αληθεύει ότι στο Συνέδριο εκείνο, ο κ. Γιώργος Παπανδρέου, ομολόγησε ότι, ο ίδιος ήταν που κάλεσε τους Τούρκους να… “μοιραστούν” το θαλάσσιο πλούτο του Αιγαίου;

Αληθεύει ότι ομολόγησε δημόσια στα γραφεία του USAK, ότι αυτός ο ίδιος ήταν που πρότεινε στον Ρ. Τ. Ερντογάν, πως μπορούν να εκμεταλλευθούν το θέμα της Ενέργειας για επίλυση του Κυπριακού και προχώρησε λέγοντας ότι υπάρχει και το θέμα της υφαλοκρηπίδας στο Αιγαίο, η οποία μπορεί να έχει πλούσια αποθέματα μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, εννοώντας προφανώς την συνεκμετάλλευση των αποθεμάτων αυτών με τη Τουρκία;

Αληθεύει ότι ο Γιώργος Παπανδρέου, μιλώντας ως πρόεδρος της Σοσιαλιστικής Διεθνούς στο θέμα της Κύπρου, τόνισε τότε, ότι αν γίνει κατορθωτή λύση Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας με πολιτική ισότητα, θα έχουμε ένα χρήσιμο μοντέλο;

Για το θέμα, έχουν γραφτεί δε δύο άρθρα! Το ένα «Συνεκμετάλλευση του φυσικού αερίου εντός της ΑΟΖ της Κύπρου αλλά και του πετρελαίου και όχι μόνο της υφαλοκρηπίδας στο Αιγαίο (29/3/2015)»!

Πιο κάτω οι ομιλίες περιλαμβανομένης και εκείνης του Πρέσβη Richard Moore στα 14΄, όπου καλωσορίζει τους παρευρισκόμενους και όπου εκφράζει την υποστήριξή του για Δικοινοτική, Διζωνική Ομοσπονδία στην Κύπρο: https://www.youtube.com/watch?v=8w5aMqPlfaY&feature=youtu.be

Και το δεύτερο: «Δύο σεμινάρια σε Άγκυρα και Φόρειν ΄Οφις και η διπλωματία των βόθρων (26/3/2015)»!

Το τεράστιο κυπριακό ενδιαφέρον των Βρετανών…

Ο Richard Moore ενδιαφέρεται λοιπόν, σύμφωνα με την εξαίρετη ανάλυση της κ. Φανούλας Αργυρού στο εξαίρετο ιστολόγιο Sigmalive, για την Κύπρο. Γιατί, εκτός του ότι μεταξύ 2014 – 2017 υπηρέτησε ως Βρετανός Πρέσβης στην Άγκυρα και παλαιότερα μεταξύ 1990 – 1992, η επίσκεψη του στην Κύπρο το 2014, το άρθρο του το 2015, το συνέδριο στο USAK, ο Richard Moοre συμμετείχε και στο Κραν Μοντανά το 2017 ως Πρέσβης τότε στην Άγκυρα, μέλος της πολυμελούς Βρετανικής Αντιπροσωπείας για “λύση του Κυπριακού”! Αναφορά στον κατάλογο της βρετανικής ομάδας που παρευρέθηκε στο Κραν Μοντανά το 2017 υπάρχει στο βιβλίο της κ. Αργυρού “Διζωνική vs Δημοκρατία”, ο οποίος της δόθηκε από το Φόρειν ΄Οφις!

Την ίδια μέρα του διορισμού του Richard Moore (29 Ιουλίου 2020), η Κοινοβουλευτική Επιτροπή της Βουλής των Κοινοτήτων δημοσιοποίησε το Πόρισμά της για τους δημόσιους λογαριασμούς (Public Accounts Committee). Να σημειωθεί ότι, ο Richard Moοre ήταν στην πρώτη γραμμή της βρετανικής κυβέρνησης στις ευχαριστίες προς την Τουρκία για την αποστολή προστατευτικού υλικού για το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Όπου στις 10 Απριλίου 2020 έγραφε στο twitter του (στα τουρκικά) για την πολύ-διαφημισμένη τότε, αποστολή 14 τόνων προστατευτικού υλικού για το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Έγραψε:

“Μπράβο Τουρκία μου! H γενναιοδωρία σας είναι μυθική. Σας ευχαριστούμε πολύ”!

Βαρύ το οικογενειακό παρελθόν του Richard Moοre…

Χαρακτηριστικό επίσης είναι το γεγονός ότι – όπως ανέφερε το ειδικό ιστολόγιο IntelNews.org – ο παππούς του νέου αφεντικού της SIS (MI6) κ. Ρ. Μουρ ήταν μέλος – μαχητής του Ιρλανδικού Ρεπουμπλικανικού Στρατού (IRA) μαχόμενος εναντίον του Ηνωμένου Βασιλείου. Και μάλιστα του απονεμήθηκε μετάλλιο από τους Ιρλανδούς αυτονομιστές για την καταπολέμηση της βρετανικής κυριαρχίας στην Ιρλανδία.

