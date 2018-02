Μακεδονία σημαίνει “Hellas“

«Η δολοφονία της Μακεδονίας σημαίνει δολοφονία της Ελλάδας και όλων των Ελλήνων. Σημαίνει δολοφονία της ιστορίας και του πολιτισμού.»

Γεώργιος Π. Παύλος

Καθηγητής Φυσικής και Φιλοσοφίας, ΔΠΘ

Μέλος του ΙΗΑ

Σύνοψη

Μολονότι στο κείμενο αυτό στρέφομαι σαφώς εναντίον του υποβόσκοντος γερμανικού αλυτρωτικού νεο–φεουδαρχισμού και του συγκεκαλυμμένου γερμανικού νεο–φασισμού που επιχειρεί εκ νέου στα Βαλκάνια και την Μέση Ανατολή και αποσταθεροποιεί μαζί με άλλους συνεργούς ολόκληρο τον πλανήτη, εκφράζω ειλικρινώς και διακηρύσσω τον αμέριστο θαυμασμό και την συμπάθειά μου προς τους ευαίσθητους και δημοκράτες Γερμανούς πολίτες που θρέφουν αληθινά φιλελληνικά αισθήματα κι έχουν διαχρονικά συμπαρασταθεί, μαζί με τους απανταχού φιλέλληνες λαούς και πολίτες, τον ελληνικό αγώνα για εθνική ανεξαρτησία και εθνική ελευθερία.

Ο γερμανικός φασισμός και νεο–φεουδαρχικός σχιζοφρενικός αλυτρωτισμός ενισχύει σήμερα στα Βαλκάνια και αλλού τοπικούς αλυτρωτισμούς και τοπικούς φασισμούς. Χρηματοδοτεί ακροδεξιές, ακροαριστερές και άλλες φονταμενταλιστικές θρησκευτικές και φασιστικές ομάδες, παραποιώντας την ιστορική αλήθεια και τα ιστορικά δίκαια λαών, όπως ο ελληνικός. Αποσταθεροποιεί, έτσι, όχι μόνον τα Βαλκάνια και την Μέση Ανατολή αλλά ολόκληρο τον πλανήτη και προετοιμάζει τον νέο παγκόσμιο Μεσαίωνα ή τον Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο που θα αιματοκυλήσει και θα αφανίσει ολόκληρο τον πλανήτη.

Ως Έλληνες, θέλουμε όλη η πολιτισμένη ανθρωπότητα να γνωρίσει πως ο ελληνικός λαός υπόκειται σήμερα την πλέον απάνθρωπη μορφή σύγχρονης γενοκτονίας και εξόντωσης. Δεν κλέπτεται μόνο το ελληνικό όνομα της Μακεδονίας με το να χαρίζεται σε ένα σαφώς σλαβικής καταγωγής και προέλευσης νεοϊδρυθέν, πρόσφατα αποσπασμένο από το σερβικό, κράτος και είναι γνωστό σήμερα ως FYROM. Σήμερα δεν κλέπτεται μόνον ο ελληνικός εθνικός πλούτος σε ξηρά και θάλασσα από το γερμανικό και παγκόσμιο ληστρικό τραπεζικό σύστημα. Πολύ περισσότερο, εγκαινιάζεται ο γεωγραφικός διαμελισμός της Ελλάδος και η φυσική εξόντωση των Ελλήνων μέσα στην ίδια την πατρίδα των. Τα μνημόνια που επέβαλε το σύγχρονο γερμανικό Οικονομικό Ράιχ επιφέρουν την πλέον απάνθρωπη γενοκτονία και εξόντωση του ελληνικού λαού και, αν συνεχιστούν, σε λίγο χρόνο δεν θα υφίστανται Έλληνες στην σημερινή Ελλάδα.

Σήμερα, ως Έλληνες βιώνουμε τα σύγχρονα Άουσβιτς και Γκουλάγκ μέσα στην ίδια την πατρίδα μας. Σήμερα φονευόμεθα ως Έλληνες με τον πλέον βάρβαρο τρόπο και διωκόμεθα από την Ελλάδα και την Ιστορία. Σήμερα, στις αρχές του 21ου αιώνα, επιχειρείται η εθνική, πολιτική, οικονομική και σωματική εξόντωσή μας.

