Το 3ο ΓΕΛ Ξάνθης στο πλαίσιο του Βρετανικού προγράμματος Turing Scheme UK διοργάνωσε συνάντηση μαθητών και καθηγητών με τίτλο «STEAM Ahead – Shakespeare and Climate Change through authentic and collaborative learning» . Το πρόγραμμα διήρκησε από τη Δευτέρα 27 Μαρτίου έως την Παρασκευή 31 Μαρτίου 2023 και πραγματοποιήθηκε στο χώρο του 3ου ΓΕΛ Ξάνθης υπό την εποπτεία καθηγητών του τμήματος Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστημίου The Manchester Metropolitan University. Συντονιστές της ομάδας ήταν ο κ. Mick Boyle και η κ. Rebecca Patterson. 30 Μαθητές/τριες και 12 εκπαιδευτικοί από Ουαλία και Ελλάδα συμμετείχαν στη συνάντηση Turing, η οποία στάθηκε ιδιαίτερα δημιουργική, παιδευτική και βιωματική για όλους/ες τους/τις συμμετέχοντες/ουσες. Πραγματοποιήθηκαν δημιουργικές δραστηριότητες με σκοπό τη γνωριμία μεταξύ των μελών της ομάδας και την εκμάθηση διαφόρων θεατρικών τεχνικών. Χρησιμοποιήθηκαν καινοτόμες παιδαγωγικές μέθοδοι, έτσι ώστε τα μέλη της ομάδας να μπορούν να φτιάξουν σενάρια με σκοπό τη δημιουργία μονολόγων και διαλόγων, την έκφραση διαφόρων συναισθημάτων με απόλυτα φυσικό τρόπο, την κατανόηση του χώρου, του χρόνου, της απόστασης, της φωνής , της σκηνικής παρουσίας μέσα στο θεατρικό γίγνεσθαι με αναλυτικά παραδείγματα και εμπειρίες από έργα του Σαίξπηρ. Διδάχθηκε η χορωδιακή απαγγελία μέσω τραγουδιών. Το πρόγραμμα υπήρξε η αφορμή για να συνομιλήσει η σχολική κοινότητα για θέματα περιβάλλοντος, πολέμου, εκπαίδευσης, υγείας, εργασίας και φύσης. Μεικτές ομάδες μαθητών/τριών επιλέγει ένα από τα παραπάνω θέματα και κατασκευάζει ένα ανθρώπινο γλυπτό με ένα νόημα και ένα μήνυμα. Για κάθε ομάδα μια ιστορία εκτυλίσσεται και οι μαθητές/τριες καλούνται να παρουσιάσουν τη δική τους ιστορία, να μπουν στους ρόλους και τους χαρακτήρες, να εκφράσουν τα διλλήματα τους , τις σκέψεις τους, τα συναισθήματα τους και να θέσουν ερωτήματα για τον κόσμο και το περιβάλλον γύρω τους. Εμπνευσμένοι από το χορό της αρχαίας ελληνικής τραγωδίας οι μαθητές/τριες φορούν μάσκες και αφηγούνται με χορωδιακό και ποιητικό τρόπο τις διάφορες ιστορίες. Κατά τη διάρκεια των βιωματικών εργαστηρίων οι μαθητές/τριες και οι εκπαιδευτικοί συζητούν, ανταλλάσσουν ιδέες και σκέψεις, συνεργάζονται, εμπνέονται, δημιουργούν μια τελική θεατρική παράσταση. Δίνεται έτσι η ευκαιρία στους/στις μαθητές/τριες να αναστοχαστούν πάνω στην ανάγκη κατανόησης σοβαρών ζητημάτων που αφορούν τη ζωή τους, τη σχολική κοινότητα, την κοινωνία . Επίσης, διδάσκονται να διερευνήσουν τη διαδικασία της λήψης αποφάσεων κάτω από συνθήκες πίεσης και τις συνέπειες αυτών των επιλογών στη ζωή τους. Καταφέρνουν ακόμη να αναπτύξουν τεχνικές και στρατηγικές δραματουργίας, έτσι