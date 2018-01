«Ο Φλεβάρης κι αν χιονίσει, πάλι άνοιξη θ’ άνθίση»

Το όνομα Φεβρουάριος προέρχεται από το λατινικό ρήμα februare που σημαίνει καθαρίζω, εξαγνίζω. Φεβρούα (Februa) ήταν η ρωμαϊκή θεά που επόπτευε τους καθαρμούς (καθαρτήριες τελετές) και ο Φέβρουος (Februs) ήταν ο θεός των νεκρών. Η φροντίδα των νεκρών (από την αρχαία λατρεία του Πλούτωνα) συνδέεται άμεσα με τους καθαρμούς, καθώς ό,τι έχει σχέση με τον θάνατο θεωρείται μολυσμένο και πρέπει να καθαρίζεται. Ενθυμίζουμε τα Ψυχοσάββατα του ετησίου κύκλου.

Πολιτιστικό ημερολόγιο της ΦΕΞ «Λαϊκός πολιτισμός -Ξάνθη 2018»

τα φεστιβάλ του μήνα

Αποκριές – Θρακικές Λαογραφικές Εορτές

Στο πλαίσιο των απόκρεων η ΦΕΞ οργανώνει ένα πλούσιο πρόγραμμα με μουσικές θεατρικές παραστάσεις και πολλές εκδηλώσεις για τους μικρούς φίλους, εργαστήρια κατασκευής μάσκας, παραμύθια παραστάσεις καραγκιόζη κ.λπ.

Το Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας ταξιδεύει στην Ξάνθη

Σάββατο 3 & Κυριακή 4 Φεβρουαρίου 2018

[21.00] Λαογραφικό & Ιστορικό Μουσείο Ξάνθης

Η κινηματογραφική λέσχη της ΦΕΞ σε συνεργασία με το Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας μας ταξιδεύουν στον κόσμο του μικρού μήκους με τις βραβευμένες ταινίες του 39ου Φεστιβάλ.

Οι δράσεις της εβδομάδας

Ο ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΤΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝ

Τις Τρίτες 6 -13- 20 & 27 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018

[21.00] Λαογραφικό και Ιστορικό Μουσείο Ξάνθης

Αφιέρωμα στον Πιερ Πάολο Παζολίνι. Ο Πρωτέας του Κινηματογράφου

Ο Pier Paolo Pasolini, μια εξαιρετικά πολυσχιδής προσωπικότητα, γεννήθηκε το 1922, τη χρονιά που ανέβηκε στην εξουσία ο Μπενίτο Μουσολίνι, στην πόλη Μπολόνια της Ιταλίας. Σκηνοθέτης συγγραφέας και δημοσιογράφος. Μια πολύπλευρη και αντιφατική προσωπικότητα, μια προσωπικότητα, που αντιστέκεται στις εύκολες κατατάξεις σαν τον μυθικό Πρωτέα, μεταμορφώνεται συνεχώς και ξεγελάει τους πάντες. Καταραμένος ποιητής και περιθωριακός σκηνοθέτης, ο Παζολίνι ήταν πρόσωπο δισυπόστατο, ταυτόχρονα μαρξιστής και μυστικιστής, ρεαλιστής και ποιητής, τραγικός και γκροτέσκος, ερωτικός και πουριτανός. Έζησε δημιουργικά την αντίφασή του, πλάθοντας μακριά απ’ οποιαδήποτε καθαρότητα ένα κόσμο σύνθετο «ρεαλιστικό-μυθικό» και «επικό-θρησκευτικό», ένα κόσμο ετερογενή, που τον διέπουν κυρίως η σεξουαλική επιθυμία και το αίσθημα του ιερού.