Για τον λόγο αυτό, καλούμε όλους τους λαούς της γης και τους ηγέτες των, Αμερικανούς, Ευρωπαίους, Ρώσους, Άραβες, Εβραίους, Ινδούς, Κινέζους, Ιάπωνες και κάθε δημοκρατικά σκεπτόμενο και ελεύθερα αισθανόμενο πολίτη της γης, να υπερασπίσουν την Ειρήνη και την Δημοκρατία στα Βαλκάνια.

Ζητούμε από την παγκόσμια κοινωνία να μην επιτρέψει την κλοπή των ελληνικών ονομάτων και την επιχειρούμενη αμφισβήτηση της ελληνικής γεωγραφίας και της ελληνικής πολιτείας. Διότι το νεοφανές κράτος των Σκοπίων, γνωστό ως FYROM, που οικειοποιήθηκε τα τελευταία χρόνια το σαφώς ελληνικό όνομα της Μακεδονίας, διεκδικεί όλη την Βόρεια Ελλάδα, από τον Όλυμπο μέχρι την Θράκη.

Κανείς πολιτισμένος λαός και ουδεμία δημοκρατική χώρα σε όλο τον κόσμο δεν θα πρέπει να επιτρέψουν να παραποιείται και να κλέπτεται η ιστορία πολλών χιλιετηρίδων ενός λαού ιστορικού όπως ο ελληνικός, ο οποίος ανά τους αιώνες προσφέρει τον πολιτισμό του και την υπεράσπιση της Δημοκρατίας και της Ελευθερίας σε όλη την ανθρωπότητα.

Κανείς πολιτισμένος λαός και πολίτης στον κόσμο δεν πρέπει να επιτρέψει σήμερα να τιμωρείται ο ελληνικός λαός από τον γερμανικό μεγαλοϊδεατισμό και το γερμανικό Οικονομικό Ράιχ, επειδή ο λαός αυτός αντιστάθηκε μαζί με όλους τους άλλους ελεύθερους λαούς σε Δύση και Ανατολή στον χιτλερικό Ναζισμό και τον γερμανικό φασισμό και απανθρωπισμό.

Αναλυτικότερη τεκμηρίωση και έκκληση στην παγκόσμια κοινωνία

υπέρ της Μακεδονίας

Η Μακεδονία, όπως και όλη η Ελλάδα και η ελληνική ιστορία, ανήκουν σε όλη την ανθρωπότητα. Δεν ανήκουν σε ένα νεοφανές και ασήμαντο, σλαβικό κατ’ ουσίαν, κρατίδιο, επαρχία της νεότερης Σερβίας, που δεν μπορεί να είναι παρά μόνο ψευδοκράτος ψευδώνυμα μακεδονικό. Κι αυτό, επειδή έτσι εξυπηρετείται μία εκ νέου κάθοδος στα Βαλκάνια του 21ου αιώνα του αναγεννώμενου γερμανικού Ράιχ.

Αρχές του 20ου αιώνα ο γερμανικός μεγαλοϊδεατισμός συνδυάστηκε με τον νεοτουρκικό μεγαλοϊδεατισμό για τον διωγμό της Δημοκρατίας και της Ελευθερίας των ιστορικών λαών των Βαλκανίων, αλλά και για τις γενοκτονίες των Ελλήνων και πολλών άλλων λαών, Εβραίων, Σέρβων, Αρμενίων, Ρώσων και ούτω καθεξής. Δυστυχώς, στις αρχές του 21ου αιώνα ξαναγράφεται η ίδια ιστορία με τους ίδιους σχεδόν πρωταγωνιστές.

Αν η Αμερική μαζί με την Ευρώπη παρασυρθούν στον γνωστό γερμανικό αλυτρωτικό αντιρωσισμό, χάριν του οποίου σήμερα θυσιάζεται η ελληνική ανθρωπογεωγραφία αλλά και η ειρήνη και η δημοκρατία στα Βαλκάνια, αυτό κατ’ ουσίαν προσβάλλει και φθείρει την Δημοκρατία στην ίδια την Ευρώπη και την Αμερική. Δεν είναι δυνατόν σήμερα οι λαοί της Ευρώπης και της Αμερικής, που στήριξαν την Δημοκρατία και την ανθρωπιά εναντίον τόσο του φασιστικού γερμανισμού και ναζισμού όσο και του σοβιετικού ολοκληρωτισμού, να σύρονται σε έναν Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο χάριν ενός σύγχρονου και σαφώς γερμανικής καταγωγής αλυτρωτισμού που παρασύρει όλη την ανθρωπότητα, αφού προηγουμένως δημιούργησε και στήριξε τον ισλαμικό φονταμενταλισμό και σχεδίασε την βίαιη μετακίνηση πληθυσμών από την Ανατολή στην Δύση, αποσταθεροποιώντας έτσι ολόκληρο τον πλανήτη.

