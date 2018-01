Προς τον

Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας,

Κύριο Προκόπη Παυλόπουλο

Θέμα: Ονομασία των Σκοπίων

Εξοχότατε κ. Πρόεδρε,

Με αυτή την επιστολή θέλουμε να εκφράσουμε την αγωνία μας για ένα θέμα το οποίο χρονίζει για πάνω από δυο δεκαετίες, όπως όμως αντιλαμβανόμαστε επίκειται να «κλείσει» σε μερικούς μήνες. Πρόκειται για την ονομασία της γειτονικής χώρας των Σκοπίων.

Απευθυνόμαστε σε σας γιατί η θέση σας ως Πρoέδρου της Δημοκρατίας προσδίδει στην γνώμη σας ιδιαίτερη βαρύτητα γι’ αυτό το εθνικό θέμα, και ως εκ τούτου έχετε την ευθύνη να αποτρέψετε εξελίξεις που θα μπορούσαν να είναι βλαπτικές για τα συμφέροντα της χώρας μας.

Όπως όλοι γνωρίζουμε, στις 13 Απριλίου 1992 πραγματοποιήθηκε η τελευταία σύσκεψη των τότε πολιτικών αρχηγών, υπό την προεδρία του τότε Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Καραμανλή, με θέμα την ονομασία του κρατιδίου των Σκοπίων. Γνωρίζουμε επίσης και τα αποτελέσματα της σύσκεψης τα οποία ανακοινώθηκαν ως εξής: «Σχετικά με το θέμα των Σκοπίων, η πολιτική ηγεσία της χώρας, με εξαίρεση το ΚΚΕ, συμφώνησε ότι η Ελλάδα θα αναγνωρίσει ανεξάρτητο κράτος των Σκοπίων, μόνον αν τηρηθούν και οι τρεις όροι που έθεσε η ΕΟΚ στις 16 Δεκεμβρίου 1991, με την αυτονόητη διευκρίνιση ότι στο όνομα του κράτους αυτού δεν θα υπάρχει η λέξη «Μακεδονία». Ο δε Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Καραμανλής τόνισε: «Ελπίζω ότι οι σύμμαχοι και συνεταίροι μας θα καταλάβουν επιτέλους ότι δεν υπάρχει παρά μόνο μία Μακεδονία και η Μακεδονία αυτή είναι Ελληνική. Αυτά τούς τα είπα και τους τα έχω γράψει».

Αυτό όμως που έγινε αργότερα είναι παντελώς απαράδεκτο. Χωρίς νεότερη ρητή απόφαση της πολιτικής ηγεσίας της χώρας μας, θεωρήθηκε και μάλιστα δηλώθηκε στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εξωτερικών (ΥΠΕΞ) επί κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας, αλλά διατηρήθηκε και από μετέπειτα κυβερνήσεις, ότι «Η επίσημη θέση της Ελλάδας είναι σαφής: σύνθετη ονομασία με γεωγραφικό προσδιορισμό πριν από τη λέξη “Μακεδονία” που θα ισχύει έναντι όλων (ergaomnes), για κάθε χρήση, εσωτερική και διεθνή»!

Πώς είναι δυνατόν να δηλώνεται μια τέτοια απαράδεκτη θέση στην ιστοσελίδα του ΥΠΕΞ διαρκούσης της διαπραγμάτευσης; Τι διαπραγματεύεται το ΥΠΕΞ, εφόσον έχει ήδη υποσχεθεί το μέγιστον; Η επιδιωκόμενη λύση πρέπει να βασίζεται στην απόφαση των πολιτικών αρχηγών του 1992, η οποία και αντανακλά τα αισθήματα και τη βούληση της συντριπτικής πλειοψηφίας των Ελλήνων.

Εξοχότατε κύριε Πρόεδρε, οι κάτωθι υπογεγραμμένοι σας ζητάμε: ο όρος «Μακεδονία» να μη συμπεριλαμβάνεται στην Ελληνική πρόταση για την ονομασία του κράτους της ΠΓΜΔ, σύμφωνα με την απόφαση των πολιτικών αρχηγών του 1992. Στην περίπτωση που οποιαδήποτε Ελληνική Κυβέρνηση εκτραπεί από αυτήν, παρακαλείσθε να επιδιώξετε με όλο το καταξιωμένο κύρος σας, αλλά και καθήκον σας, την προκήρυξη δημοψηφίσματος με το ερώτημα της αποδοχής ή όχι της εκτροπής από την απόφαση του 1992, που αποκλείει το όνομα «Μακεδονία» υπό οιανδήποτε μορφή.

Εξοχότατε, ευελπιστούμε να ανταποκριθείτε στο αίτημά μας,

Υ.Γ. Οι υπογράφοντες την παρούσα επιστολή εκφράζουν τις προσωπικές τους απόψεις.

