Το Διοικητικό Συμβούλιο, οι παππούδες και γιαγιάδες και το προσωπικό του Ιδρύματος –Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων Ξάνθης «Ο Μέγας Βασίλειος» εκφράζουν τις θερμές τους ευχαριστίες σε όλους τους πολίτες, τους εθελοντές, τους φορείς, συλλόγους, σωματεία και επιχειρήσεις της Ξανθιώτικης κοινωνίας, οι οποίοι στήριξαν το Ραδιομαραθώνιο Αγάπης 2018. Η συμπαράσταση και η υποστήριξη, τόσο η οικονομική όσο και η υλική και η ηθική, μας δίνει κουράγιο και ελπίδα να συνεχίσουμε το δύσκολο έργο μας, ώστε η μοναδική μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων του Νομού μας να συνεχίσει να λειτουργεί και να αντιμετωπίσει με σθένος όλα τα προβλήματα που ανακύπτουν. Η αγάπη για την τρίτη ηλικία όπως αυτή εκδηλώθηκε μέσα και από την φετινή προσπάθεια ήταν εμφανέστατη, και αναδεικνύει ακόμη περισσότερο την ψυχή και τη δύναμη των ξανθιωτών. Ο Ραδιομαραθώνιος Αγάπης 2018 στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία και χαρακτηρίζεται επιτυχημένος αφού συνολικά μαζεύτηκε το ποσό των 24.691,48 € σε χρήματα ενώ αξιοσημείωτες είναι και οι προσφορές σε υλικά και είδη που φέτος εκτιμήθηκαν ότι ξεπέρασαν το ποσό των 2.500,00 € σε αξία. Είναι αξιοσημείωτο, ότι είχε εντυπωσιακή αύξηση και ανταπόκριση όσον αφορά και συγκριτικά με το έτος 2017 όπου είχαν “μαζευτεί” συνολικά 16.582,96€. Επίσης σημαντική είναι φέτος και η κινητοποίηση και ευαισθητοποίηση πολλών σχολικών μονάδων μέσω των δασκάλων, καθηγητών , των μαθητών και των γονέων και κηδεμόνων τους. Τέλος τα λόγια και οι ευχαριστίες μας είναι λίγες όσον αφορά τις δύο μεγάλες δωρεές των εταιριών ΠΟΥΛΙΟΣ ΑΣΗΜΑΚΗΣ Α.Ε. και ΣΜΥΡΔΕΞ Α.Ε.
Ειδικότερα και για λόγους διαφάνειας αναφέρουμε ότι κατέθεσαν για τον Ραδιομαραθώνιο Αγάπης 2018:
ΣΥΛΛΟΓΟΙ-ΣΩΜΑΤΕΙΑ-ΙΔΡΥΜΑΤΑ
|Ο ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΩΝ Ν.ΞΑΝΘΗΣ
|220,00 €
|Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΒΑΚΟΥΦΕΙΩΝ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΞΑΝΘΗΣ
|200,00 €
|Ο ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
|150,00 €
|ΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΟΑΕΕ
|150,00 €
|O ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ “ΒΑΤΡΑΧΟΙ”
|100,00 €
|O ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ”ΚΑΒΕΙΡΟΙ”
|100,00 €
|Ο ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
|100,00 €
|Ο ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ “ΔΙΟΝΥΣΟΣ”
|100,00 €
|Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΡΑΚΗΣ
|100,00 €
|Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΑΛΙΕΩΝ ΞΑΝΘΗΣ
|100,00 €
|Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΝΤΙΩΝ Ν.ΞΑΝΘΗΣ
|100,00 €
|ΣΩΜΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ Π.Ε. ΑΜΘ
|100,00 €
|ΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΡΤΟΠΟΙΩΝ ΞΑΝΘΗΣ
|100,00 €
|ΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΕΥΑΞ
|100,00 €
|ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΡΡΕΝΩΝ(1ο ΛΥΚΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ)-ΤΑΞΗ 1978
|50,00 €
|Η ΑΡΜΕΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΞΑΝΘΗΣ
|50,00 €
|Η ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΝΟΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ
|50,00 €
|Ο ΑΡΜΕΝΙΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΕΛΕΟΥΣ
|50,00 €
|Ο ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ “ΝΕΟΛΑΙΡΑ”
|50,00 €
|Ο ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΝΤΙΩΝ ΧΟΡΕΥΤΩΝ ΞΑΝΘΗΣ “ΤΡΑΝΤΕΛΛΕΝΕΣ”
|50,00 €
|Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΑΙΩΝ Ν. ΞΑΝΘΗΣ
|50,00 €
|Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ Ν.ΞΑΝΘΗΣ
|50,00 €
|ΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΩΝ Ν. ΞΑΝΘΗΣ
|50,00 €
|Η ΕΝΩΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΞΑΝΘΗΣ
|30,00 €
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
|ΠΟΥΛΙΟΣ ΑΣΗΜΑΚΗΣ Α.Ε. – ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΡΑΝΙΤΕΣ
|5.000,00 €
|SMIRDEX Α.Ε. – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΛΕΙΑΝΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ
|3.000,00 €
|ΑΦΟΙ ΠΑΡΧΑΡΙΔΗ ΟΕ – ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑ
|500,00 €
|ΙΚΤΕΟ ΞΑΝΘΗΣ ΕΠΕ
|500,00 €
|ΣΕΚΑΠ Α.Ε.
|500,00 €
|ΜΟΣΧΙΔΗΣ Π.-ΔΟΝΤΣΟΣ Χ.-ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
|400,00 €
|ΗΛΙΑΣ ΔΟΥΚΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.(ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΦΘΗΝΗ ΑΓΟΡΑ)
|300,00 €
|KOMOTEX AE
|200,00 €
|ΔΕΡΜΟΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΕΠΕ «NOVAMENT DERMOLASER CLINICS»
|200,00 €
|ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ ΞΑΝΘΗΣ
|200,00 €
|ΤΖΑΜΠΑΖ ΦΑΧΡΗ «ΣΟΥ-ΕΜ»-SANBE HELLAS
|200,00 €
|Γ. ΤΟΛΜΙΔΗΣ – Σ. ΑΡΣΕΝΙΟΥ ΟΕ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ “ΤΟ ΚΑΤΙ ΆΛΛΟ”
|120,00 €
|ΑΜΠΕΛΟΕΣΣΑ -ΚΤΗΜΑ ΒΟΥΡΒΟΥΚΕΛΗ ΑΕ
|100,00 €
|ΑΦΟΙ ΤΣΙΛΟΓΛΟΥ – ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟ
|100,00 €
|Ο κ. ΓΚΙΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ-ΑΝΘΗ ΦΥΤΑ
|100,00 €
|Ο κ. ΗΛΙΑΣ ΠΟΥΤΑΚΙΔΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΑ-ΖΑΝΤΕΣ
|100,00 €
|Ο κ. ΚΑΤΡΑΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ-ΚΑΦΕ ΕΜΠΟΡΙΚΟ
|100,00 €
|ΟΡΙΖΩΝ ΕΠΕ NOVA-ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ
|100,00 €
|ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ-ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
|80,00 €
|FIGLI SPORT-ΣΙΑΚΗΡ ΤΖΕΪΧΑΝ
|51,00 €
|ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΕΠΕ
|50,00 €
|ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΙ -ΜΑΡΜΑΡΑ
|50,00 €
|ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΧΑΛΙΩΝ “ΝΕΣΤΟΣ”
|50,00 €
|ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΜΝΗΝΟΥ ΕΛΠΙΔΑ
|50,00 €
|ΠΑΠΑΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ Α.Ε. -ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ
|50,00 €
|Ο κ. ΚΑΪΤΕΤΖΙΔΗΣ ΛΑΜΠΗΣ -STUDIO ITALOS
|30,00 €
|ΧΑΛΗΛ ΑΝΤΩΝΙΟΣ – GLASSDRIVE ΦΑΝΟΠΕΙΟΙΟ ΒΑΦΕΙΟ
|30,00 €
ΙΔΙΩΤΕΣ
|ΚΟΥΜΠΑΡΑΔΕΣ ΡΑΔΙΟΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ 2018
|6.022,15 €
|Το 2ο ΓΕΛ ΞΑΝΘΗΣ
|360,00 €
|ΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ & ΜΑΘΗΤΕΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ ΑΒΔΗΡΩΝ
|318,90 €
|Το 13ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΞΑΝΘΗΣ
|244,00 €
|Ο κ. ΔΗΜΑΡΧΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ-ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
|202,00 €
|ΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ & ΜΑΘΗΤΕΣ 3ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΞΑΝΘΗΣ
|163,00 €
|Το 8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ (ΧΡΥΣΑ)
|156,00 €
|ΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ
|121,91 €
|ΑΠΌ ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΣ ΜΑΣ ΠΟΥ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΤΗΝ ΑΝΩΝΥΜΙΑ
|100,00 €
|Η κ. ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
|100,00 €
|Η κ. ΜΠΕΜΠΕΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
|100,00 €
|Η κ. ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑ ΕΙΡΗΝΗ
|100,00 €
|Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΧΑΤΖΗΣΤΟΪΚΟΥ
|100,00 €
|Ο κ. ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
|100,00 €
|Ο κ. ΓΡΑΒΟΥΝΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|100,00 €
|Ο κ. ΤΣΑΚΑΤΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|100,00 €
|Ο κ. ΤΣΙΤΙΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ
|100,00 €
|ΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ & ΜΑΘΗΤΕΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ-ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΛΑΥΚΗΣ
|94,80 €
|Το 7ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΞΑΝΘΗΣ
|80,00 €
|ΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ & ΜΑΘΗΤΕΣ 2ου ΕΠΑΛ ΞΑΝΘΗΣ
|77,17 €
|ΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ & ΜΑΘΗΤΕΣ 1ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΞΑΝΘΗΣ
|64,80 €
|ΟΙ ΔΑΣΚΑΛΟΙ & ΜΑΘΗΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΛΥΣΙΤΟΥ
|60,31 €
|ΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ & ΜΑΘΗΤΕΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΟΛΥΣΙΤΟΥ
|59,71 €
|Η κ. ΑΝΤΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ
|50,00 €
|Η κ. ΑΡΝΤΙΝ ΣΤΕΠΑΝΙΑΝ
|50,00 €
|Ο κ. ΑΓΚΟΡΤΖΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
|50,00 €
|Ο κ. ΓΙΑΡΙΜΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ
|50,00 €
|Ο κ. ΓΟΥΛΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
|50,00 €
|Ο κ. ΔΟΥΚΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
|50,00 €
|Ο κ. ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|50,00 €
|Ο κ. ΝΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
|50,00 €
|Ο κ. ΝΟΥΡΝΤΑΝ ΕΜΙΝ -ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ
|50,00 €
|Ο κ. ΠΑΠΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|50,00 €
|Ο κ. ΠΟΥΜΠΟΥΡΙΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ
|50,00 €
|ΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ “SOU EM”
|50,00 €
|ΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ & ΜΑΘΗΤΕΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΜΙΝΘΗΣ
|43,35 €
|ΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ & ΜΑΘΗΤΕΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΓΛΑΥΚΗΣ
|42,40 €
|ΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ & ΜΑΘΗΤΕΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΟΛΒΙΟΥ
|40,36 €
|ΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ & ΜΑΘΗΤΕΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΤΟΞΟΤΩΝ
|40,15 €
|Η κ. ΜΩΡΕΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ
|40,00 €
|ΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ & ΜΑΘΗΤΕΣ 1ου ΕΠΑΛ ΞΑΝΘΗΣ
|33,80 €
|Το ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
|32,20 €
|Η κ. ΓΑΛΕΝΤΖΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
|30,00 €
|Ο κ. ΣΕΙΤΟΓΛΟΥ ΠΕΤΡΟΣ
|25,00 €
|ΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ & ΜΑΘΗΤΕΣ 1ου ΛΥΚΕΙΟΥ ΞΑΝΘΗΣ
|22,45 €
|ΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ & ΜΑΘΗΤΕΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
|21,80 €
|ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ – ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΧΙΝΟΥ
|21,00 €
|Η κ. ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΑΝΘΗ
|20,00 €
|Η κ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ΜΑΡΙΑ
|20,00 €
|Η κ. ΚΥΜΠΑΡΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ
|20,00 €
|Η κ. ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
|20,00 €
|Η κ. ΣΕΜΕΡΤΖΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ
|20,00 €
|Η κ. ΣΕΡΕΤΗ ΜΑΡΙΑ
|20,00 €
|Η κ. ΣΕΡΝΙΣΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
|20,00 €
|Η κ. ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ
|20,00 €
|Η κ. ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑ ΕΛΠΙΔΑ
|20,00 €
|Ο κ. ΑΡΤΕΜΙΟΥ ΙΩΑΚΕΙΜ
|20,00 €
|Ο κ. ΓΚΙΟΥΝΕΓΙΤ ΧΑΣΑΝ ΟΓΛΟΥ
|20,00 €
|Ο κ. ΔΟΥΜΠΕΝΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
|20,00 €
|Ο κ. ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|20,00 €
|Ο κ. ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΣΑΒΒΑΣ
|20,00 €
|Ο κ. ΠΑΠΑΤΖΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
|20,00 €
|Ο κ. ΡΕΙΖΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ
|20,00 €
|ΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ & ΜΑΘΗΤΕΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΓΕΝΝΗΣΕΑΣ
|18,22 €
|Η κ. ΣΥΡΑΚΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
|10,00 €
|Η κ. ΧΑΤΖΗΚΡΙΤΗ ΜΑΡΙΑΝΘΗ
|10,00 €
|Ο κ. ΜΠΑΡΑΖΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|10,00 €
|Η κ. ΖΑΜΠΑΚΗ ΚΥΡΙΑΚΗ
|5,00 €
|Η κ. ΜΕΤΑΞΑ ΒΕΤΑ
|5,00 €
|Η κ. ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ
|5,00 €
|Η κ. ΣΙΡΑΚ ΝΑΤΡΙΓΙΕ
|5,00 €
|Η κ. ΤΣΟΜΠΑΝΙΔΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
|5,00 €
|Ο κ. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
|5,00 €
|Ο κ. ΚΙΟΣΕ ΣΑΜΠΑΝ
|5,00 €
|Ο κ. ΣΤΑΜΠΟΥΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|5,00 €
|Ο κ. ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑΣ ΚΩΣΤΑΣ
|5,00 €
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ
|PRAKTIKER HELLAS Ε.Α.Ε.