Εξάλλου, ο χρηματοδοτούμενος με γερμανικά χρήματα και λοιπή στήριξη μπολσεβικικός σοβιετισμός, τιμώρησε με πρωτόγνωρα βάρβαρο και απάνθρωπο τρόπο την τσαρική οικογένεια της Ρωσίας, η οποία τόλμησε κατά το παρελθόν να στηρίξει την αμερικανική επανάσταση και τον ένδοξο Πρόεδρο των ΗΠΑ, Αβραάμ Λίνκολν, εναντίον της δυτικής αποικιοκρατίας και εναντίον του νεο–φεουδαρχικού δυτικού οικονομικού μεσαίωνα. Δηλαδή, εναντίον μίας διεθνούς “οικονομικής μαφίας” που χρηματοδοτεί, σχεδιάζει και οργανώνει πολέμους αιματοκυλύοντας την ανθρωπότητα, διαλύοντας και εξοντώνοντας λαούς και πολιτισμούς. Ο Αβραάμ Λίνκολν, όπως και οι αδερφοί Κένεντι, ο Γκάντι, αλλά και ο Έλληνας Καποδίστριας, πρώτος Κυβερνήτης της ελεύθερης Ελλάδας, δολοφονήθηκαν ουσιαστικά από την διεθνή “οικονομική τραπεζική μαφία” που δεν δέχεται με τίποτε οι λαοί να έχουν οικονομική και πολιτική ανεξαρτησία, αλλά θα πρέπει να τελούν υπό την δική της δεσποτεία και αποικιοκρατική εξουσία.

Έτσι, χειραγωγούν, διαφθείρουν, δολοπλοκούν, αποσταθεροποιούν λαούς και δημοκρατίες, εγκαθιδρύουν δικτατορίες και, όταν δεν έχουν άλλη επιλογή, δολοφονούν, προκειμένου να κλέψουν τον πλούτο των λαών και των εθνών μέσω του απάνθρωπου και μισάνθρωπου διεθνούς ιδιωτικού χρηματοοικονομικού συστήματος. Σήμερα, όσο ποτέ άλλοτε, οφείλουν όλοι οι λαοί, κυρίως δε ο τραγικός γερμανικός λαός αλλά και κάθε άλλος, να αμυνθούν εναντίον αυτού του διεθνούς τερατώδους ιδιωτικού τραπεζικού συστήματος που μισεί την παγκόσμια Δημοκρατία και την Ελευθερία των λαών. Η Αμερική, η Ρωσία, η Κίνα, η Ινδία και η Ευρώπη, με κορυφαίο υπεύθυνο την Γερμανία, και κάθε άλλη χώρα στον κόσμο, οφείλουν σήμερα να συνεργαστούν με ειλικρίνεια και πίστη υπέρ της παγκόσμιας Ειρήνης και της παγκόσμιας Δημοκρατίας.

Η τρελή κούρσα των εξοπλισμών και ο σχιζοφρενικός ανταγωνισμός για τον έλεγχο των ενεργειακών πηγών πάνω σε όλο τον πλανήτη το μόνο που θα καταφέρει είναι να καταστρέψει όλο τον πλανήτη και να αφανίσει τον παγκόσμιο πολιτισμό.

Είναι σαφές, πως το γερμανικής χειραγώγισης θρυμμάτισμα των Βαλκανίων και η γερμανικής σχεδίασης ενίσχυση του νεοφανούς εθνικιστικού ή θρησκευτικού, βαλκανικού, και όχι μόνον, φονταμενταλισμού, αποσκοπεί σαφώς στο να αποκλειστεί η Ρωσία από την Μεσόγειο και τις ενεργειακές διόδους. Αυτός είναι και ο κύριος λόγος που σήμερα μέσω των μνημονίων εξοντώνεται και δολοφονείται ο ελληνικός λαός και ενισχύονται αλυτρωτικές τοπικές γειτονικές κυβερνήσεις, ή δημιουργούνται αλυτρωτικά μικρά σλαβικά ή άλλα κρατίδια που διεκδικούν την ελληνική ιστορία και τα ελληνικά ονόματα. Η Αμερική και η Ευρώπη δεν πρέπει με τίποτε να υποτάξουν και να εγκλωβίσουν την εξωτερική των πολιτική στη στήριξη της γερμανικής χειραγώγισης εμπνευσμένου αλυτρωτικού διαμελισμού των Βαλκανίων εις βάρος ιστορικών λαών που πάντα ήταν σύμμαχοί των υπέρ της παγκόσμιας Ελευθερίας και Δημοκρατίας των λαών.