1. Παναγιώτατος Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης, Άνθιμος

2. Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Ασκάλωνος, Νικηφόρος, Πατριαρχείο Ιεροσολύμων

3. Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Νεαπόλεας και Σταυρουπόλεως ,Βαρνάβας

4. Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Καλαβρύτων και Αιγιαλείας, Αμβρόσιος

5. Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Καλαμαριάς και Ν. Κρήνης, Ιουστίνος

6. Fraggoulis Fraggos, PhD, General (Επίτιμος Αρχηγός ΓΕΣ Στρατηγός εα), Greece

7. Tselios Athanasios, Επίτιμος Αρχηγός ΓΕΣ, Greece

8. Nakopoulos Georgios, Αντγος ε.α, Επίτιμος Υπαρχηγός ΓΕΕΘΑ, Greece

9. Lymberis Dimitrios, Lieutenant General (ret), Επίτιμος Γενικός Επιθεωρητής Στρατού και ‘ΒΥπαρχηγός/ΓΕΣ, Greece

10. Karantzikos Athanasios, Lieutenant General (ret.), Επίτιμος Α Υπαρχηγός ΓΕΣ, Greece

11. Tsitsimpikos Charalampos Lieutenant General (ret). Επίτιμος ΒΎ/ΓΕΣ, Greece

12. Stylianopoulos Athanasios, Lieutenant General,Επίτιμος Β’ Υπαρχηγός ΓΕΣ, Greece

13. Koukis Spyridon, Lieutenant General(ret), Επίτιμος Διοικητής Γ’ΣΣ Greece

14. Manthopoulos Dimitrios, Lieutenant General (ret), Επίτιμος ΑΎ/ΓΕΣ, Greece

15. Milioritsas Nikolaos, Lieutenant General (ret.), Greece

16. Sakellaropoulos Filippos, Lieutenant General (ret.), Επίτιμος Δντης ΔΥΠ/ΓΕΣ, Greece

17. Vafiadis Christos, Lieutenant General (ret), Eπίτιμος Διοικητής Γ΄ΣΣ. Greece

18. Verveniotis Ioannis, Lieutenant General (ret), GREECE

19. Κόρκας Κωνσταντίνος, Αντιστράτηγος ε.α., Επίτιμος Διοικητής 1ης ΣΤΡΑΤΙΑΣ, Greece

20. Mavrodopoulos Pantelis, Αντιστράτηγος ε.α., Επίτιμος Διευθυντής Πυροβολικού Γ.Ε.Σ., Επίτιμος Πρόεδρος Ενώσεως Αποστράτων Στρατού Ξηράς, Greece

21. Tsirkas Evangelos, Αντιστράτηγος, Επιτ. Δ/τής Γ!ΣΣ, Νομικός, Greece

22. Ασλανίδης Ιωάννης, Αντιστράτηγος ε.α., Επίτιμος Διοικητής Σχολή Ευελπίδων

23. Georgiadis Georgios, Υπτγος ε.α, Πρόεδρος ΕΑΑΣ Ν. Ξάνθης, Greece

24. Fotiadis Ioannis, Αντιστράτηγος ε.α, Greece

25. Koutris Stavros, Αντιστράτηγος (ε.α.), Επίτιμος Διοικητής 98 ΑΔΤΕ “Μεραρχίας ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΥΣ”, Greece

26. Liampas Evangelos, Αντιστράτηγος εα Eπίτιμος Διοικητής Aνωτάτης Σχολής Πολέμου, Greece

27. Makrynitsas Georgios, Αντιστράτηγος ε.α., Greece

28. Tavoularis Elias, Αντιστράτηγος ε.α, Επίτιμος Διοικητής ΜΕΡΥΠ ( Μεραρχία Υποστηρίξεως), Greece

29. Μαυρουδής Ελευθέριος, Υποστράτηγος ε.α.

30. Παπαγιαννόπουλος Νικόλαος, Υποστράτηγος Υγειονομικού ε.α., Ιατρός, PhD, πρώην Αντιδήμαρχος Θεσσαλονίκης

31. Papayianopoulos Nikolaos, Υποστράτηγος ε.α., Ιατρός, π. Αντιδήμαρχος Θεσσαλονίκης, Greece

32. Tsakiridis Haralambos E., Υποστράτηγος Υγειονομικού, Ιατρός (military surgeon), Greece

33. Tsalouhidis Georgios, Πτέραρχος ε.α., Greece

34. Manios Ioannis Κ., PhD, DDS/LitMG ΥΠΟΠΤΕΡΑΡΧΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ, Greece

35. Manolas Vassileios, Συνταγματάρχης ε. α., Greece

36. Lamprinakis Demosthenes, Υπτγος ε.α., Greece

37. Koutri-Telianidou Paraskevi, Ταξίαρχος (ε.α.), Greece

38. Koutsaimanis Ioannis,Ταξχος ε.α., Greece

39. Amaxopoulos Theodoros, Ανχης ε.α, Greece

40. Papanikolaou Papagos, Ανχης ε.α., Greece

41. Demetriadis Konstantinos, Σχης ε.α, Greece

42. Kontis Ioannis, Major General (ret.), Greece

43. Trakatelis Antonios, Ακαδημαϊκός, πρ. Aντιπρόεδρος Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, πρ. Πρύτανης Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Greece

