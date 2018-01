Πρόσκληση συνεδρίασης Περιφερειακού Συμβουλίου Α. Μ. Θ.

Με πρόσκληση του ο πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Μποιτάτης Σωτήρης καλεί τα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου σε τακτική συνεδρίαση.

Παρακαλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της

Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης που θα γίνει στις 31 -01-2018 ημέρα Τετάρτη

και ώρα 18.00 στην αίθουσα συνεδριάσεων «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ» της Περιφερειακής Ενότητας

Ροδόπης (Διοικητήριο) 1ος όροφος, Λεωφ. Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης (σύμφωνα και με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010: «Νέα

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης)

είναι τα εξής:

Α. Ανακοινώσεις Προέδρου.

Β. Ανακοινώσεις Περιφερειάρχη

1.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ –ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ

1.1. Έγκριση κατ΄ εξαίρεση εξουσιοδότησης στα ΝΠΔΔ & Ιδρύματα χωρικής αρμοδιότητας της

Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης προκειμένου να διενεργούν αυτοτελώς τις

διαδικασίες ανάδειξης προμηθευτών-χορηγητών για πετρελαιοειδή, σύμφωνα με το άρθρο 26

του Ν.4483/2017(ΦΕΚ 107/Α/31-7-2017)

Εισηγήτρια : Η Θεματική Αντιπεριφερειάρχης κα. Ελένη Δημούδη .

1.2. Έγκριση θέσπισης παγίου κατ΄ αποκοπή χορηγήματος καθαριότητας των Διευθύνσεων

και Τμημάτων της Π.Ε. ΚΑΒΑΛΑΣ και των Διευθύνσεων Α/θμιας και Β/θμιας

Εκπαίδευσης Καβάλας»

Εισηγητής : Ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Χρήστος Γάκης.

2. ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

2.1. Εγκριση μετακίνησης υπαλλήλων της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης στο

εσωτερικό και το εξωτερικό για το 2018.

Εισηγητής: Ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού κ. Κωνσταντίνος Αντωνιάδης.

2 2.2. Έγκριση σύναψης σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης και

«Ιδιώτη Μεταφορέα» για την εκτέλεση δρομολογίου μεταφοράς τεσσάρων (4) μαθητών

από τα χωριά Μεσημέρι, Κισσός, Ουράνια και Τεκέ Ρούσσας (Μοναστηράκι) στο Δημοτικό

Σχολείο Γονικού και την επιστροφή αυτών στο τόπο κατοικίας τους, καθώς και τη μεταφορά

δύο (2) νηπίων από το Γονικό στο Ν/Γ Ρούσσας και την επιστροφή αυτών στο τόπο κατοικίας

τους, κατά την διάρκεια του σχολικού έτους 2017-2018 στην Π.Ε Εβρου .

Εισηγητής : O Αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε Εβρου κ. Δημήτριος Πέτροβιτς.

2.3. Έγκριση έκδοσης απόφασης σήμανσης & προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στο

Επαρχιακό οδικό δίκτυο ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ-ΦΥΛΑΚΙΟΥ του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ

ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ-ΒΑΛΤΟΣ-ΦΥΛΑΚΙΟ» (τμήμα του έργου από χ.θ. 0+500 έως χ.θ.

1+800)

Εισηγητής : O Αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε Εβρου κ. Δημήτριος Πέτροβιτς.

3. ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Έγκριση αποδοχής των όρων και των υποχρεώσεων που απορρέουν από την υλοποίηση του

έργου με τίτλο: «Integrated actions for conservation and management of Natura 2000 sites,

species, habitats and ecosystems in Greece» / «Ολοκληρωμένες δράσεις για τη διατήρηση και

διαχείριση των περιοχών του δικτύου Natura 2000, των ειδών, των οικοτόπων και των

οικοσυστημάτων στην Ελλάδα» και ακρωνύμιο του έργου: «LIFE IP 4 NATURA» και ορισμός

αρμόδιων Υπηρεσιών για την υλοποίησή του.

Εισηγητής: ο Δ/ντης της Γενικής Διεύθυνσης Aναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιβάλλοντος

και Υποδομών κ. Κων/νος Καλούδης.

4. ΔΙΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑΤΑ

4.1. Εγκριση έκδοσης ψηφίσματος με αφορμή τις διεξαγόμενες διαπραγματεύσεις σχετικά με το

Σκοπιανό .

Εισηγητής : Ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Αναστάσιος Ναθαναηλίδης .