Η Μακεδονία ομιλεί, σκέπτεται και αισθάνεται ελληνικά εδώ και χιλιετηρίδες. Ποιός ιστορικός επιστήμονας, Ευρωπαίος, Αμερικανός, Ρώσος, Ασιάτης και όποιος άλλος μπορεί να αμφισβητήσει αυτή την ιστορική πραγματικότητα, χωρίς να παραμορφώσει και να δολοφονήσει την ιστορική Αλήθεια, την παγκόσμια Δημοκρατία και τον παγκόσμιο Πολιτισμό;

Οι Βασιλείς και ο λαός της Μακεδονίας, ζούν, ομιλούν και αισθάνονται Έλληνες σε όλο το μυθικό αλλά και το ιστορικό παρελθόν, εδώ και τριάντα περίπου αιώνες. Μα, μήπως και η Αρχαία Ρώμη, η οποία διαδέχεται την οικουμενική ελληνική κοινοπολιτεία που δημιούργησε ο Έλληνας Βασιλεύς της καθ’ όλα ελληνικής Μακεδονίας, Μέγας Αλέξανδρος, δεν ομιλεί ελληνικά εξ αρχής; Την λατινική γλώσσα δεν την διαμορφώνουν Έλληνες φιλόλογοι, όπως ο Έλλην Λίβιος Ανδρόνικος και τόσοι αλλοι; Αλλά και το λατινικό αλφάβητο δεν το φέρνουν στη Ρώμη οι Έλληνες της Χαλκίδας, όπως πολύ αργότερα Έλληνες πάλι, θα διαμορφώσουν το σλαβικό αλφάβητο; Γιατί, αλήθεια, ενώ οι Έλληνες προσφέρουν σε όλους τους λαούς παιδεία και πολιτισμό, θα πρέπει να τιμωρούνται και να θυσιάζονται ανά τους αιώνες, από αυτούς μάλιστα που έχουν ευεργετηθεί με κάθε τρόπο, όπως όλοι οι λαοί της σύγχρονης Δύσης;

Ο Έλληνας Βασιλεύς Μέγας Αλέξανδρος, μαθητής του Αριστοτέλη, δεν είναι ο αναμορφωτής και ο εκπολιτιστής όλης της Ανατολής, χτίζοντας παντού ελληνικές πόλεις και διαδίδοντας παντού τον ελληνικό πολιτισμό; Η ρωμαϊκή Αυτοκρατορία δεν συνεχίζει κατ’ ουσίαν το εκπολιτιστικό έργο του Μεγάλου Αλεξάνδρου στη Δύση; Ποιός ιστορικός αμφισβητεί πως η ελληνική και η λατινική γλώσσα, αλλά και όλος ο ελληνικός πολιτισμός είναι μία ελληνική προσφορά, μέσω της Ρώμης, σε όλον τον γνωστό κόσμο; Ποιός, που γνωρίζει ιστορία και σκέπτεται αμερόληπτα, αμφισβητεί πως η ιστορική και χριστιανική Ρωμανία, ως ρωμαϊκή χριστιανική Αυτοκρατορία είναι μία κατ’ ουσίαν ελληνική πραγματικότητα;

Οι πρόγονοι των σημερινών Γερμανών που στρέφονται και πάλι εναντίον της Ελλάδος, δεν είναι αυτοί που αμφισβήτησαν την ελληνικότητα τόσο του κακώς λεγόμενου Βυζαντίου αλλά και όλων των Ελλήνων, μέσω δήθεν επιστημονικών μελετών και θεωριών τύπου Φαλμεράυερ, και άλλων, στηριζόμενοι σε καθαρά ρατσιστικές και φυλετικές αντιλήψεις προκειμένου για να περιγράψουν την ιστορική πραγματικότητα; Αλήθεια, δεν είναι οι Φράγκοι πρόγονοι των σημερινών Γερμανών που δημιούργησαν τον μύθο της Αρείας φυλής και του φυλετικού ρατσισμού που στήριξε την δυτική αποικιοκρατία και τις σταυροφορίες, και αιματοκύλισε δύο φορές την ανθρωπότητα, θεωρώντας πως λαοί, όπως οι Εβραίοι, οι Έλληνες “Βυζαντινοί”, οι Σλάβοι, οι Άραβες, οι Αφρικανοί και άλλοι, είναι κατώτερο είδος ανθρώπου;