44. Almpoura Efstratia P., MScPsy Dev LP, Athens, Greece

45. Anastassopoulou Ioanna, Καθηγήτρια ΕΜΠ (ret), Greece

46. Andreatos Antonios, Professor, Hellenic A/F Academy, Greece

47. Anezinis Antonios, π. Πρόεδρος ΔΣ Τραπέζης Μακεδονίας-Θράκης, Greece

48. Antypas Denis – Δημοσιογράφος- Διευθυντής Σύνταξης «Κυριακάτικης Ελευθεροτυπίας» και «Οικονομικού Ταχυδρόμου», Greece

49. Argyropoulos Yiannis, PhD, Principal Member of Technical Staff, AT&T Labs, USA

50. Argyrou Fanoulla, Researcher, Journalist, Author, London, United Kingdom

51. Aroniadou-Anderjaska Vassiliki, PhD, Research Associate Professor of Neuroscience, Bethesda, MD, USA

52. Athanasiadis Georgios, Επιχειρηματίας, π. Πρόεδρος Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης και Βιομηχανικού Τμήματος Εμποροβιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, Greece

53. Athanassiou Myrodis, Diplom-Physiker, Munich, Germany

54. Athanasoulis Gerasimos A., Professor, School of Naval Architecture and Marine Engineering, National Technical University of Athens, Greece

55. Avanea Agathi, Jounarlist, Athens, Greece

56. Bacalis Naoum, National Hellenic Research Foundation, Athens, Greece

57. Baloglou George, fmr Associate Professor of Mathematics, SUNY Oswego, USA

58. Balopoulos Victor, PhD, Associate Professor, Department of Civil Engineering, School of Engineering, Democritus University of Thrace, Greece

59. Baltatzis Panagiotis, MD, Internist, General Secretary, Hellenic American National Council, Baltimore, USA

60. Batrakoulis Theodoros, PhD, Geopolitics, France

61. Blytas George C., PhD, Physical Chemistry (ret.), University of Wisconsin, USA

62. Bougas Ioannis, PhD, The Bougas Management Consulting, Queen’s University, Canada

63. Bucher Matthias, Associate Professor, Technical University of Crete, Greece

64. Chaitidis Efstathios, Dr.Μed.Dent., Mέλος της Γερμανικής Ακαδημίας Praxis und Wissenschaft., Greece

65. Christou Konstantinos, Πρόεδρος τμήματος Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας ΑΠΘ, Greece

66. Chrysafis Sotirios, Ομότιμος Καθηγητής ΑΠΘ, Greece

67. Chryssakis Thanasis, Associate Professor, Dept. of Mathematics, National and Kapodistrian University of Athens, Greece

68. Constantinidou Hellen-Isis A., Professor Εmeritus, School of Agriculture, Faculty of Agriculture, Forestry and Natural Environment, Aristotle University of Thessaloniki, Thessaloniki, Greece

69. Daniil Evangelia, MD., Medic Pneumonologist-Specialist in Tuberculosis, Greece

70. Dardavesis Theodoros, Κοσμήτωρ Σχολών Επιστημών Υγείας ΑΠΘ

71. Daskalaki Eleni, Πτυχιούχος Καλών Τεχνών Φλωρεντίας, Greece

72. Daskalopoulou Stella S., PhD, Associate Professor in Medicine, McGill University, Montreal, QC, Canada

73. Daskopoulos Antonios, Επιχειρηματίας, π. Πρόεδρος Συνδέσμου ορυζοβιομηχανιών Ελλάδος, Greece

74. Di Filippo Giuseppina, PhD, fmr Professor Humanities, Classics and Italian, University of New Hampshire, USA

75. Dimoutsos Andreas Ι., PhD, Athens, Greece

76. Dimoutsos Michalis, Microbiologist, Athens, Greece

77. Dokos Socrates, PhD, Associate Professor, Graduate School of Biomedical Engineering, University of New South Wales, Sydney, NSW, Australia

78. Dragas George Dion., The V. Rev. Professor, PhD, DD, DTh, Professor of Patrology, Helllenic College/Holy Cross, Boston, MA, USA

79. Dritsos Stefanos, Professor, Dept. of Civil Engineering, University of Patras, Greece

80. Economides Spyros, Dept. of Management, California State University, East Bay, USA

81. Efremidis Stavros, Ομότιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου

82. Efstathiou Demetrios, Ιατρός, Πρόεδρος Κυπριακής Εστίας Θεσσαλονίκης, Greece

83. Efthymiou Pavlos N., Professor Emeritus, Aristotle University of Thessaloniki, Greece

84. Evangeliou Christos, Professor of Philosophy, Towson, MD, USA

85. Exadaktylos Athanasios, Πρόεδρος Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, Greece

86. Filippas Anastasios, Department of Physics- National Technical University of Athens, Greece

87. Filippidis Pantelis, Πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, Greece

88. Filippou Georgios, Επιχειρηματίας, π. Πρόεδρος ΔΣ της ΦΙΛΚΕΡΑΜ Α.Ε., Greece

89. Filippou-Katehis Athina, Assistant to the Director of the Education, Office of the Greek Orthodox Archdiocese in America, NYC, USA

