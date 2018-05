Ο Διευθυντής, ο σύλλογος των Καθηγητών και ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του 1ου Γενικού Λυκείου σας προσκαλούν να παρακολουθήσετε το μιούζικαλ του Ben Elton και των Queen “We will rock you”, που ετοίμασαν οι μαθητές και μαθήτριες της μουσικής – θεατρικής ομάδας του σχολείου μας, τη Δευτέρα και Τρίτη, 7 και 8 Μαΐου, στις 20.30 στο Δημοτικό Αμφιθέατρο.

Το 1ο ΓΕΛ Ξάνθης παρουσιάζει το Μιούζικαλ των Queen και Ben Elton «We will rock you» στις 7 και 8 Μαΐου και ώρα 20.30 στο Δημοτικό Αμφιθέατρο Ξάνθης.

Σ’ ένα μακρινό μέλλον ο πλανήτης Γη είναι ένα παγκόσμιο εμπορικό κέντρο. Όλοι φορούν τα ίδια ρούχα και σκέφτονται με τον ίδιο τρόπο. Η ελεύθερη βούληση δεν επιτρέπεται. Τα μουσικά όργανα είναι απαγορευμένα και η ζωντανή μουσική δεν υφίσταται. Μια ομάδα Bohemians υπό την καθοδήγηση ενός βιβλιοθηκάριου (Pop), γνώστη των «Μυστικών κειμένων», ψάχνει τον επαναστάτη εκείνο (Galileo) που θα τους βοηθήσει ν’ ανακαλύψουν όλη τη μουσική που τους έχουν κρύψει. Θα τα καταφέρει;

Το κείμενο βασίζεται στο μιούζικαλ του Ben Elton και των QUEEN «We will rock you». Η μουσική – θεατρική ομάδα του 1ου ΓΕΛ θα προσπαθήσει να σας ταξιδέψει στο δυστοπικό αυτό μέλλον μέσα από τα αγαπημένα τραγούδια του θρυλικού συγκροτήματος.

Η μουσική διδασκαλία και ενορχήστρωση έγινε από τον κ. Άγγελο Μουρβάτη. Η σκηνογραφία από τον κ. Αδαμάντιο Γιαντζή. Βοηθοί οι καθηγήτριες κ. Λαμπρινή Γλερίδου και κ. Δημόκλεια Χατζηκωνσταντινίδου.

Μετάφραση, διασκευή και σκηνοθετική επιμέλεια η κ. Εύη Μαυροπούλου.