|15 ΠΟΛΥΘΡΟΝΕΣ ΑΞΙΑΣ 200€
|ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΑΙΜΟΔΟΤΩΝ ΞΑΝΘΗΣ “Η ΑΓΑΠΗ”
|ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΑΞΙΑΣ 150€
|ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ
|ΔΥΟ ΕΚΤΥΠΩΜΕΝΑ ΠΑΝΟ ΑΞΙΑΣ 140€
|3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΞΑΝΘΗΣ
|30 ΛΑΜΠΑΔΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΓΕΡΟΝΤΕΣ
|Ο κ. ΓΙΑΡΙΜΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ
|ΚΑΡΒΟΥΝΑ
|ΚΙΟΥΜΟΥΡΤΖΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ-ΚΡΕΩΠΟΛΗΣ
|8 ΚΙΛΑ ΚΟΚΟΡΕΤΣΙ + 20 ΚΕΦΑΛΑΚΙΑ
|ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΖΥΜΑΡΙΚΩΝ “ΣΟΦΙΑΣ ΓΕΥΣΕΙΣ”
|15,50 ΚΙΛΑ ΖΥΜΑΡΙΚΑ
|ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ “ΕΛΕΝΑ”
|ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ 2 ΑΤΟΜΩΝ
|ΚΟΛΙΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ
|55 ΓΙΑΟΥΡΤΙΑ
|ΠΛΑΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΕΙΣ ΜΝΗΜΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΛΑΤΗ
|18 ΚΙΛΑ ΚΑΤΣΙΚΙ
|ΟΙΝΟΙ ΣΓΟΥΡΙΔΗ
|19 ΛΙΤΡΑ ΚΟΚΚΚΙΝΟ ΚΡΑΣΙ
|DEZA VU – ΤΟΠ ΤΖΕΛΑΛ
|71 ΑΡΩΜΑΤΑ ΑΞΙΑΣ 710 €
|ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΛΑΔΑ
|2 ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟΙ ΑΕΤΟΙ ΚΗΠΟΥ ΑΞΙΑΣ 90 €
|ΓΟΥΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
|ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΑΞΙΑΣ 100€
|ΚΑΡΑΟΓΛΑΝΙΑΝ ΑΓΚΟΠ
|2 ΠΥΘΑΡΙΑ-ΚΙΟΥΠΙΑ ΑΥΛΗΣ
|ΕΒΕ ΞΑΝΘΗΣ
|ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ ΣΕ ΡΕΜΠΕΤΙΚΗ ΒΡΑΔΥΑ 24/6/2018
Τέλος θέλουμε να ευχαριστήσουμε θερμά για τη συνεχή συμπαράστασήτους ραδιοφωνικούς σταθμούς που συμμετείχαν φέτος:
τους Ραδιοφωνικούς σταθμούς:
88,8 STAR
89,9 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ ΞΑΝΘΗΣ
92,1LIFEFM
100,0KRALFΜ
THRAKI WEB RADIO
τους Δημοσιογράφους& Ραδιοφωνικούς Παραγωγούς:
κ. Σταύρο Μωραϊτη-LIFEFM , Εφημερίδα ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ,
Εφημερίδα ΜΑΧΗΤΗΣ
κ. Μαρία Παπαδοπούλου
κ. ΑλέξανδροΠαυλικιάνο-www.xanthitimes.gr
κ. Τηλέμαχο Αρναούτογλου –Δημοτικό Ραδιόφωνο Ξάνθης
κ. Ρένα Καραγιάννη
κ. Μαρία Ιακωβίδου – ΧΑΝΤΗΙ CHANNEL
κ. Φώτη Βασιλείου – ΧΑΝΤΗΙ CHANNEL
κ. ΘοδωρήΑθανασιάδη – ΧΑΝΤΗΙCHANNEL
κ. Σοφία Γκούρτσα – ΧΑΝΤΗΙCHANNEL
κ. Πάνο Παπαδόπουλο
το τηλεοπτικό κανάλι
XANTHICHAΝNEL
για τη συνεχή μετάδοση του τηλεοπτικού σποτ του Ραδιομαραθωνίου και για την ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση του Ραδιομαραθωνίου “ΑΓΑΠΗΣ” που και φέτος ήταν ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΣ σε όλη την Περιφέρεια Α.Μ.Θ.
