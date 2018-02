Αθήνα, 2 Φεβρουαρίου 2018 Αγαπητοί φίλοι, Το συλλαλητήριο της 4ης Φεβρουαρίου είναι χρέος όλων των Ελλήνων, ασχέτως κομματικών ή πολιτικών επιλογών. Είναι χρέος απέναντι στην ελληνική ιστορία πολλών χιλιετηρίδων. Είναι χρέος των Ελλήνων απέναντι στις θυσίες του ελληνικού λαού εναντίον κάθε μορφής, βάρβαρης και φασιστικής εισβολής που επιδιώκει να καταργήσει την Δημοκρατία και την Ελευθερία τόσο των Ελλήνων όσο και άλλων λαών. Κανείς δεν πρέπει να απουσιάζει από αυτή την ειρηνική συνάντηση του σύγχρονου και απανταχού Ελληνισμού στην πλατεία Συντάγματος. Όχι μόνον από την Θράκη μέχρι την Κρήτη αλλά, πολύ περισσότερο, από την Αυστραλία μέχρι την Αμερική, και από την Σουηδία μέχρι την Αφρική, όλος ο Ελληνισμός θα συνατηθεί στην πλατεία Συντάγματος για να πούμε όλοι οι Έλληνες, με μία φωνή και μία ψυχή, πως Μακεδονία σημαίνει Hellas. Αυτή η φωνή θα φθάσει σε όλο τον κόσμο, ιδίως δε σε όσους κυβερνούν τους λαούς, για να τους πει πως οι λαοί δεν είναι αγέλη ζώων και πρόβατα που σκύβουν το κεφάλι τους απέναντι σε κάθε πολιτικό ή άλλο ψεύδος που εξυπηρετεί τον μελλοντικό διαμελισμό της Ελλάδος. Σε όσους υποπτεύονται τον επιμελώς κρυμμένο γεωπολιτικό σχεδιασμό, που αποσκοπεί είτε στην κλοπή του ελληνικού φυσικού πλούτου είτε στην μετατροπή της Ελλάδος σε ένα προτεκτοράτο χωρίς εθνική Ανεξαρτησία και Ελευθερία, είναι σαφές πως αν χαρίσουμε την Μακεδονία ως όνομα σε ένα κράτος Σλάβων ή όποιων άλλων που δεν είναι Έλληνες, τότε αυτό σημαίνει ότι εμείς οι ίδιοι υπογράφουμε την «αυτοκτονία» και «γενοκτονία» του Ελληνισμού μέσα στην ίδια την πατρίδα του. Είναι σαφέστατο ότι μετά την αυτονόμηση της Μακεδονίας το ίδιο σχέδιο θα ακολουθηθεί και για άλλες περιοχές της Ελλάδος που τελούν υπό αμφισβήτηση από ορισμένους γείτονες, όπως Αιγαίο, Ήπειρος, Θράκη, κλπ. Εξάλλου, όλο το Αιγαίο αλλά και όλο το υπέδαφος της Ελλάδος κρύβει τεράστιο φυσικό πλούτο. Έτσι, ο επιχειρούμενος, άτυπος μεν, πραγματικός δε, διαμελισμός της Ελλάδος όπως και ο διωγμός των Ελλήνων από την Ελλάδα, φαίνεται να είναι για κάποιους αναγκαίο γεγονός, προκειμένου να κλαπεί όχι μόνον η ιστορία μας, όχι μόνον το όνομά μας, αλλά και όλος ο ελληνικός φυσικός πλούτος. Δεν πρόκειται, λοιπόν, για πολιτικό ή εθνικιστικό συλλαλητήριο, αυτό που διοργανώνεται στην Αθήνα στις 4 Φεβρουαρίου. Αλλά πρόκειται για την σωτηρία της Ελλάδας και των Ελλήνων και της Δημοκρατίας στα Βαλκάνια. Είναι τελείως παράλογο, σήμερα στην Ελλάδα κάποιοι να αντιστέκονται στον φασισμό και τον εθνικισμό ενώ ταυτόχρονα συνηγορούν με τις θέσεις τους τον εθνικισμό και τον αλυτρωτικό επεκτατισμό του γειτονικού κράτους που διεκδικεί ψευδώς ως δικό του όνομα το όνομα της Μακεδονίας. Ο Αριστοτέλης έλεγε