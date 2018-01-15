Με ανακοίνωση του το γηροκομείο της Ξάνθης γνωστοποιεί ότι τους καλοκαιρινούς μήνες και μετά από συνεννόηση μπορεί ο χώρος να διατεθεί στους συγγενείς των εκλιπόντων και να τελεσθεί το μνημόσυνο.
Η ανακοίνωση αναφέρει χαρακτηριστικά.
ΦΙΛΟΙ ΚΑΙ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΕΣ ΤΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΞΑΝΘΗΣ, ΤΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ ΣΑΣ, ΣΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΥΜΕ ΠΩΣ ΤΟΣΟ ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΡΙΑΣ ΜΑΣ (ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 100 ΑΤΟΜΩΝ) ΟΣΟ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΒΕΡΑΝΤΑ ΜΑΣ (ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 140 ΑΤΟΜΩΝ) ΤΟΥΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΥΣ ΜΗΝΕΣ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΠΛΕΟΝ ΝΑ ΔΕΧΘΕΙΤΕ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΥΣ ΣΑΣ ΓΙΑ ΝΑ ΤΙΜΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΩΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΩΝ ΣΑΣ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΚΑΤΟΠΙΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΣΤΟ 25410 23114) ΜΕ ΤΟΝ κ.ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΤΕ ΤΟ ΜΕΝΟΥ ΠΟΥ ΕΠΙΘΥΜΕΙΤΕ (ΚΑΦΕ, ΠΙΤΕΣ Ή ΦΑΓΗΤΟ Κ.Λ.Π.) ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΝ κ.ΚΑΜΤΣΙΚΛΗ ΓΙΑ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ ΤΟ ΚΟΛΥΒΟ ΤΗΣ ΑΡΕΣΚΕΙΑΣ ΣΑΣ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΤΡΟΠΟ ΥΠΟ ΤΗΣ ΛΑΜΨΗΣ ΤΗΣ ΦΛΟΓΑΣ ΤΗΣ ΚΑΝΤΗΛΑΣ ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΚΑΙ ΘΥΜΙΑΖΟΝΤΑΣ ΤΟ.