90. Fountzoulas Costas, PhD, Philadelphia, PA, USA

91. Fournaros Ioannis, ΤΕ Ηλεκτρονικός Μηχανικός, Greece

92. Fytrolakis Nikolaos, Professor Emeritus, National Technical University of Athens, Greece

93. Gakis Dimitrios, MBBS, MD, FHelCS, Consultant Surgeon, fmr Director Dept. of Surgery and Transplantation, Aristotle University of Thessaloniki, Greece

94. Garoufas Demetrios, πρ. Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, Greece

95. Gatzoulis Nina, former Professor of Humanities, Classics and Italian, University of New Hampshire, USA

96. Gatzoulis Vassilios, President of Hellenic Society PAIDEIA of New Hampshire, Electrical-Nuclear Engineer (ret.), US Defense Dept., Naval Submarine Div., USA

97. Georgakis Dimitrios, Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ειδικών Δυνάμεων, Greece

98. Georgakopoulou-Stylianopoulou Fotini, Teacher of Greek literature, Greece

99. Gialtouridis George, President of New England Risk Solutions LLC, Westwood, MA, USA

100. Giannopoulos Georgios, Professor Emeritus, University of Patras, Greece

101. Giannoukos Stamatios, MEng, PhD, Post-Doctoral Research Associate, University of Liverpool, Dept. of Electrical Engineering and Electronics, United Kingdom

102. Gigilinis Michael, Επιχειρηματίας-Πλοιοκτήτης, Greece

103. Gioumatzidis Demetrios, Καθηγητής Πληροφορικής, Λύκειο ´Εδεσσας, Greece

104. Glavakis Ioannis, Γεωπόνος, επιχειρηματίας, π. Ευρωβουλευτής, Greece

105. Grammatikos Filippos, Professor, Aristotle University of Thessaloniki, Thessaloniki, Greece

106. Haitidis Efstathios, PhD, Munich University, Mέλος της Γερμανικής Ακαδημίας Πράξης και Επιστήμη και επίτιμος πρόεδρος του συλλογου του ολοκαυτώματος Πύργων Εορδαίας με την επωνυμία Ιερή μνήμη, Greece

107. Halamandaris Pandelis, PhD, Brandon University, USA

108. Hatzichronoglou Lena, PhD, Professor of Humanities, Macomb Community Members College, MI, USA

109. Hatzitolios Apostolos I., Professor of Pathology, Διευθυντής Α’ Προπαιδευτικής Παθολογικής Κλινικής, Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, Ιατρική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Α’ Αντιπρόεδρος Εταιρείας Παθολογίας Ελλάδος (ΕΠΕ) Αντιπρόεδρος Επαγγελματικής Ένωσης Παθολόγων Ελλάδος (ΕΕΠΕ), Greece

110. Hatzopoulos Eleftherios, Επιχειρηματίας, μέλος ΔΣ “Διεθνής Διαφάνεια”, Greece

111. Hatzopoulos John N., MSCE, PhD, Professor Emeritus, University of the Aegean, Greece, fmr Professor, California State University, Fresno, USA

112. Hoidas Spyros, Professor Emeritus, National and Kapodistrian University of Athens, Greece

113. Iatrou Christos, Professor of Anesthesiology, Medical School, Democritus University of Thrace, Greece

114. Ierapetritis D., BA, MSc, PhD Geography, University of the Aegean, Greece

115. Iliopoulou-Georgoudaki Ioanna, Professor (ret.), Dept. of Biology, University of Patras, Greece

116. Intzesiloglou Nikolaos, Professor Emeritus, Faculty of Law, Aristotle University of Thessaloniki, Greece

117. Ioannou Petros, Professor, Electrical Engineering Systems, University of Southern California, Director of Center for Advanced Transportation Technologies, Associate Director for Research METRANS, Director of Financial Engineering Master’s Program, Los Angeles, CA, USA

118. Kaikis-Lericos Irene, BS Communications, Towson University, Executive Director (ret.), Field Communications, Washington, D.C., Executive Board Member, St. Demetrios Greek Orthodox Church, Baltimore, MD, USA

119. Kaiklis Michael, Επίτιμος δικηγόρος, Πρόεδρος του Καριπείου Ιδρύματος Μακεδονίας-Θράκης, Greece

120. Kaipis Dimitrios, Aigio, Greece

121. Kakouli-Duarte Thomais, PhD, Director enviroCORE, Lecturer in Biosciences, Dept. of Science and Health, Institute of Technology, Carlow, Ireland

122. Kalampokis Anastasios, Επιχειρηματίας

123. Kalemi Georgia, Πτυχιούχος Διεθνών & Ευρωπαικών Σπουδών, Παν. Μακεδονίας, Greece

124. Kapetanakis Emmanouil, Postgraduate student, Cyprus University of Technology, Cyprus

125. Kapetanopoulos Sotirios, δικηγόρος, πρώην Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης

126. Karakostanoglou Benjamin, Διεθνολόγος, π. Αντιδήμαρχος Θεσσαλονίκης, Επικεφαλής του π. γραφείου Θεσσαλονίκης για το Σύμφωνο Σταθερότητας Ν.Α. Ευρώπης, Greece