τις Εφημερίδες Έντυπες & Ηλεκτρονικές:
ΑΓΩΝΑΣ, ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ, ΑΚΡΙΤΑΣ, ΕΜΠΡΟΣ, ΘΡΑΚΗ, ΜΑΧΗΤΗΣ, ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΞΑΝΘΗΣ, ΦΩΝΗ ΤΟΥ ΝΕΣΤΟΥ, THRAKITODAY, ΤHRAKI.COM.GR, XANTHIPRESS, XANTHITIMES, ΧΑΝΤΗΙ2
για τη συνεχή φιλοξενία του διαφημιστικού εντύπου και την αναμετάδοση του Ραδιομαραθωνίου.
τον Δήμο Ξάνθης για την παραχώρηση των χώρων στην κεντρική πλατεία και στην πλατεία ελευθερίας.
τις ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ τουΣυλλόγου Εθελοντών Αιμοδοτών Ν. Ξάνθης «Η ΑΓΑΠΗ» για την εκτύπωση των αφισών και των Flyers
τον κ. Τσακίρη Σωτήρη για την κατασκευή και δωρεά των πανό του ραδιομαραθωνίου
τις Εθελόντριες και Εθελοντές :
της Επιτροπής «ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ» του Συλλόγου Εθελοντών Αιμοδοτών.
του ΠοδηλατικούΣυλλόγου Ξάνθης «Ο ΠΗΓΑΣΟΣ»
τους εργαζόμενους του Γηροκομείου και
τους εθελοντές και εργαζομένους του Συλλόγου Εθελοντών Αιμοδοτών Ν. Ξάνθης “Η ΑΓΑΠΗ”
τον κ. Πάνο Παπαδόπουλο και όλους τους συνεργάτες του LIFE FM και του XANTHI CHAΝNEL και ιδιαίτερα τους Θοδωρή Αθανασιάδη και Φώτη Βασιλείου για τον συντονισμό, την συμμετοχή τους και την άψογη και ζεστή φιλοξενία τους. Επίσης διπλές ευχαριστίες στην Μαρία Ιακωβίδου και στον Φώτη Βασιλείου για την παραγωγή και το μοντάζ των τηλεοπτικών αφιερωμάτων από τη ζωή στο Γηροκομείο “της καρδιάς μας” που παρουσιάστηκαν στην τηλεοπτική αναμετάδοση.
για την φιλοξενία των κουμπαράδων τα καταστήματα:
ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ «ΠΑΠΑΠΑΡΑΣΚΕΥΑ»
STUDIOITALOS
ΠΑΝΗΛΕΚΤΡΙΚΗ
ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ -ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΝΤΙΚΑ
ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΚΤΕΟ ΞΑΝΘΗΣ ΕΠΕ – 4Ο ΧΛΜ ΞΑΝΘΗΣ-ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ-ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ
ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟ «Ο ΗΡΑΚΛΗΣ»-ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ 20
ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ-40 ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ 3Α
ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΚΤΕΟ «ΔΙΑΓΝΩΣΗ»- 3ο ΧΛΜ ΞΑΝΘΗΣ –ΚΑΒΑΛΑΣ
ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ «ΦΙΛΙΩ»
ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ «THEMARΤ»
ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ
GRANDΜΑΣΟΥΤΗΣ
ΔΕΥΑΞ –ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΞΑΝΘΗΣ
ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΟ «ΒΥΖΑΝΤΙΟ»
ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ «ΤΖΟΥΚΑ»
ΞΗΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ ΜΠΕΜΠΕΚΙΔΗΣ
ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ- ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ & 4ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ « ΤΟ ΚΑΤΙ ΑΛΛΟ»
ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ-ΜΙΑΟΥΛΗ 85
Χ.Ο.Ξ – ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ
ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ «ΦΑΡΜΑ» ΠΥΡΓΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ-ΣΑΡΔΕΩΝ 45
SEVENVIDEOCLUB
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ VODAFONE – ΚΑΒΑΛΑΣ 1 & ΑΘ.ΔΙΑΚΟΥ
Για το Δ.Σ.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ Χ. ΠΑΠΑΧΡΟΝΗΣ ΧΑΛΗΛ ΚΑΡΑΝΤΑΗ