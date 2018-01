Ο,ΤΙ ΠΡΟΦΗΤΕΨΑΝ ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΜΕΧΡΙ ΚΕΡΑΙΑΣ

Έρχεται παγκόσμιος πόλεμος με αφορμή τον επικείμενο πόλεμο των ΗΠΑ με την Β.Κορέα, διότι απλά τα «απόνερα» αυτής της σύγκρουσης θα επηρεάσουν υποχρεωτικά ολόκληρο τον πλανήτη, αναφέρουν αμερικανικά ΜΜΕ.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο ειδικός αναλυτής και συγγραφέας James Rickards, ο οποίος είναι γνωστό ότι έχει επαφές με πληροφορίες ανωτάτους Αμερικανούς αξιωματούχους, δηλώνει ότι ο διευθυντής της CIA του είπε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα βρίσκονται σε πόλεμο με τη Βόρεια Κορέα εντός 12 εβδομάδων.

Ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν σήμερα είπε ότι η Πιονγκγιάνγκ απέκτησε τη δυνατότητα να πλήξει όλη την αμερικανική επικράτεια με τα πυρηνικά όπλα της, ενώ πρόσθεσε ότι το «κουμπί» για την εκτόξευση των βορειοκορεάτικων πυρηνικών όπλων βρίσκεται πάντοτε «πάνω στο γραφείο του».

Ο Rickards, συγγραφέας του βιβλίου The Road To Ruin: Το μυστικό σχέδιο της παγκόσμιας ελίτ (Global Elites) για την επόμενη οικονομική κρίση, δηλώνει ότι συμμετείχε σε ιδιωτική συνάντηση στην Ουάσιγκτον, όπου ο επικεφαλής της CIA Μάικ Πομπέο είπε σε μια μικρή ομάδα think tank ότι η σύγκρουση είναι πλέον αναπόφευκτη…και θέμα μερικών εβδομάδων.

«Το πιο σημαντικό οικονομικό και γεωπολιτικό ζήτημα στον κόσμο σήμερα είναι ένας πόλεμος που έρχεται μεταξύ των ΗΠΑ και της Βόρειας Κορέας, πιθανώς τις επόμενες δώδεκα εβδομάδες», γράφει ο Rickards.

«Πώς μπορώ να είμαι τόσο σίγουρος για το χρονοδιάγραμμα; Ο διευθυντής της Κεντρικής Υπηρεσίας Πληροφοριών μου το είπε», κατέληξε ο ίδιος.

Σύμφωνα με τον Rickards, ο Πομπέο είπε: «Θα ήταν φρόνιμο να υποθέσουμε ότι θα απαιτούνταν περισσότεροι από πέντε μήνες για την Βόρεια Κορέα για να αποκτήσει ένα αξιόπιστο οπλοστάσιο από βαλλιστικούς πυραύλους ICBM. Αυτοί οι πύραυλοι θα μπορούσαν να χτυπήσουν τις πόλεις των ΗΠΑ και να σκοτώσουν εκατομμύρια Αμερικανούς…για αυτό….πήραμε τα μέτρα μας ».

Η συνάντηση έλαβε χώρα στις 20 Οκτωβρίου και αποφασίστηκε ότι το χτύπημα θα γίνει περίπου έως τις 20 Μαρτίου σε μια …ιδιότυπη διορία για την έναρξη του πολέμου, αν και ο Rickards λέει ότι «ο πόλεμος πιθανότατα θα αρχίσει πριν από τότε».

Υπενθυμίζουμε ότι την περασμένη εβδομάδα, Αμερικανός τριάστερος Ναύαρχος προειδοποίησε τους στρατιώτες των Η.Π.Α. που σταθμεύουν στη Νορβηγία ότι μια παγκόσμια σύγκρουση…με την Ρωσία…είναι επίσης πολύ κοντά.

«Ελπίζω να κάνω λάθος, αλλά έρχεται ένας πόλεμος», τους είπε ο στρατηγός Robert Neller. «Είναι σε μια πάλη, ένας αγώνας πληροφόρησης, ένας πολιτικός αγώνας, που απορρέει από την παρουσία μας», τόνισε ο ίδιος.