127. Karakostas Ted , Bachelor of Arts in Political Science, Masters of Orthodox Theological studies, Boston USA

128. Karamitsos Dimitrios, Ομότιμος Καθηγητής Παθολογίας-Διαβητολογίας, ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη, Greece

129. Karasis Marianos, Ακαδημαϊκός, Greece

130. Karathanasis Athanasios, Ομότιμος καθηγητής ΑΠΘ, Πρόεδρος της Ε.Μ.Σ. Θεσσαλονίκης, Greece

131. Karatzios Christos, MD CM, FRCP, Assistant Professor of Pediatrics, McGill University Health Care Centre, Canada

132. Karkamanis Dimitrios, fmr Senior Research Fellow, Swedish National Defense Research Institute, Stockholm, Sweden

133. Katsafadou Athena, Δικηγόρος, τέως πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Πειραιά, Greece

134. Katsarkas A., MD, PhD, Professor in Medicine, McGill University, Montreal, Quebec, Canada

135. Katsifarakis Konstantinos L., Καθηγητής, ΑΠΘ, Greece

136. Katsifis Spiros P., PhD, FACFE, Professor and Chair, Department of Biology, Graduate Studies, University of Bridgeport, Bridgeport, CT, USA

137. Kehagioglou Aris, Ομότιμος Καθηγητής ΑΠΘ, Greece

138. Kelesidis Vassilios C., Petroleum Institute, a part of Khalifa University of Science and Technology, Abu Dhabi, United Arab Emirates

139. Kladi Matianthi, fmr Professor, Dept. of International and European Studies, Panteion University, Athens, Greece

140. Kliros George, PhD, Associate Professor, Head of Division of Electronics, Electric Power, Telecommunications, Dept. of Aeronautical Sciences, Hellenic Air Force Academy, Greece

141. Kodogianidis Nikolaos PhD, PE Electrical Engineer, Fred Wilson & Associates, Jacksonville, FL, USA

142. Koios Nikolaos, PhD, Assistant Professor, University Ecclesiastical Academy of Thessaloniki, Greece

143. Kokolakis George E., Professor Emeritus, Department of Mathematics, National Technical University of Athens, Greece

144. Kolovos Alexander, PhD, Executive Analytics Professional, SpaceTimeWorks, San Diego, CA, USA

145. Konstantinidis Ioannis, Χειρούργος Ωτορινολαρυγγολόγος, Καθηγητής ΑΠΘ, Greece

146. Konstantinidou Anastasia, Head, Office of Public & International Relations, Western Macedonia University of Applied Sciences, Kozani, Greece

147. Kontogouris Petros, Επιχειρηματίας και Πρόεδρος της ΝΑΜΚΟ Α.Ε., Greece

148. Kouimtzis Themistoklis, Ομότιμος Καθηγητής ΑΠΘ, Πρόεδρος Φορέα Διαχείρισης Προστασίας Δέλτα Αξιού ποταμού

149. Koumakis Leonidas, Jurist, Author, Greece

150. Kounnamas Gregory, MSc Naval Architect, School of Naval Architecture and Marine Engineering, National Technical University of Athens, Greece

151. Kouroumalis Elias, MD, PhD, Professor Emeritus, Medical School, University of Crete, Greece

152. Kousis Kostas, Δημοσιογράφος, Greece

153. Koutitas Christophoros, Ομότιμος Καθηγητής ΑΠΘ, π. Αντιπρόεδορς Διεθνούς Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Greece

154. Kozyrakis Kostas, Assistant Professor, School of Dentistry, National and Kapodistrian University of Athens, Greece

155. Kriezis Epaminondas, τ. Πρόεδρος Τμήματος Ηλεκτρολόγων ΑΠΘ, Greece

156. Kyriakides Klearchos A., PhD, Academic, United Kingdom and Republic of Cyprus

157. Kyriakou Georgios, Professor, Democritus University of Thrace, Greece

158. Labrinos Grigorios, ΟΜ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

159. Lampropoulou Venetta, Professor Emeritus, Special-Deaf Education, Deaf Studies Unit, Department of Primary Education, University of Patras, Greece

160. Lazaridi Christina, PhD, Retired Chemist, Wilmington, DE, USA

161. Lazaridis Anastasios, PhD, Professor Emeritus, Widener University, Chester, PA, USA

162. Lazaridis Demetrios, Ακαδημαϊκός

163. Leontiadis Ioannis, fmr Assist. Prof. for Byzantine History, Aristotle University of Thessaloniki, Greece.

164. Leventouri Theodora, PhD, Professor, Dept. of Physics, Director of Medical Physics FAU, Boca Raton, FL, USA

165. Liakos Michael, Ιατρός, πρ. Αντινομάρχης, Πρόεδρος των Απανταχού Πισοδεριτών ” Αγία Τριάς “, Greece

166. Likotrafitis Konstantinos, επ. Πρόεδρος Ένωσης Ευρωπαίων Αλεξιπτωτιστών και Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ειδικών Δυνάμεων, Greece

167. Liolios Asterios, Professor (ret.), Dept. of Civil Engineering, School of Engineering, Democritus University of Thrace, Xanthi, Greece