Είναι σαφές πως η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία στην Ανατολή θα ονομαστεί δήθεν Βυζαντινή, επειδή έγινε γραικική και ελληνική. Και γιατί Βυζαντινή αλλά όχι Ελληνική και Γραικική, αφού αυτό είναι το χαρακτηριστικό του Βυζαντινού κράτους; Προφανώς για να μην μπορούν οι υπόδουλοι στους Οθωμανούς Έλληνες, Γραικοί και Ρωμιοί, να διεκδικήσουν την πατρίδα των όταν ελευθερωθούν από τον τουρκικό ζυγό. Γιατί, αλήθεια, ενώ οι Αμερικανοί πολίτες πολύ ορθώς διεκδικούν την αμερικανικότητά των διαμέσου λίγων αιώνων ιστορίας, οι Έλληνες Ρωμιοί και “Βυζαντινοί”, να μην μπορούν να διεκδικούν την Ρωμιοσύνη των που διαρκεί εδώ και χιλιετηρίδες; Οι Τούρκοι, όπως και οι Άραβες, πάντοτε ταύτιζαν του Ρωμιούς υπηκόους των με την ελληνική ιστορία των. Οι Γερμανοί ωστόσο, πάντοτε παραποιούσαν και έκλεβαν τα ελληνικά ονόματα, όπως τώρα κλέβουν την ελληνική Μακεδονία μέσω της FYROM.

Η εισαγωγή του νεοφανούς ανιστορικού και αυθαίρετου όρου «Βυζάντιο–Βυζαντινός», που δεν αναφέρεται σε ουδεμία ιστορική πηγή από Γερμανούς ιστορικούς, είναι ωσάν κανείς να καταργεί το όνομα της Ευρώπης και να το αντικαθιστά με κάποιο όνομα ενός ασήμαντου ευρωπαϊκού χωριού, ώστε να μην μπορούν οι ευρωπαίοι πολίτες ως Ευρωπαίοι να διεκδικούν την ευρωπαϊκή πατρίδα των. Αυτό ακριβώς συνέβει με την κλοπή του ονόματος της Ρωμανίας, ως το ελληνικό καθ’ όλα όνομα και ως η καθ’ όλου ελληνική πατρίδα, στα Βαλκάνια, την Μακεδονία, την Θράκη, την Ήπειρο, την Ιωνία, τον Πόντο, και όπου αλλού, και η αντικατάστασή του από ένα άγνωστο ιστορικά όνομα όπως είναι το Βυζάντιο και η Βυζαντινή Αυτοκρατορία. Τώρα συνεχίζεται η ίδια, γερμανικής εμπνεύσεως και υποστήριξης, πλαστογραφία της ιστορίας με την επιχειρούμενη βίαιη κλοπή του ονόματος της Μακεδονίας από ένα νεοφανές κράτος στα σύνορα της Ελλάδος που κατοικείται κυρίως από Σλάβους πολίτες.

Είναι πολύ σαφές ότι η επιχειρούμενη από τον νεοφανή γερμανικό φασισμό και το ανερχόμενο νέο “Οικονομικό Ράιχ” κλοπή του ελληνικού ονόματος της Μακεδονίας, θα σημάνει – εάν, βέβαια, οι Έλληνες, οι Ευρωπαίοι, οι Αμερικανοί, οι Γερμανοί, οι Ρώσοι, οι Κινέζοι, οι Ινδοί και όσοι άλλοι λαοί το αποδεχτούν – μία επανάληψη των τραγικών γεγονότων του 20ου αιώνα με τους δύο Παγκόσμιους, αλλά κατ’ ουσίαν γερμανικούς Πολέμους, αλλά κι έναν σοβιετικό, που χρηματοδοτήθηκαν από το γερμανικό και παγκόσμιο οικονομικό σύστημα και στοίχισαν ποταμούς αίματος και σύγχρονη επιστροφή στον μεσαίωνα.

