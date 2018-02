Τουρκική πρόκληση με ναυτικό αποκλεισμό του Καστελόριζου για τις τρείς ημέρες προκειμένου να πραγματοποιηθούν στρατιωτικές ασκήσεις. Η Άγκυρα μετά από μια πολυήμερη σιγή ασυρμάτου η οποία επικρατούσε στους συνήθως υπερδραστήριους υδρογραφικούς σταθμούς τους Πολεμικού της Ναυτικού, η Άγκυρα ξεκίνησε πάλι τον “χαρτοπόλεμο” των Navtex.

Κάνοντας επι της ουσίας “σεφτέ” για το 2018 ο υδρογραφικός σταθμός της Αττάλλειας μέσω των Navtex 203 και 208 δεσμεύει παράνομα μια περιοχή-“μαμούθ” με την οποία ακρωτηριάζει το Καστελόριζο από την Ελλάδα. Οι στρατιωτικές ασκήσεις θα πραγματοποιηθούν από τις πέντε το πρωί της ερχόμενης Δευτέρας 12 Φεβρουαρίου έως και στις πέντε πρωί της Πέμπτης 15 Φεβρουαρίου. Με αυτές τις Navtex προναγγέλλει την ταυτόχρονη διεξαγωγή γυμνασίων σε δυο περιοχές, συνολικού εμβαδού 7.126 τετραγωνικών χιλιομέτρων. Eκτείνεται από την είσοδο του Κόλπου της Μαρμαρίδας έως και 28 χλμ από τις δυτικές ακτές της ακριτικής Ρω.

Επιπλέον όπως αποτυπώνεται και στους χάρτες, η μια εκ των δυο περιοχών που έχουν δεσμευτεί παράνομα εκτείνεται καθ’ ολο σχεδόν το μήκος των ανατολικών ακτών της Ρόδου, και η απόσταση από αυτές είναι κάτι παραπάνω από 31 χιλιόμετρα. ε την παράνομη δέσμευση των οποίων “ακρωτηριάζεται” το Καστελόριζο από την Ελλάδα.

Δείτε τον χάρτη της Navtex 204/2018

TURNHOS N/W : 0204/18

MEDITERRANEAN SEA

MILITARY TRAININGS, FROM 120300Z FEB 18 TO 150500Z FEB 18 IN AREA BOUNDED BY;

36 48.20 N – 028 22.53 E

36 42.80 N – 028 36.20 E

36 34.40 N – 028 33.78 E

36 26.38 N – 028 49.60 E

36 26.00 N – 029 13.00 E

36 11.00 N – 029 13.00 E

36 20.43 N – 028 45.35 E

36 34.83 N – 028 18.22 E

CAUTION ADVISED.

Δείτε τον χάρτη της Navtex 203/2018

TURNHOS N/W : 0203/18

MEDITERRANEAN SEA

MILITARY TRAININGS, FROM 120300Z FEB 18 TO 150300Z FEB 18 IN AREA BOUNDED BY;

36 21.00 N – 028 33.00 E

36 05.00 N – 029 06.00 E

35 41.00 N – 028 55.00 E

35 53.00 N – 028 21.00 E

CAUTION ADVISED.

onalert.gr