168. Lomis Dean, Professor Emeritus, University of Delaware, USA

169. Lymberis Maria T., MD, Distinguished Life Fellow, American Psychiatric Association, Clinical Professor of Psychiatry (hon.), UCLA School of Medicine, USA

170. Makrodimitris Aggelos, PhD, Ophthalmologist (ret.), Greece

171. Manias Stefanos, Professor, National Technical University of Athens, Greece

172. Manolopoulou Eleni, ΟΜ. ΚΘΗΓΗΤΡΙΑ ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

173. Manousakis Georgios, Ομότιμος Καθηγητής ΑΠΘ, Greece

174. Mantoulidou Aikaterini, Μέτοχος και Πρόεδρος ΔΣ Εκπαιδευτηρίων Μαντουλίδη, Greece

175. Maragos Petros, Καθηγητής ΕΜΠ, Greece

176. Mataragas Bill, President of Hellenic American National Council (HANC), USA

177. Matsouka Athanasia, Εκπαιδευτικός, Α’ ΚΕΕΔΥ Θεσσαλονίκης, Greece

178. Mavros Ioannis G., MA in Political Economy, New School for Social Research NY, NY, USA

179. Mazis Ioannis Th. (Docteur d, Etat , FRSA (uk) AMOPA(ft), Professor of Economics, Geography and Geopolitics, Chair of Dept. of Modern Turkish and Modern Asian Studies, National and Kapodistrian University of Athens, Greece

180. Megalokonomos Emmanuel, Ambassador Honored of Greece ad

181. Melakopides Costas, Associate Professor of International Relations (ret.), University of Cyprus, Cyprus

182. Menexopoulos Panos, Αντιπρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, Greece

183. Mermigas Lefteris, Professor of Pathology, SUNYAB, USA

184. Messinis Ioannis, Ομότιμος καθηγητής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Greece

185. Michopoulos Aristotelis, Professor, Hellenic College, MA, USA

186. Miliarakis Manolis, Φυσικός και Δημοσιογράφος, Επίτ. πρόεδρος του Κινήματος Χριστιανική Δημοκρατία, Greece

187. Miller Barbara, Baltimore, MD, USA

188. Miller Stephen G., Professor Emeritus, University of California at Berkeley, USA

189. Moraitis Nicholaos L., PhD, International Relations, Comparative Politics U.S. Foreign Policy, University of California, Berkeley, USA

190. Moschovakis A.K., MD, PhD, Professor of Physiology, Faculty of Medicine, University of Crete, Greece

191. Moulopoulos Costas, Αναπληρωτής Καθηγητής Φυσικής, Πανεπιστήμιο Κύπρου, Cyprus

192. Moutsopoulos Nikolaos, Ακαδημαϊκός, Greece

193. Nathanael Byron, Καθηγητής ΑΠΘ, Πρόεδρος της Ελληνικής Επιστημονικής Εταιρείας, Greece

194. Natsios Dimitrios, Teacher, Theologist, Author, Kilkis, Greece

195. Niarchos Panos, Professor (ret.), Indiana University, USA

196. Nikitaras Nikitas, Associate Professor, School of Physical Education and Sports Science, National and Kapodistrian University of Athens, Greece

197. Nikolaidis Athanasios, πρ. Πρόεδρος Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, Greece

198. Nikolaidis Tasos, Professor Emeritus, University of Crete, Greece

199. Nikou Maria, LL.M., Attorney at Law and Mediator, Pittsburgh, PA, USA

200. Noutsis Konstantinos, Dermatologist, Vice President, AHEPA Chapter of Athens, Greece

201. Ntapalis Andrew H., Adjunct Professor of Modern Greek, Dept. of Classics, University of New Hampshire, USA

202. Oikonomou Alexandra, Associate Professor, National and Kapodistrian University of Athens, Greece

203. Okos Anthony, MD, Seattle, WA, USA

204. Palios Leonidas Professor, Dept of Computer Science and Engineering, University of Ioannina, Ioannina, Greece

205. Panagakos Grigorios, PhD, Research Engineer, Carnegie Mellon University, PA, USA

206. Panoskaltsis Vassilis P., Professor, Dept. of Civil Engineering, School of Engineering, Democritus University of Thrace, Greece

207. Papadopoulos Dimitrios P., Professor Emeritus, Democritus University of Thrace, Greece

208. Papadopoulos Kyriakos, Professor of Chemical and Biomolecular Engineering, Tulane University, New Orleans, USA

209. Papadopoulos Nikolaos Th., MD PhD, FEBO, Professor Emeritus, Medical School, Aristotle University of Thessaloniki, Greece

210. Papadopoulou Maria, Civil Engineer, PhD, writer about Greek monuments, GREECE

211. Papagaryfallou Panagiotis, Professor (ret.), Panteion University, Greece

212. Papageorgiou Loukas, Πτυχιούχος Παντείου Πανεπιστημίου (Δημόσια Διοίκηση), πρ. Ανώτερο Στέλεχος Αγροτικής Τράπεζας Ελλάδας, Δήμαρχος Τιθορέας (1999-2006), Πρόεδρος Ομίλου Φίλων Βουνού και Θάλασσας Παρνασσού, Μέλος Δ.Σ. Ελληνικού Δικτύου Φίλων Της Φύσης, Greece