Οι Γερμανοί, οι Αμερικανοί και όλοι οι λαοί της Ευρώπης, αλλά και κάθε λαός και κάθε δημοκρατική χώρα στον κόσμο, δεν θα πρέπει να γίνουν το άλλοθι για το πιθανώς παγκόσμιο ολοκαύτωμα του 21ου αιώνα ως συνέχεια των ολοκαυτωμάτων και γενοκτονιών του 20ου αιώνα.

Το ελληνικό ΟΧΙ στο ψευδο–μακεδονικό κράτος της FYROM θα πρέπει να υιοθετηθεί από τους Αμερικανούς, τους Ευρωπαίους, τους Βαλκάνιους, τους Σλάβους και όλους τους λαούς του κόσμου. Διότι το ΟΧΙ αυτό είναι ένα νέο ΟΧΙ στον νεοφασισμό και νεοναζισμό που θέλει εκ νέου να αχρηστέψει την παγκόσμια Δημοκρατία και να εγκαθιδρύσει μία παγκόσμια και απάνθρωπη δικτατορία. Τότε με τα γερμανικά άρματα. Τώρα με τις γερμανικές και λοιπές παγκόσμιες οικονομικές και τραπεζικές “μαφίες”.

Όποιος Έλληνας, Ευρωπαίος, Αμερικανός ή άλλος, δέχεται να ονομαστεί η FYROM Μακεδονία, συμμαχεί στην ουσία με τον Φασισμό, τον Ναζισμό, τον Χιτλερισμό και τον Σοβιετισμό. Αυτός φθείρει και δολοφονεί την Δημοκρατία, την Ελευθερία και την Ιστορία των λαών και του παγκόσμιου πολιτισμού. Ο ελληνικός λαός αλλά και κάθε ενήμερος ιστορικά Ευρωπαίος, Αμερικανός, Ρώσος και κάθε άλλος πολίτης και πολιτικός σε όλη την γη, οφείλουν να εμποδίσουν την νέα επιχειρούμενη κλοπή της Μακεδονίας, συστατικό και αναπόσπαστο μέρος του διαχρονικού ελληνικού κόσμου. Οφείλουν να πούν ΟΧΙ στο επιχειρούμενο αυτό ιστορικό και πολιτικό ψεύδος. Διότι αύριο αυτό το ψεύδος και το ψευδές δήθεν μακεδονικό κρατίδιο θα αποτελέσει την αρχή της αποσταθεροποίησης σε όλα τα Βαλκάνια και την Ανατολική Μεσόγειο.

Η Αμερική αλλά και όλος ο υγιώς σκεπτόμενος κόσμος στην Ευρώπη και παντού στον πλανήτη, θα πρέπει να αποφύγουν να υπηρετήσουν ένα νέο και συγκαλυμμένο γερμανικό Ράιχ που θέλει να κομματιάσει και να αποσταθεροποιήσει τα Βαλκάνια. Διότι όπως απέτυχε ο Χίτλερ και ο Μουσολίνι, έτσι θα αποτύχει κάθε νέα μορφή κλοπής των ελληνικών ονομάτων και αχρήστευσης της παγκόσμιας Δημοκρατίας.

Σήμερα το συγκαλυμμένο νέο φασιστικό Δυτικό Ράιχ έχει επιβάλει “ποινή θανάτου” σε όλους τους Έλληνες. Έχει επιβάλει τον διωγμό των Ελλήνων από την Ελλάδα, τα Βαλκάνια και την Ιστορία. Περισσότεροι από μισό εκατομμύριο Έλληνες, νέοι επιστήμονες και λοιπό δυναμικό, έχουν εκδιωχθεί από την Ελλάδα. Και όσοι νέοι ή ηλικιωμένοι Έλληνες παραμένουν στην Ελλάδα είναι καταδικασμένοι σε αργό μνημονιακό θάνατο μέσω των ξενόδουλων, γερμανοκαθοδηγούμενων, δήθεν ελληνικών, μνημονιακών κυβερνήσεων των τελευταίων ετών.

Εμείς ως Έλληνες, οφείλουμε να πούμε ΟΧΙ σε αυτό το νέο άτυπο γερμανικό Ράιχ, όπως το είπαμε πριν μερικές δεκαετίες. Το ίδιο ΟΧΙ οφείλουν να πούν όλοι οι λαοί, και ιδίως οι λαοί της Δύσης μαζί με την Αμερική και την Ρωσία και κάθε άλλο λαό ή ηγέτη που υπηρετεί την παγκόσμια Ειρήνη και την παγκόσμια Δημοκρατία.

