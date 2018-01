4ο Φεστιβάλ Αμερικανικού κινηματογράφου στην Ξάνθη

Robert Altman, Edward Zwick, Robert Redford

Sam Shepard, Kim Basinger, Ralph Fiennes, John Turturro, Morgan Freeman

4ο Φεστιβάλ Αμερικανικού κινηματογράφου στην Ξάνθη

Πέμπτη 25 έως και 29 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018

[21.00] Xanthi Techlab (Δημοτική Βιβλιοθήκη Ξάνθης 1ος όροφος) Πλατεία Διοικητηρίου

To Xanthi TechLab,η κινηματογραφική λέσχη της ΦΕΞ, σε συνεργασία με την Πρεσβεία των Η.Π.Α. στην Ελλάδα μας ταξιδεύουν για άλλη μια χρονιά, στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού.

Το φετινό πρόγραμμα παρουσιάζει 3 ταινίες τριών σημαντικών αμερικανών δημιουργών με ένα εξαιρετικό cast αλλά και δύο ταινίες, με θέμα το Αφγανιστάν.

Το πρόγραμμα του Φεστιβάλ

ΠΕΜΠΤΗ 25 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ Fool for Love (1985)

106min | Drama | Director: Robert Altman

Writer: Sam Shepard (play) – Sam Shepard (screenplay)

Cast: Sam Shepard, Kim Basinger, Harry Dean Stanton

Σύνοψη:

Δυο πρώην εραστές ξανασυναντιώνται μετά από καιρό σ’ ένα παράξενο μοτέλ χαμένο στην αμερικάνικη έρημο. Ταινία που βασίζεται σε θεατρικό έργο του Σαμ Σέπαρντ και θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως “ερωτικό γουέστερν”.

Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=jyYCEf8rlyg

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ Glory (1989)

122min | Biography, Drama, History | Director: Edward Zwick

Writer: Kevin Jarre (screenplay), Lincoln Kirstein (book)

Cast: Morgan Freeman, Matthew Broderick, Denzel Washington, Cary Elwes

Won 3 Oscars. Another 11 wins & 18 nominations.

Σύνοψη:

Στις 18 Ιουλίου του 1863, σε μια παραλία κοντά στο Τσάρλεστον της Νότιας Καρολίνας, το 54ο Σύνταγμα Πεζικού της Μασαχουσέτης προσπάθησε να καταλάβει ένα απόρθητο οχυρό των Νοτίων. Οι μαύροι εθελοντές δεν πολεμούσαν μόνο για τη νίκη, αλλά και για την ίδια την ελευθερία τους. Η ηρωική τους δράση έκανε τους Βορείους να πάψουν να βλέπουν με προκατάληψη τους μαύρους και συντέλεσε στην κατάταξη 180 χιλιάδων μαύρων. Η ταινία αφηγείται, όμως, και την αληθινή ιστορία του νεαρού συνταγματάρχη Ρόμπερτ Γκουντ Σο, προνομιούχου Βοστωνέζου, βραχμάνου και ιδεαλιστή, διοικητή του νεοσχηματισμένου 54ου Συντάγματος Πεζικού εθελοντών της Μασσαχουσέτης, της πρώτης μονάδας που στις τάξεις της είχε και μαύρους στρατιώτες.

Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=NXHMd_l2w8U

ΣΑΒΒΑΤΟ 27 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ A Quiz Show (1994)

133min | Biography, Drama, History | Director: Robert Redford

Writer: Paul Attanasio (screenplay), Richard N. Goodwin (book)

Cast: Ralph Fiennes, John Turturro, Rob Morrow

Nominated for 4 Oscars. Another 6 wins & 26 nominations

Σύνοψη:

Βασισμένη σε πραγματικά γεγονότα, που συγκλόνισαν την Αμερική τα πρώτα χρόνια της τηλεόρασης, στη δεκαετία του 50, η ταινία είναι μια καταγγελία για τους μηχανισμούς της ιδιωτικής τηλεόρασης, για την ηθική της, για το κυνήγι της θεαματικότητας. Παράλληλα, ο σκηνοθέτης επιχειρεί και ένα σχόλιο πάνω στη φυλετική διάρθρωση της Αμερικάνικης κοινωνίας.

Ένας καθηγητής κολεγίου (Ralph Fiennes) συμμετέχει με επιτυχία σ’ ένα δημοφιλές τηλεπαιχνίδι. Όμως οι κανόνες του παιχνιδιού γνώσεων αλλάζουν πίσω από τις κάμερες, καθώς η θεαματικότητα και η διαφήμιση δείχνουν να αποτελούν τα ζητούμενα των τηλεοπτικών εικόνων.

Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=bj-m3Ddmn0E

ΚΥΡΙΑΚΗ 28 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ Kandahar: Journey into the Heart of Afghanistan (2001)

85min | Biography, Drama, History | Director: Mohsen Makhmalbaf

Writer: Mohsen Makhmalbaf

Cast: Nelofer Pazira as Nafas – Hassan Tantai as Tabib Sahid – Sadou Teymouri as Khak – Hoyatala Hakimi as Hayat – Ike Ogut as Naghadar

won Makhmalbaf the Federico Fellini Prize from UNESCO in 2001, and is one of the “All-Time” 100 Movies by the periodical Time

Σύνοψη:

Η Κανταχάρ είναι ιρανική κινηματογραφική ταινία του 2001 σε σκηνοθεσία και σενάριο του Μοχσέν Μαχμαλμπάφ, η οποία διαδραματίζεται στο Αφγανιστάν την περίοδο της κυριαρχίας των Ταλιμπάν. Ο αρχικός τίτλος της ήταν Safar-e Ghandehar, δηλαδή «Ταξίδι στην Κανταχάρ», ενώ είναι γνωστή και ως Ο ήλιος πίσω από το φεγγάρι. Η ταινία βασίζεται στην μερικώς πραγματική ιστορία μιας επιτυχημένης Αφγανοκαναδής, την οποία στην ταινία υποδύεται η επίσης Αφγανοκαναδή ηθοποιός, σκηνοθέτιδα, δημοσιογράφος και συγγραφέας Νελοφέρ Παζιρά. Στην ταινία η ηρωίδα επιστρέφει στο Αφγανιστάν επειδή έλαβε ένα γράμμα από την καλύτερη φιλενάδα της, την Ντυανά, που είχε μείνει πίσω όταν η οικογένειά της απέδρασε από τη χώρα, όπου η Ντυανά αναφέρει ότι σχεδιάζει να αυτοκτονήσει κατά τη διάρκεια της τελευταίας εκλείψεως Ηλίου της χιλιετίας.

Η ταινία γυρίστηκε κυρίως στο Ιράν και ειδικότερα στο στρατόπεδο Αφγανών προσφύγων Νιατάκ, αλλά και μυστικά στο ίδιο το Αφγανιστάν. Οι περισσότεροι ηθοποιοί στην ταινία παίζουν ουσιαστικά τους εαυτούς τους. Η Κανταχάρ έκανε πρεμιέρα στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών το 2001[2], αλλά αρχικώς δεν τράβηξε την προσοχή. Ωστόσο, μετά τα επακολουθήσαντα τις Επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2001, έγινε πολύ γνωστή στη Δύση, προβαλλόμενη σε πολλές χώρες και αίθουσες. Χάρισε στον σκηνοθέτη της το Βραβείο «Φεντερίκο Φελλίνι» της UNESCO το 2001 και έφθασε να γίνει μία από τις «100 σπουδαιότερες ταινίες όλων των εποχών» σε κατάλογο του αμερικανικού περιοδικού Time το 2005.

Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=H1NaHFB08I0

ΔΕΥΤΕΡΑ 29 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ The Kite Runner (2007)

128min | Biography, Drama, History | Director: Marc Forster

Writer: David Benioff (screenplay), Khaled Hosseini (novel)

Cast: Khalid Abdalla, Ahmad Khan Mahmoodzada, Atossa Leoni

Nominated for 1 Oscar. Another 6 wins & 22 nominations.

Σύνοψη:

Ο ήρωας της ταινίας, είναι ο Amir, ένας Αφγανός συγγραφέας που ζει και εργάζεται στην Αμερική, παντρεμένος, με την όμορφη και συμπονετική Soraya. Tη στιγμή, ακριβώς, που η καταξίωση καταφθάνει στο σπίτι του Amir, πακεταρισμένη σε ένα μεγάλο χαρτοκιβώτιο γεμάτο με μερικά αντίτυπα, του προσφάτως εκδοθέντος βιβλίου του, ένα τηλεφώνημα έρχεται να του ταράξει την ευτυχία και να νοθεύσει το γλυκερό παρών με μερικές πικρές σταγόνες ενός ανολοκλήρωτου παρελθόντος. Στην άλλη γραμμή του σύρματος, ο Amir, ακούει μετά από χρόνια τον αγαπημένο του θείο, να του ζητάει να “κάνει για μια ακόμη φορά το καλό”, επιστρέφοντας, για έναν πολύ σοβαρό λόγο, στον τόπο που εγκατέλειψε μαζί με τον πατέρα του κατά την διάρκεια της ρωσικής εισβολής το 1979. Προτού, όμως, από την αληθινή επιστροφή, σε μια χώρα σχεδόν αγνώριστη, ο Amir θα βιώσει την βίαιη επιστροφή των αναπολήσεων, των καταχωνιασμένων αναμνήσεων και των βασανιστικών ενοχών. Η δε προσγείωσή του στην Αφγανική πραγματικότητα, των ρωσικών ερειπίων και της «δικαιοσύνης» των Ταλιμπάν θα είναι γεμάτη εκπλήξεις, ανατροπές, δράση και ευκαιρίες για αυτοκάθαρση και εξιλέωση.

Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=dKzAuhhgiyY

Κινηματογραφική Λέσχη ΦΕΞ Από τις παλαιότερες στην Ελλάδα,(1971) με πλούσιο πρόγραμμα σε κινηματογραφικά αφιερώματα. Οι συνεργασίες της με άλλα φεστιβάλ και λέσχες φέρνουν δημιουργούς στην πόλη και δίνουν το βήμα σε νέους κινηματογραφιστές. Ακόμη συμμετέχει σε παραγωγές που γίνονται στην Ξάνθη και οργανώνει μαθήματα, σεμινάρια και παραγωγές. Συνεργάζεται και παρουσιάζει στην Ξάνθη: Anim fest στην Ξάνθη / Φεστιβάλ Γερμανόφωνου κινηματογράφου στην Ξάνθη / Φεστιβάλ Ισπανόφωνου κινηματογράφου στην Ξάνθη / Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης / Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης/ Micro μ / Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας / Φεστιβάλ Αμερικανικού κινηματογράφου στην Ξάνθη.

* Προβάλει περισσότερες από 100 ταινίες (100 περίπου μέρες προβολών) στο νομό.

Αναλυτικά το πρόγραμμα – σύνοψη ταινιών και τρέιλερ στο www.fex.org.gr και https://www.facebook.com/FEXANTHI