213. Papagiannis Grigorios, Associate Professor of Byzantine Philology, Democritus University of Thrace, Greece

214. Papakostas Stephanos, MBA formerly professor of Business Administration, Southeastern College, Deree College, Athens, Greece

215. Papamarinopoulos Stavros P., University of Patras, Greece

216. Papanikas Dimitrios, Καθηγητής Πανεπιστημίου, Greece

217. Papapanagiotou Ioannis, Ακαδημαϊκός

218. Papasliotis Apostolos, Πρέσβης εν τιμή, Greece

219. Papathanasiou Maria K., Professor Emeritus, Dept. of Mathematics, National and Kapodistrian University of Athens, Greece

220. Papathanasiou Violeta, Πρόεδρος Συνδέσμου Μοναστηριωτών Θεσσαλονίκης, Greece

221. Patitsas Tom A., Professor Emeritus of Physics, Laurentian University, Sudbury, CA, USA

222. Pekos Ioannis, Επιχειρηματίας – Εκδότης, Greece

223. Pelekanos Nikos, Professor, University of Crete, Greece

224. Pelides Panayiotis, MD, American Heart Institute, Nicosia Cyprus

225. Pelidou Sygkliti-Henrietta, Assistant Professor in Neurology, Dept. of Medicine, University of Ioannina, Ioannina, Greece

226. Perdikatsis Vassilis, PhD, Professor Emeritus, Dept. of Mineral Resources Engineering, Technical University of Crete Greece

227. Persephonis Peter, Professor Emeritus, Dept. of Physics, University of Patras, Patras, Greece

228. Peshos Dimitrios, Αναπλ. Καθηγητής Ιατρικής ,Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

229. Petrakakis Petros, Πρόεδρος της Παγκρήτιας Αδελφότητος Μακεδονίας, Greece

230. Phufas Ellene S., Professor, English/Film/ESL, Translator/Editor, SUNY ERIE, Buffalo NY

231. Politis Demitrios, Dr. Emeritus, University of Michigan, Member of the Hellenic American Congress

232. Polymerakis Fotis, Assistant Professor, Dept of Philology, University of Ioannina, Ioannina, Greece

233. Polyzoidis Konstantinos, Ομότιμος Καθηγητής Νευροχειρουργικής ΑΠΘ, Greece

234. Poularikas Alexander, Professor Emeritus, University of Alabama, USA

235. Rantsios Apostolos T., PhD, DipECVPH, FHVA Past President and Honorary member, WVA, Greece

236. Raptopoulos Ioannis, Μέτοχος και Πρόεδρος ΔΣ της Express Service, Greece

237. Retsina – Foteinidou Demetra, Φιλόλογος-Master Πολιτικής Φιλοσοφιας Α.Π.Θ.-Δημοσιογράφος, Greece

238. Revithis Spyridon BSc MS PhD (UNSW), INNS, CSS, AACNNE, AGIS, IHIQS, Sydney, Australia

239. Righos George N, Order of AHEPA, Past District Governor, 5th District, Wilmington, Delaware, USA

240. Rigos Evangelos, Master Mariner, Pace University, BBA, NY., Greece

241. Rocha Rhoda S., (ret.) Professor, Baltimore County Community College, Baltimore, Maryland, USA

242. Rouman John C., Professor Emeritus, Classics University of New Hampshire, USA

243. Samaras Gregorios, Διδάκτωρ πολιτικός μηχανικός, τ. καθηγητής ΑΤΕΙ, Greece

244. Savaidis Paraskevas, Καθηγητής Πολυτεχνικής Σχολής ΑΠΘ, Greece

245. Schina Katerina – Πολιτική γελοιογράφος – «Eλευθεροτυπία», Greece

246. Shiakolas Panos S., Professor, The University of Texas at Arlington, Arlington, TX, USA

247. Sideris Kostas K., Associate Professor, Dept. of Civil Engineering, Democritus University of Thrace, Greece

248. Simeonidis Ioannis, Economist, PhD in Economics/Marketing, fmr Director of Public Sector Division in Agricultural Bank of Greece, fmr Professor in Dept of Management, Athens University of Applied Sciences AEI/TEI, Greece

249. Simeonidis Demetrios, Επιχειρηματίας, τ. Πρόεδρος Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορ. Ελλάδος

250. Simonis Orestes, Αρχιτέκτων-Μηχανικός, Επιχειρηματίας, Greece

251. Sinis Martha, Docent, Baltimore, Maryland, USA

252. Spathopoulos Theodoros, Ing., fmr Director of Studies, Research & Development, Hellenic Aerospace Industry, Greece

253. Spyridakis Stylianos V., Professor Emeritus, University of California, Davis, USA

254. Stamboliadis Elias, Professor, Technical University of Crete, Greece

255. Stavropoulos Georgios, MD, Cytopathologist, Professor, Technological Institute of Athens, Greece

256. Tagalakis Georgios, PhD, Athens, Greece

257. Tahiaos Aimilios-Antonios, Ακαδημαϊκός, Greece

258. Taskos Nikolaos, Ομότιμος Καθηγητής Νευρολογίας, ΑΠΘ

259. Tatsios Georgios, Pharmacist, Msc in Industrial Pharmacy, Biostatistics, Health Management, President of Panhellenic Macedonian Cultural Club Association, Greece

