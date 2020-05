Ενημέρωση σχετικά με την λειτουργία των Κλιματιστικών Μηχανημάτων.

Με αφορμή την εξάπλωση του ιού SARS – Cov – 2 (COVID-19) στη χώρα μας και λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές πηγές :

1. ASHRAE Position Document on Infectious Aerosols Approved by ASHRAE Board of Directors, April 14, 2020

2. REHVA COVID-19 Guidance document, March 17, 2020

3. ISHRAE COVID-19 Guidance Document for Air Conditioning and Ventilation, April 13,2020

4. Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας, οδηγία με αρ. πρωτοκόλλου

Δ1(δ)/ΓΠ οικ.19957

5. Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, Ενημέρωση Πολιτών για το COVID-19, 26/03/2020

6. ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε. – APPLIA Hellas –

Ο.Ψ.Ε. , 1505/2020

Σας παραθέτουμε τις κάτωθι συνοπτικές οδηγίες για την χρήση των κλιματιστικών μηχανημάτων σε οικιακούς και επαγγελματικούς χρήστες, σύμφωνα με τα ως έχουν μέχρι σήμερα.

Α. Χώροι Επαγγελματικής Χρήσης (

π.χ. εμπορικά κέντρα, καταστήματα χονδρικής – λιανικής , χώροι αναψυχής, μονάδες υγείας)

 Αύξηση της παροχής του νωπού αέρα σε όλες τις Κεντρικές Κλιματιστικές Μονάδες (ΚΚΜ) και πλήρης αποφυγή της ανακυκλοφορίας του αέρα.

 Συνεχής λειτουργία των ΚΚΜ (24/7) και των συστημάτων εξαερισμού. Όπου είναι εφικτό τοποθέτηση σύγχρονων φίλτρων επεξεργασίας αέρα.

 Συντήρηση και χημικός καθαρισμός των μηχανημάτων κλιματισμού σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή από Αδειούχους και Πιστοποιημένους Τεχνικούς.

Β. Χώροι Οικιακής Χρήσης (μονάδες split σε σπίτια καθώς και σε μικρά καταστήματα)

 Συνιστάται

η χρήση φυσικού αερισμού στο χώρο λειτουργία της μονάδος, ώστε να επιτύχουμε όσο το δυνατών περισσότερων εναλλαγών φρέσκου αέρα.

 Συντήρηση και χημικός καθαρισμός των μηχανημάτων κλιματισμού σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή από Αδειούχους και Πιστοποιημένους Τεχνικούς.

Για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία

ή διευκρίνησης μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας :

1. Στο e-mail του Σωματείου : somateiopsiktikon@gmail.com

2. Στη σελίδα του Σωματείου στο Facebook : @psiktikoithrakis

Για το

Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος

Ο Γεν. Γραμματέας

Χαβιαράς Παντελής Τερλεμές Νεοπτόλεμος

Μου αρέσει αυτό: Like Φόρτωση...