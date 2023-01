Δέσμευση για Βιωσιμότητα από την JTΙ

στο Greek House στο Νταβός

Αθήνα, 27 Ιανουαρίου 2023 – Στη σημασία της Ελλάδας ως επενδυτικό προορισμό της JTI και στην αξία της συνεργασίας και του διαλόγου με την κυβέρνηση αναφέρθηκε ο Global External Engagement Lead Director της JTI (Επικεφαλής Διευθυντής Παγκόσμιας Εξωτερικής Δέσμευσης της JTI), κ. Anthony Hemsley στο πάνελ με τίτλο «Global Business Leadership: Driving trust and sustainable value creation in a fragmented world» («Παγκόσμια Επιχειρηματική Ηγεσία: Προώθηση της εμπιστοσύνης και της δημιουργίας βιώσιμης αξίας σε έναν κατακερματισμένο κόσμο») του Greek House στο Νταβός που πραγματοποιήθηκε από 16 έως 20 Ιανουαρίου. Μάλιστα στο πλαίσιο του Οικονομικού Φόρουμ ο κ. Hemsley είχε την ευκαιρία να συζητήσει με τον Έλληνα υπουργό Οικονομικών κ. Χρήστο Σταϊκούρα και με τον υπουργό Ανάπτυξης & Επενδύσεων κ. Άδωνι Γεωργιάδη για την επένδυση της JTI στην Ελλάδα καθώς και για το φορολογικό και ρυθμιστικό περιβάλλον και τις πιθανές επιπτώσεις στη βιωσιμότητα του καπνικού τομέα.

Συμμετέχοντας στο πάνελ, ο κ. Hemsley αναφέρθηκε στη σημασία της αξιοπιστίας, της ευθύνης προς το κοινωνικό σύνολο και της βιώσιμης ανάπτυξης ως βασικές αξίες για τις επιχειρήσεις τονίζοντας χαρακτηριστικά «αν θέλουμε να έχουμε ένα βιώσιμο μέλλον, χρειαζόμαστε μια ολιστική προσέγγιση χωρίς αποκλεισμούς» και προσθέτοντας «Πιστεύουμε ότι οι επιχειρήσεις είναι καταλύτης για μια θετική αλλαγή και η JTI ως παγκόσμια επιχείρηση, καλείται να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση ενός βιώσιμου μέλλοντος για τον πλανήτη, τους εργαζομένους και τις κοινότητες καθώς και να διασφαλίσει μακροπρόθεσμη επιχειρηματική επιτυχία». Πιο συγκεκριμένα αναφέρθηκε στα ουσιώδη ζητήματα και τις επιχειρηματικές προτεραιότητες βιωσιμότητας της JTI όπου και αν δραστηριοποιείται στον κόσμο, όπως η Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού, η Κλιματική αλλαγή και οι Βιώσιμες Γεωργικές Πρακτικές.

Σύμφωνα με τον κ. Hemsley, οι επιχειρήσεις είναι αξιόπιστες και υπεύθυνες γιατί λογοδοτούν στους καταναλωτές, τους εργαζόμενους και την Κοινωνία και οφείλουν να ακολουθούν διαφανείς διαδικασίες ως προς τις αποφάσεις τους. «Tα σημερινά πολύπλοκα και παγκόσμια προβλήματα απαιτούν μια συνεργατική προσέγγιση. Πιστεύουμε ότι οι λύσεις στα οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα βρίσκονται στη συνεργασία με τις κυβερνήσεις και στην καθιέρωση διαφανούς διαλόγου με όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς. Εκτιμούμε την ετοιμότητα της ελληνικής κυβέρνησης να έχει έναν τέτοιο ανοικτό και διαφανή διάλογο με τους επενδυτές», τόνισε ο κ. Hemsley.

*****

Η Japan Tobacco International στην Ελλάδα

Η JTI είναι σήμερα η Νο.1 εταιρεία στον κλάδο των συμβατικών προϊόντων καπνού στην ελληνική αγορά. Διαθέτει τόσο παραγωγική όσο και εξαγωγική δραστηριότητα στη χώρα και με τις επιχειρηματικές της δραστηριότητες συνεισφέρει ετησίως πάνω από το 2% των συνολικών φορολογικών εσόδων της χώρας από ΕΦΚ και ΦΠΑ καπνού, ενώ προμηθεύεται συστηματικά τα εξαιρετικής ποιότητας ελληνικά καπνά για τα προϊόντα της διεθνώς. Εκτός από την εγχώρια αγορά, η JTI Ελλάδας έχει και την ευθύνη των αγορών της Κύπρου και της Μάλτας, άμεσα απασχολώντας συνολικά 300 εργαζόμενους. To 2022 η εταιρεία συμπεριλήφθηκε στους «Πρωταγωνιστές της Ελληνικής Οικονομίας» αποσπώντας το βραβείο «Επιχειρηματική Εξωστρέφεια» για την JTI και «Turnaround Business» για τον μετασχηματισμό της ΣΕΚΑΠ. Το 2023 η JTI Hellas πιστοποιήθηκε από το Top Employers Institute -για 3η συνεχή χρονιά- ως ο No.1 Κορυφαίος Εργοδότης στην Ελλάδα. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.jti.com

Μου αρέσει αυτό: Like Φόρτωση...