260. Thomaidis Vassilios, Ομότιμος καθηγητής ΑΠΘ, Greece

261. Tokmakidis Savvas, Professor Emeritus, Democritus University of Thrace, Greece

262. Tomazos Ilias, Professor-Director of Hellenic Society PAIDEIA, University of Connecticut, USA

263. Triantafillou Georgia, PhD, Temple University, Philadelphia, PA, USA

264. Triantari Sotiria, Καθηγήτρια, Πρόεδρος του Τμήματος Νηπιαγωγών, Παιδαγωγική Σχολή Φλώρινας, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Greece

265. Triantopoulos Ioannis, Ομότιμος καθηγητής ΑΠΘ, Greece

266. Tsatsanifos Christos, PhD, Civil Engineer, Qatar

267. Tsiotas Georgios K., Επικ. Καθηγητής στις Ποσοτικές Μεθόδους, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Greece

268. Tsolaki Magdalini, Professor of Neurology, Aristotle University of Thessaloniki, Greece, Chair of Greek Federation of Alzheimer’s Disease, Greece

269. Tsoukalas Ioannis, Πρώην Ευρωβουλευτής , πρώην Πρόεδρος Τμήματος, Πληροφορικής ΑΠΘ . Πρώην Γεν.Γραματέας Έρευνας και Τεχνολογίας Υπ. Ανάπτυξης

270. Tzafettas Ioannis, PhD, FRCOG Professor, Medical School, Aristotle University of Thessaloniki, President of Hellenic Representative Committee of the Royal College of Obstetricians and Gynaecologists, Greece

271. Tzamouzakis Francisco, τ. Ερευνητής Α΄ Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών, Greece

272. Tzortzios Stergios, Συντ. Καθηγητής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Greece

273. Tzoulis Georgios, Πρόεδρος Ομοσπονδίας Δυτικομακεδονικών Σωματείων, Greece

274. Vallianatos Evaggelos, PhD, Historian, Environmental Strategist, contributor to the Huffington Post, USA

275. Vardoulakis Antonios Ioannis, Professor Emeritus, Dept. of Mathematics, Aristotle University of Thessaloniki, Thessaliniki, Greece

276. Vassileiadi Martha, Καθηγήτρια Γερμανικών ΑΠΘ, Greece

277. Vassileiadis Charalambos, Professor, Dept. of Music Studies, Ionian University, Greece

278. Vassileiadis Damianos, Teacher, Author, Greece

279. Vassileiadis Vassileios, Πολιτικός Επιστήμων – Οικονομολόγος ΑΠΘ, Διευθυντής Διοικήσεως Τραπεζών, Greece

280. Vassiliadis Dimitris, Ph.D., Professor, Washington and Jefferson College, Washington, Pennsylvania, USA

281. Vlachos Dimitrios, Dept. of Physics, University of Ioannina, Ioannina, Greece

282. Voudrias Evangelos A., Professor, Democritus University of Thrace, Greece

283. Vogiatzis Alexandros, Ph.D., Αν Καθηγητής, Παν. Μακεδονίας, Greece

284. Vretakou Vasileia PhD, Technical University of Berlin, Germany

285. Wright Olga K., Vice President of Hellenic Society PAIDEIA, University of Connecticut, USA

286. Yfantis Evangelos A., PhD, Professor of Computer Science and Aerodynamics, UNLV, USA

287. Yiacoumettis Andreas, Professor, President of European Society of Plastic, Reconstructive & Aesthetic Surgery (ESPRAS), Greece

288. Ypsilanti Maria, Assistant Professor of Ancient Greek Literature, Dept. of Classical Studies and Philosophy, University of Cyprus, Cyprus

289. Zagris Nikolas, Professor, University of Patras, Greece

290. Zaharopoulos Nikolaos, τ. Αντιπρύτανης Πανεπιστημίου Πάφου, Cyprus

291. Zaharopoulos Tryfon, Retired lawyer, Athens, Greece

292. Zervas Yannis, Associate Professor, Medical School, National and Kapodistrian University of Athens, Greece

—



IHA Director

HEC Life Director Capt. Evangelos N.M. RigosIHA Director www.professors-PhDs.com HEC Life Director www.greece.org

—

You received this message because you are subscribed to the Google Groups “IHA -THRAKI” group.

To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to iha-thraki+unsubscribe@googlegroups.com.

To post to this group, send email to iha-thraki@googlegroups.com.

To view this discussion on the web visit https://groups.google.com/d/msgid/iha-thraki/CA%2BpDGW26uiWio%2BDOZ%2BRwkoMUcaXSRriKbesZL3_%3DwEaViEzbCA%40mail.gmail.com.

For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.