Η από κοινού πρωτοβουλία των ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΣΠΑΝΙΔΗ με το Ζαχαροπλαστείο ΚΑΤΙ ΑΛΛΟ της επιβράβευσης των επιτευγμάτων μαθητών με Πανελλήνιο, Πανευρωπαϊκό, Παγκόσμιο χαρακτήρα, όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης με την επωνυμία ΕΝ ΔΗΜΩ ΚΡΕΙΤΤΩΝ, συνεχίζει να βρίσκει απήχηση.

Παρασκευή 22/10/2021 στις 10.00 π.μ. βρεθήκαμε στο 10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ της ΞΑΝΘΗΣ για την συμβολική επίδοση στο μαθητή της Ε΄ Τάξης ΧΡΗΣΤΟ ΚΟΥΛΕΝΤΖΑ κάποιων αναμνηστικών.

Διαπρεπής ζωγράφος ο νεαρός συμπεριλαμβάνεται μεταξύ των 4 κορυφαίων του είδους, πίνακες των οποίων τα ΕΛΤΑ, μετά από προκήρυξη διαγωνισμού μεταξύ μαθητών : Μητροπολιτικής Ελλάδος, Κύπρου, Μείζονος Ελληνισμού, στα πλαίσια των 200 χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση, έκαναν γραμματόσημα.

Κυκλοφορούν ήδη στην αγορά.

Συνέπεσε στο 10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ να έρχεται παράλληλα μία ακόμα μεγάλη επιτυχία.

Οι εκπαιδευτικοί κκ. Λεβάκη Γεωργία – Τσιραμπίδης Μιχαήλ επισκέφθηκαν την πόλη CLERMONT FERRAND της Γαλλίας στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus Plus 10 – 16 Οκτωβρίου με θέμα : Playing with the Maths.

Ο Στέλιος Αρσενίου εκπροσώπησε αμφότερες τις επιχειρήσεις.

Μαθητές των τάξεων Ε΄ & ΣΤ΄ συγκεντρώθηκαν στο χώρο του Γυμναστηρίου, όπου έγινε η ολιγόλεπτη εκδήλωση.

Ο Διευθυντής του ΣΧΟΛΕΙΟΥ κ. Περικλής Καλογιάννης προλόγησε, εξήγησε τους λόγους της συγκέντρωσης, ευχήθηκε στους μαθητές να στέφονται από επιτυχία οι προσπάθειές τους.

Ίσως όχι του εύρους του συμμαθητή τους, αλλά σε κάθε περίπτωση υπογραμμιστικές των δράσεων που αναπτύσσουν.

Ο προσυπογράφων έδωσε θερμά συγχαρητήρια στο ΧΡΗΣΤΟ ΚΟΥΛΕΝΤΖΑ, τους Εκπαιδευτικούς, παροτρύνοντας τους μαθητές να καταβάλουν συνεχείς προσπάθειες ώστε αργά ή γρήγορα να στέφονται από επιτυχία.

Έδωσε στον τιμώμενο μαθητή.

– ΕΠΑΙΝΟ με τα λογότυπα των Επιχειρήσεων.

– Βιβλία του κορυφαίου Ιστορικού Πέτρου Γεωργαντζή .

– Παραδοσιακά τοπικά γλυκά του Ζαχαροπλαστείου.

Αγαπητά μας παιδιά.

Δίπλα στο διακριθέντα συμμαθητή σας, ψηλώσατε.

Ψηλώσαμε όλοι στην ΞΑΝΘΗ.

Σας ευχαριστούμε ολόψυχα.

ΘΕΡΜΟΤΑΤΑ ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ!!!

Στέλιος Αρσενίου