Οι σημερινοί κάτοικοι της FYROM, θα πρέπει να κατανοήσουν πως δεν τους συμφέρει ουδόλως να δημιουργήσουν ένα κράτος με ψευδή ιστορία και κλεμμένο όνομα. Οι κάτοικοι της FYROM, όσο και αν τους κατανοούμε, ιδίως τους νεότερους που διαπαιδαγωγήθηκαν με μία ιστορικώς ψευδή και ανυπόστατη πολιτιστική προπαγάνδα, θα πρέπει να γνωρίζουν πως στα Βαλκάνια ο αρχαιότερος ιστορικός λαός είναι ο ελληνικός, ενώ οι ίδιοι εμφανίζονται – ως σλαβικής ή / και βουλγαρικής καταγωγής – πολύ αργότερα στην ιστορία. Δηλαδή, πολύ πιο μετά από την ίδρυση της Κωσταντινουπόλεως ως δεύτερης Ρώμης και πρωτεύουσας της χριστιανικής πλέον Ρωμανίας. Εξάλλου, και οι σημερινοί Αλβανοί οφείλουν να αναγνωρίσουν την ιστορική συγγένειά τους με τους Έλληνες, ως Αρχαίοι Ιλυριοί. Θυμίζουμε σε όλους τους λαούς των Βαλκανίων αλλά και στην Δύση που οδηγεί σήμερα την FYROM στο αλυτρωτικό ιστορικό ψεύδος της, πως ο μεν πατέρας του Μεγάλου Κωνσταντίνου, του πρώτου χριστιανού Αυτοκράτορα της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, ήταν σαφώς ελληνικής καταγωγής και Έλληνας από την πλευρά της μητέρας του Ελένης.

Ο ελληνικός λαός πολέμησε με την γνωστή από τους αρχαίους χρόνους αυτοθυσία του και μαζί με τους άλλους λαούς της Ευρώπης και της Αμερικής, Άγγλους, Γάλλους, Σέρβους, Ρώσους, Νορβηγούς, κλπ, εναντίον του τερατώδους ναζισμού και του 3ου γερμανικού Ράιχ, συμβάλλοντας τα μέγιστα προκειμένου να αναχαιτιστεί η τερατώδης ναζιστική απειλή κατά της παγκόσμιας Δημοκρατίας και του παγκόσμιου πολιτισμού που αιματοκύλησε στον 20ο αιώνα την παγκόσμια ανθρωπότητα και αφάνισε ολόκληρους λαούς Εβραίων, Σλάβων, Ρώσων, Ελλήνων, Αρμενίων και πολλών άλλων.

Η Δυτική ανταπόδοση προς αυτές τις θυσίες των Ελλήνων και άλλων λαών είναι η επιχειρούμενη σήμερα κλοπή της ελληνικής Μακεδονίας και ο διωγμός των Ελλήνων από την Ελλάδα και την Ιστορία, αφού προηγήθηκε κάτι αντίστοιχο με τον σερβικό λαό, ενώ αργότερα θα επιχειρηθεί το ίδιο με άλλους ιστορικούς λαούς, όπως οι Άραβες, οι Ρώσσοι, οι Κινέζοι, οι Ινδοί, κλπ.

Ο πρώτος ευρωπαίος που υιοθετεί την κλοπή ιστορικών ελληνικών ονομάτων για να οικειοποιηθεί την ιστορία και την γεωγραφία άλλου λαού, είναι ο ηγέτης του Μεσαιωνικού Γερμανισμού Καρλομάγνος (Imperator Romanorum), ο ιδρυτής της Αγίας Ρωμαϊκής Γερμανικής Αυτοκρατορίας (Sacrum Romanum Imperium Nationis Germanicae / Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation). Ο μεγάλος Βρετανός ιστορικός Άρνολντ Τόινμπι (Arnold Toynbee) θα αποκαλέσει την Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία “Οικουμενικόν Ελληνικόν Κράτος”. Επομένως, η μέθοδος κλοπής των ονομάτων και η προπαγάνδα εναντίον της ιστορικής αλήθειας είναι γερμανική κληρονομιά της Δύσης στην προσπάθειά της για παγκόσμια κυριαρχία, όχι βεβαίως προς όφελος των λαών και της δημοκρατικής συνύπαρξής των, αλλά εναντίον των λαών και της δικής των ιστορικής πραγματικότητας και αλήθειας.