πως η οικογένειά μας και ο εαυτός μας έπονται της πατρίδος μας. την Ελλάδα δεν υπάρχουμε ούτε εμείς ως Έλληνες, δεξιοί, αριστεροί, αναρχικοί, ή ό,τι άλλο. Χωρίς Αν. δεχθούμε να δώσουμε το όνομα της Μακεδονίας σε ένα σλαβικό κατ’ ουσίαν κράτος που κατασκευάστηκε από τα μεγάλα και διεθνή κέντρα εξουσίας εναντίον των ιδίων πολιτών των Βαλκανίων, τότε σαφώς υπογράφουμε όχι μόνον τον θάνατο του Ελληνισμού και τον βαθμιαίο διαμελισμό όλης της σημερινής Ελλάδας, αλλά και την απορρύθμιση όλων των Βαλκανίων και της Ευρώπης. Ο Ανδρέας Παπανδρέου είχε πει ότι το Νταβός ήταν το μεγαλύτερο πολιτικό λάθος του. Τώρα, αν η κυβέρνηση Τσίπρα – Καμμένου δώσει το όνομα της Μακεδονίας σε μη ελληνικό λαό, αυτό δεν θα είναι μόνο πολιτικό λάθος αλλά έγκλημα εναντίον της Ελλάδος, εναντίον της παγκόσμιας ειρήνης και εναντίον όλων των λαών των Βαλκανίων. Διότι τα Βαλκάνια θα συρθούν πίσω στους παλαιούς αιματηρούς εθνικισμούς που απλώς και μόνον θα εξυπηρετήσουν τα μεγάλα και διεθνή οικονομικά συμφέροντα που βλέπουν τους λαούς των Βαλκανίων ως αγέλη ζώων. Αμέσως μετά θα ανοίξει ο «ασκός του Αιόλου» και του πολέμου στα Βαλκάνια. Για τους λόγους αυτούς, όσοι αντιλαμβανόμαστε τί πρόκειται να ακολουθήσει την επόμενη ημέρα που θα δοθεί το ελληνικό όνομα της Μακεδονίας σε μη ελληνικής καταγωγής λαό, όπως η περίπτωση της FYROM, που διεκδικεί το όνομα Μακεδονία, θεωρούμε ότι κανείς Έλληνας πολίτης που σέβεται και αγαπά την ειρήνη των λαών δεν μπορεί παρά να συμμετέχει σε αυτό το πανελλήνιο ΟΧΙ που εκφράστηκε ήδη στην Θεσσαλονίκη και θα εκφραστεί και στην Αθήνα, στις 4 Φεβρουαρίου. Εμείς ως Έλληνες, αγαπάμε και σεβόμεθα τους πολίτες των Σκοπίων και όλων των γειτονικών μας χωρών. Για τον λόγο αυτό οφείλουμε να τους προστατεύσουμε από τo προπαγανδιστικό ψεύδος στο οποίο έχουν περιέλθει από τις αρχές του προηγούμενου αιώνα. Χάριν της ειρήνης στα Βαλκάνια αλλά και σε όλο τον κόσμο οφείλουμε να είμαστε όλοι εκεί στο Σύνταγμα, την Κυριακή 4 Φεβρουαρίου, για να δηλώσουμε ένα ηχηρό ΟΧΙ εναντίον όσων για ίδιον όφελος θέλουν τον διαμελισμό της Ελλάδος και των Βαλκανίων. Γεώργιος Π. Παύλος Καθηγητής Φυσικής και Φιλοσοφίας, ΔΠΘ Mέλος του ΙΗΑ

—



IHA Director

HEC Life Director Capt.Evangelos N.M. RigosIHA Director www.professors-PhDs.com HEC Life Director www.greece.org

—

You received this message because you are subscribed to the Google Groups “IHA -THRAKI” group.

To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to iha-thraki+unsubscribe@googlegroups.com.

To post to this group, send email to iha-thraki@googlegroups.com.

To view this discussion on the web visit https://groups.google.com/d/msgid/iha-thraki/CAKCcHPDV%2BSvcrNnVb%3DeOf7pTObmt112Do6qSUOAJo6gR0mrzDQ%40mail.gmail.com.

For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.