Η πρόβλεψη του Αμερικανού ειδικού αναλυτή και συγγραφέα Rickards συμφωνεί επίσης και με την άποψη του Κινέζου στρατηγού Wang Gongguang, ο οποίος δήλωσε επίσης ότι ένας παγκόσμιος πόλεμος είναι πιθανός πριν από τον Μάρτιο.

«Ο πόλεμος στην Κορεατική Χερσόνησο θα μπορούσε να ξεσπάσει οποιαδήποτε στιγμή μέχρι το Μάρτιο του επόμενου έτους», δήλωσε ο Wang στους Global Times, προσθέτοντας ότι «η Κίνα πρέπει είναι ψυχολογικά και στρατιωτικά προετοιμασμένη για έναν πιθανό πόλεμο ενώ οι περιφέρειες της Βορειοανατολικής Κίνας έχουν προετοιμαστεί να κινητοποιηθούν άμεσα ».

Εν τω μεταξύ, ένας Βορειοκορέατης στρατιώτης που αυτομόλησε στο νότο πριν μερικές ημέρες είχε βρεθεί ότι είναι ανοσοποιημένος στον άνθρακα, προκαλώντας φόβους ότι το καθεστώς προετοιμάζεται πυρετωδώς για έναν άγριο βιολογικό πόλεμο και μέσω διηπειρωτικών βαλλιστικών πυραύλων.

Έτσι πολλοί ειδικοί και μέλη υπηρεσιών με εξουσία στον πλανήτη μας προειδοποιούν με σαφήνεια ότι το παγκόσμιο ποίμνιο, ότι είτε από την Β.Κορέα …είτε από την Ρωσία …είτε από την Μ.Ανατολή…θα δεχθεί μια παγκόσμια σύγκρουση …η οποία έχει δρομολογηθεί εδώ και πολλά χρόνια, μιας και υπάρχουν πολλά και κυρίως τεράστια συμφέροντα στον πλανήτη.

«Ο Θεός θα δώσει στην Ελλάδα άξιο βασιλιά! Μετά τους Τούρκους θα πατάξει όλα τα άπιστα έθνη και θα τα καταδιώξει. Και θα ερημωθεί η Αίγυπτος. Και θα κατοικηθεί κάθε άλλη πόλη και χώρα, που θα καταστραφεί στον πόλεμο της Ρωσίας με το ΝΑΤΟ και ο καθένας θα γυρίσει σπίτι του. Θα διαρκέσει η βασιλεία του 36 έτη και όλοι οι αρχηγοί κρατών θα έλθουν να του δώσουν τη φιλία τους».

Η προφητεία αυτή του Άγίου Παΐσίου προβλέπει πόλεμο του ευρασιατικού άξονα με την Δύση, και μιλάει ξακάθαρα για τον Ελληνισμό. Αποκωδικοποιεί, επίσης, τα μελλούμενα για τον μελλοντικό ηγέτη της Ελλάδος, τον οποίο αποκαλεί «βασιλιά» και αναφέρει ότι θα κυβερνήσει για πάρα πολλά χρόνια.

Εμείς οι κοινοί θνητοί ίσως και να μην καταλαβαίνουμε πολλά…οι Άγιοι όμως της ορθοδοξίας μας γνώριζαν με θεία φώτιση τι ακριβώς θα γίνει στον πλανήτη μας…κατ΄οικονομία θεού,… για να διακοπεί το άνομο έργο της νέας τάξης πραγμάτων ….που έχει αλωνίσει ολόκληρα κράτη και εκατομμύρια συνειδήσεις.

Προφανώς όμως ήρθε η κατάλληλη χρονική περίοδο …σύμφωνα και με τους «αξιωματούχους» ΗΠΑ, Ρωσίας, και Κίνας…οι οποίοι επιβεβαιώνουν απλά τις προφητείες των Αγίων μας.