Ο βίαιος, αρχικά δυτικός και στην ουσία γερμανικά εμπνευσμένος, εκχριστιανισμός και ακολούθως ο βίαιος εκδυτικισμός βάσει της δυτικής τεχνικής των λαών σε όλες τις Ηπείρους, απεργάζεται σήμερα ως δυτικό τεχνικό πνεύμα τον σύγχρονο δυτικό εκβαρβαρισμό του πλανήτη. Κορυφαίες στιγμές αυτού του γερμανικής και φραγκικής καταγωγής βαρβαρικού και νεοφεουδαρχικού πνεύματος που κατακλύζει τον πλανήτη είναι ο μαζικός αφανισμός άμαχων πληθυσμών. Θυμίζουμε: Άουσβιτς, Γκουλάγκ, Χιροσίμα, Ναγκασάκι, αλλά και η σύγχρονη βίαιη και χειραγωγούμενη μετακίνηση πληθυσμών, όπως και ο δυτικής έμπνευσης ισλαμικός φονταμενταλισμός του ISIS. Όλα αυτά, εγκαινιάζονται από το γερμανικό πνεύμα, τον γερμανικό χριστιανικό αθεϊσμό, όπως τον χαρακτηρίζει ο Γερμανός νομπελίστας φυσικός Βέρνερ Χάϊζενμπεργκ, και διαμορφώνουν την παγκόσμια επιχειρούμενη εκβαρβάρωση του πλανήτη. Ας μην ξεχνούμε πως καράβια με χριστιανικά ονόματα και χριστιανικά πληρώματα βανδάλισαν και σύλησαν την Αφρικανική ήπειρο, εξοντώνοντας τους αφρικανικούς λαούς, ενώ τους έφεραν αλυσοδεμένους στα δυτικοευρωπαϊκά σκλαβοπάζαρα της Αμερικής. Αφού βεβαίως προηγουμένως, ο εκεί δυτικός και γερμανικά εμπνεόμενος βαρβαρισμός και η μεσαιωνική ευρωπαϊκή θηριωδία είχαν εξοντώσει τους αυτόχθονες λαούς της Αμερικής.

Οι δυτικές σταυροφορίες του “Αγίου και γερμανικού χριστιανικού μεσαίωνα”, που τελικώς κατορθώνουν την διάλυση της Ανατολικής Ρωμαϊκής Αυτοκρτορίας και εξοντώνουν τους Έλληνες των Βαλκανίων και της Ανατολικής Μεσογείου, προετοιμάζοντας το έδαφος για την εγκαθίδρυση του ανατολικού οθωμανικού μεσαίωνα, δεν είναι άλλο από τα μεσαιωνικά εγκαίνια της επακολουθήσασας δυτικής αποικιοκρατίας που αφάνισε ολόκληρους ιστορικούς λαούς και ιστορικούς πολιτισμούς σε όλο τον πλανήτη, ενώ σήμερα ασελγεί στα σώματα ιστορικών λαών στα Βαλκάνια, την Μέση Ανατολή και όπου αλλού χρειαστεί.

Τέλος, ως Έλληνες, καλούμε όλη την πολιτισμένη ανθρωπότητα να μην δεχθεί την κλοπή της Μακεδονίας, να μην δεχθεί τον σύγχρονο αφανισμό των Ελλήνων από την Ελλάδα και τα Βαλκάνια και τον διακριτικά επιχειρούμενο διαμελισμό της Ελλάδας, επισήμως και μέσω διεθνών συνθηκών που χαρίζουν ελληνικά ονόματα σε γειτονικούς αλυτρωτισμούς.

8

—



IHA Director

HEC Life Director Capt.Evangelos N.M. RigosIHA Director www.professors-PhDs.com HEC Life Director www.greece.org

—

You received this message because you are subscribed to the Google Groups “IHA -THRAKI” group.

To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to iha-thraki+unsubscribe@googlegroups.com.

To post to this group, send email to iha-thraki@googlegroups.com.

To view this discussion on the web visit https://groups.google.com/d/msgid/iha-thraki/CAKCcHPDz_bBoJOc%3DQC8C-TFR_zCGgYzaXFy-e9PPPhEvBg6%2BgQ%40mail.gmail.com.

For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.