Μετά την ανακοίνωση του διορισμού του Moοre ως διευθυντή της SIS, προέκυψε πληθώρα δημοσιευμάτων στον βρετανικό Τύπο, ότι ο παππούς του Jack Buckley ήταν εθελοντής στον Ιρλανδικό Δημοκρατικό Στρατό (IRA) στο Κορκ της Ιρλανδίας. Ο Μπάκλεϊ φέρεται να εντάχθηκε στον αποσχιστικό ΙΡΑ το 1916 και υπηρέτησε στις τάξεις του μέχρι το 1922. Τελικά τιμήθηκε από το Σιν Φέιν (Sinn Fein) – την πολιτική πτέρυγα του ΙΡΑ – με μετάλλιο για τις υπηρεσίες του στον πόλεμο εναντίον των Βρετανών, που είχε ως αποτέλεσμα την ανεξαρτησία του μεγαλύτερου μέρους της Ιρλανδίας και την δημιουργία του Ελεύθερου Ιρλανδικού Κράτους. Εορτάζεται δε σήμερα σε όλη την Ιρλανδία ως ο Ιρλανδικός Πόλεμος της Ανεξαρτησίας.,

Ωστόσο ο Richard Moοre αναφέρθηκε στη συμμετοχή του παππού του στον IRA κατά τη διάρκεια της θητείας του ως πρέσβης στην Τουρκία. Είπε σε μια τουρκική εφημερίδα ότι ήταν ιρλανδικής καταγωγής και ότι ο παππούς του “πολεμούσε εναντίον της βρετανικής κυβέρνησης στον αποσχιστικό Ιρλανδικό Ρεπουμπλικανικό Στρατό”, υπογραμμίζοντας ότι, με την πάροδο του χρόνου, οι εθνικές διαφορές μεταξύ των λαών μπορούν να εξαλειφθούν λαμβάνοντας υπόψη τις κατάλληλες συνθήκες και έκανε μια σύγκριση μεταξύ της εμπειρίας της οικογένειάς του και της σύγκρουσης μεταξύ Τουρκίας και Κούρδων (;;;)…

Ο Moοre αναμένεται να αναλάβει τη νέα του θέση το φθινόπωρο. Αναμένεται να παραμείνει ως επικεφαλής της SIS έως το 2025.

Η εξέλιξη αυτή μόνο θετική δεν μπορεί να χαρακτηριστεί για τα ελληνικά συμφέροντα αν και οι πιο ψύχραιμοι παρατηρητές συνιστούν νηφαλιότητα καθότι συνήθως οι άνθρωποι αυτοί είναι ψυχροί επαγγελματίες και προτάσσουν τα συμφέροντα των κυβερνήσεών τους και μόνο…

Η διευθύντρια της CIA έχει τούρκικο παρελθόν…

Το 2018 ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, διόρισε την Τζίνα Χάσπελ ως διευθύντρια της CIA, η οποία μιλά τουρκικά, αλλά βεβαίως και άλλες γλώσσες. Σύμφωνα με πληροφορίες, έμαθε τουρκικά το 2000 ενώ εργαζόταν για τρία χρόνια ως υπάλληλος της υπηρεσίας στην Άγκυρα. Λίγο μετά τον διορισμό της ήρθε η δολοφονία του Σαουδάραβα δημοσιογράφου και αρθρογράφου της Washington Post Τζαμάλ Κασόγκι στο Σαουδαραβικό προξενείο στην Κωνσταντινούπολη (ήταν σφοδρός επικριτής του καθεστώτος της Σαουδικής Αραβίας, του οποίου πρώτα είχε υπάρξει στενός συνεργάτης. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, στραγγαλίστηκε και το σώμα του διαμελίστηκε, ωστόσο τα λείψανά του δεν βρέθηκαν ποτέ)!

Η Χάσπελ μετέβη στην Άγκυρα και άκουσε μια ηχογράφηση της δολοφονίας, που έλαβε από μια τουρκική συσκευή ακρόασης. Τον Νοέμβριο η CIA κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ο πρίγκιπας της Σαουδικής Αραβίας, Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, πιθανότατα διέταξε τη δολοφονία του Κασόγκι (;;;)! Δηλαδή, CIA είναι αυτή, ότι θέλει κάνει…

Τουρκόφιλος και ο επικεφαλής των Μυστικών Υπηρεσιών της Γαλλίας;

Από την άλλη, ο Μπερνάρ Εμί διορίστηκε ως επικεφαλής της DGSE, της γαλλικής υπηρεσίας πληροφοριών το 2017. Υπηρέτησε ως Πρέσβης της Γαλλίας στην Τουρκία από το 2007 έως το 2011 και μιλά επίσης τουρκικά. Κατά τη διάρκεια της θητείας του στην πρεσβεία, έδωσε μια παρουσίαση στο Τεχνικό Πανεπιστήμιο της Μέσης Ανατολής στην Άγκυρα, όπου υπογράμμισε πώς η Γάλλο-τουρκική σχέση ήταν η “μακροβιότερη στις δύο διπλωματικές ιστορίες” των δύο χωρών και ότι, η Γαλλία και η Τουρκία “απολάμβαναν πάντα σημαντικούς πνευματικούς δεσμούς”! Βέβαια πλέον όλοι γνωρίζουμε, ότι σήμερα το αφεντικό του ο Γάλλος Πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, δεν έχει και τις καλύτερες σχέσεις με την Τουρκία και είναι ίσως ο μόνος ηγέτης από τις μεγάλες χώρες που τάσσεται ανοιχτά κατά του Ερντογάν, με κάθε ευκαιρία που θα του δοθεί! Οπότε το λογικό είναι ο προϊστάμενος των μυστικών υπηρεσιών του, που αυτός τοποθέτησε σε αυτή τη θέση, να μην τον παραπλανάει υπέρ των συμφερόντων της Τουρκίας και του Ρ. Τ. Ερντογάν…

Οψόμεθα…