2-3 ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΠΟΥ ΞΕΡΩ ΓΙΑ…

Οι προσκεκλημένοι μας παρουσιάζουν 2-3 πράγματα που θα βοηθήσουν στην κατανόηση του λαϊκού μας πολιτισμού…

Δευτέρα 5 Φεβρουαρίου 2018

[20.00] Λαογραφικό και Ιστορικό Μουσείο Ξάνθης

Η διαχρονική παρουσία των Αβδήρων από τον 7ο αι. π.Χ. ως τις μέρες μας

Με την Κωνσταντίνα Καλλιντζή, Αρχαιολόγο – Προϊσταμένη Εφορείας Αρχαιοτήτων Ξάνθης

Τετάρτη 7 Φεβρουαρίου 2018

[20.00] Λαογραφικό και Ιστορικό Μουσείο Ξάνθης

«Τα λαογραφικά έθιμα του Φλεβάρη και της Αποκριάς»

Με την Γαρυφαλλιά Γ. Θεοδωρίδου Διδάκτωρ Λαογραφίας ΔΠΘ

Τετάρτη 14 Φεβρουαρίου 2018

[20.00] Λαογραφικό και Ιστορικό Μουσείο Ξάνθης

«Μουσείο Τέχνης Μεταξιού Σουφλίου»

Παρουσίαση του μουσείου και των δράσεων του. Σε μια γνωριμία με την παράδοση και τον πολιτισμό της Θράκης.

Τετάρτη 28 Φεβρουαρίου 2018

[20.00] Λαογραφικό και Ιστορικό Μουσείο Ξάνθης

«Λαϊκός πολιτισμός και παράδοση σ’ ένα μεταβαλλόμενο κόσμο»

Με την Αικατερίνη Μάρκου, Ιστορική-κοινωνική ανθρωπολόγος, Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας, ΔΠΘ

ΚΑΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΕΜΠΤΕΣ ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ

Τις Πέμπτες 1 – 15 & 22 Φεβρουαρίου 2018

[21.00] Λαογραφικό και Ιστορικό Μουσείο Ξάνθης

Η κινηματογραφική Λέσχη της ΕΛΜΕ Ξάνθης & της ΦΕΞ οργανώνουν ένα κύκλο ταινιών και συζητήσεων με θέματα που αφορούν τους εφήβους & όχι μόνο.

Περισσότερες πληροφορίες στο http://elmexanthis.blogspot.gr/

MEETUP ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ

Η συγγραφική κοινότητα Ξάνθης σας προσκαλεί σε ξεχωριστές βραδιές βιβλίου και γραφής … Οργάνωση: Φιλαναγνωσία – Βασιλική Στρώλη. Τηλ. 25410 67540

Παρασκευή 2 Φεβρουαρίου 2018

[21.00] Λαογραφικό και Ιστορικό Μουσείο Ξάνθης

Meetup- «Write from your soul, for your soul». Γράψε με την ψυχή σου, για να απελευθερώσεις την ψυχή σου. Απελευθέρωσε κάθε σκέψη σου, κάθε ιδέα, κάθε λέξη, στο χαρτί.

Παρασκευή 23 Φεβρουαρίου 2018

[21.00] Λαογραφικό και Ιστορικό Μουσείο Ξάνθης

Meetup- “Walking with a poem”

Χειμωνιάτικος περίπατος στην παλιά πόλη, παρέα με την απαγγελία ποιημάτων.

ΜΕ 24 ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ

Η ΦΕΞ, το βιβλιοπωλείο Πυργελή και η Μουσική βιβλιοθήκη Ξάνθης «Σόνια Θεοδωρίδου», οργανώνουν εκδηλώσεις για το βιβλίο και τη μουσική… Πληροφορίες: ΦΕΞ – 2541025421

Σάββατο 3 Φεβρουαρίου 2018 [20.30] Σπίτι Πολιτισμού ΦΕΞ Συναυλία «Folk five + Formation» ( BG )

Σάββατο 10 Φεβρουαρίου 2018 [20.30] Σπίτι Πολιτισμού ΦΕΞ «φτου πιπέρι» Λαϊκά γαμοτράγουδα, πιπεράτα παραμύθια και μασάλια όλα τσ’ Αποκριάς / Ανθή Θάνου, Αλέξης Μακρής, Ορχήστρα & Χορωδία παραδοσιακής μουσικής ΦΕΞ

Κυριακή 11 Φεβρουαρίου 2018 [20.30] Σπίτι Πολιτισμού ΦΕΞ Συναυλία «Hijaz»

ΝΑ ΜΗΝ ΞΕΧΑΣΩ ΝΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΩ ΑΥΤΟΝ ΤΟ ΜΗΝΑ