ώστε να καλλιεργήσουν την κριτική επεξεργασία, την παραγωγή έργου και λόγου, τη συνεργασία με μαθητές/τριες διαφορετικού πολιτισμικού υπόβαθρου και τη δεξιότητα χειρισμού της αγγλικής γλώσσας. Παράλληλα οι μαθητές/τριες και οι εκπαιδευτικοί επισκέφτηκαν τον Πολυχώρο Τέχνης και Σκέψης και παρακολούθησαν μια μουσική συναυλία με αφιέρωμα στο Μάνο Χατζηδάκι. Μαθητές/τριες και εκπαιδευτικοί περιηγήθηκαν στην παλιά πόλη της Ξάνθης, έκαναν πικνίκ στο ποτάμι του Νέστου, επισκέφτηκαν το νησί της Θάσου, το αρχαιολογικό μουσείο και το αρχαίο θέατρο του Λιμένα. Επίσης, επισκέφθηκαν το χώρο του Λυκείου Ελληνίδων Ξάνθης, όπου διδάχθηκαν ελληνικούς παραδοσιακούς χορούς. Επιπρόσθετα , οι εκπαιδευτικοί επισκέφθηκαν το μοναστήρι του Αγίου Νικολάου στο Πόρτο Λάγος, όπου έγινε μια μικρή ξενάγηση στο χώρο του μοναστηριού. Τέλος, μαθητές/τριες και εκπαιδευτικοί από την Ουαλία επισκέφτηκαν το Πρότυπο Γενικό Εκκλησιαστικό Λύκειο-Γυμνάσιο Ξάνθης όπου πραγματοποιήθηκαν θεατρικές, αθλητικές και καλλιτεχνικές δραστηριότητες και έγινε διδασκαλία ελληνικών και αγγλικών τραγουδιών, ελληνικών παραδοσιακών χορών και γνωριμία με ποιήματα που αφορούν τη φύση και το περιβάλλον. Ευχαριστούμε το διευθυντή του 3ου ΓΕΛ Ξάνθης κ. Γεωργίου Θαλή, το σύλλογο των διδασκόντων και όλο το προσωπικό του σχολείου για τη βοήθεια, την ηθική συμπαράσταση και την κατανόηση. Οφείλουμε να ευχαριστήσουμε θερμά το Πρότυπο Γενικό Εκκλησιαστικό Λύκειο-Γυμνάσιο Ξάνθης, ιδιαίτερα τον Μητροπολίτη Ξάνθης και Περιθεωρίου κ. κ. Παντελεήμων, τη διευθύντρια του σχολείου κ. Σταμούλη Χριστίνα, την υπεύθυνη του προγράμματος κ. Τσόλκα Μάγδα, τους εκπαιδευτικούς της παιδαγωγικής ομάδας κ. Κατσούλη Ιωάννη, κ. Ζαϊτίδου Κυριακή, κ. Βρένο Αναστάσιο, τους μαθητές και τις μαθήτριες του σχολείου για τη συμμετοχή τους και τη θερμή υποδοχή και φιλοξενία που παρείχαν στην ομάδα της Ουαλίας, την Περιφερειακή Ενότητα Ξάνθης και ιδιαίτερα τον Αντιπεριφερειάρχη κ. Κουρτίδη Κωνσταντίνο για την πολύτιμη βοήθειά του στην υλοποίηση των δράσεων, το προεδρείο του Λυκείου Ελληνίδων Ξάνθης και ιδιαίτερα την κ. Μπουναρτζή Δήμητρα για τη διδασκαλία των παραδοσιακών χορών και την καθηγήτρια μουσικής κ. Λουκίδου Χριστίνα για τη συμμετοχή της στη μουσική εκδήλωση στο Χατζηδάκειο. Ευχαριστούμε τους μαθητές και τις μαθήτριες του 3ου ΓΕΛ Ξάνθης, που συμμετείχαν στο πρόγραμμα με αίσθημα ευθύνης, συνεργασίας και υπευθυνότητας. Τέλος, το 3ο ΓΕΛ απευθύνει τις θερμότατες ευχαριστίες του σε όλους τους γονείς και κηδεμόνες που βοήθησαν και έφεραν σε πέρας άριστα τη φιλοξενία των μαθητών και μαθητριών από την Ουαλία. Σας ευχαριστούμε όλους και όλες που βοηθήσατε με τον τρόπο σας στην υλοποίηση αυτού του προγράμματος. 