Προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για το Νοσοκομείο Δράμας, προϋπολογισμού 2,1 εκατομμυρίων ευρώ, από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Περιφέρειας ΑΜΘ 2014-2020
Με απόφαση του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κ. Χρήστου Μέτιου, δύο νέες πράξεις που αφορούν στην προμήθεια νέου ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για το Γενικό Νομαρχιακό Νοσοκομείο Δράμας, συνολικού προϋπολογισμού 2.177.500 ευρώ, εντάχθηκαν στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Περιφέρειας.
Ο νέος εξοπλισμός του Νοσοκομείου, ο οποίος θα καλύπτει ένα σημαντικό εύρος ιατρικών αναγκών, θα περιλαμβάνει:
- ΣΚΙΑΛΥΤΙΚΗ ΛΥΧΝΙΑ ΜΕ ΔΟΡΥΦΟΡΟ ΤΥΠΟΥ LED (7 ΤΕΜΑΧΙΑ)
- ΨΗΦΙΑΚΟ ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΟ
- ΚΛΙΒΑΝΟ ΑΤΜΟΥ ΜΕ ΑΤΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑ 500 ΛΙΤΡΩΝ (2 ΤΕΜΑΧΙΑ)
- ΦΟΡΗΤΟ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ ΑΚΤΙΝΟΣΚΟΠΙΚΟ C-ARM (2 ΤΕΜΑΧΙΑ)
- ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΤΥΠΟΥΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ (2 ΤΕΜΑΧΙΑ)
- ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ
- ΥΠΕΡΗΧΟTOΜΟΓΡΑΦΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
- ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑΣ ΚΟΠΩΣΗΣ
- ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΥΠΕΡΗΧΟΣ ΩΡΛ
- ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΗ (2 ΤΕΜΑΧΙΑ)
- ΚΛΙΝΗ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ (12 ΤΕΜΑΧΙΑ)
- ΠΟΛΥΘΡΟΝΑ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ ΜΕ ΖΥΓΟ (3 ΤΕΜΑΧΙΑ)
- ΕΓΧΡΩΜΟ ΥΠΕΡΗΧΟTOΜΟΓΡΑΦΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
- ΦΟΡΗΤΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ (ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΠΛΑΣΜΑΦΑΙΡΕΣΗΣ) ΜΕΘ
- ΦΟΡΗΤΟ 3 ΚΑΝΑΛΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟ (5 ΤΕΜΑΧΙΑ)
- ΚΑΡΟΤΣΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΣΘΕΝΩΝ (20 ΤΕΜΑΧΙΑ)
- ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ-ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ
- ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΔΙΑΘΕΡΜΙΑ ΜΕ ARGON (4 ΤΕΜΑΧΙΑ)
- ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΗΡΕΣ (2 ΤΕΜΑΧΙΑ)
- ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ
- ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ
- ΤΡΑΠΕΖΑ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ
- ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΑΓΚΙΣΤΡΑ ΤΥΠΟΥ THOMSON (2 ΤΕΜΑΧΙΑ)
- ΠΛΗΡΕΣ ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
- ΣΥΣΚΕΥΗ ΦΑΚΟΘΡΥΨΙΑΣ ΥΑΛΟΕΙΔΕΚΤΟΜΗΣ
- ΤΡΥΠΑΝΙ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗΣ (3 ΤΕΜΑΧΙΑ)
- ΠΡΙΟΝΙ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗΣ
- ΚΑΡΕΚΛΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΥ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΥ
- ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΥΠΕΡΗΧΩΝ ΓΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 30 ΛΙΤΡΩΝ,
- ΚΛΙΒΑΝΟΣ ΘΕΡΜΟΕΥΑΙΣΘΗΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
- ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΟ ΟΞΥΜΕΤΡΟ (15 ΤΕΜΑΧΙΑ)
- ΜΟΝΙΤΟΡ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΖΩΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΜΕ ΟΘΟΝΗ 12” (4 ΤΕΜΑΧΙΑ)
- ΣΥΣΚΕΥΗ BIPAP (2 ΤΕΜΑΧΙΑ)
- ΦΟΡΕΙΟ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΥΨΟΥΣ (2 ΤΕΜΑΧΙΑ)