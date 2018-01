Του Βασίλη Καπούλα

«Ανεξαρτησία, ελευθερία, Ιρανική Δημοκρατία, Θάνατος στον Khamenei» ουρλιάζει το πλήθος και το Ιράν σείεται απ’ άκρη σε άκρη. Η εξέγερση είναι γεγονός. Και λέμε εξέγερση γιατί τα αιτήματα τους ξεπερνούν μια απλή διαδήλωση… Απαιτούν να τελειώσει η εμπλοκή σε Συρία-Ιράκ-Υεμένη-Χεζμπολάχ-Χαμάς να τελειώσει η ισλαμική δημοκρατία κτλ. Η Αραβική Άνοιξη χτύπησε το Ιράν!

Το στράτευμα έχει τεθεί σε επιφυλακή, μεταφέρονται δυνάμεις, ο στρατός στους δρόμους. Περιμένουν εισβολή από ΗΠΑ-Ισραήλ μετά το χτύπημα που δέχτηκαν…

Κάποιοι εργάστηκαν αθόρυβα για τις δραματικές εξελίξεις που βλέπουμε. Ιρανοί Φρουροί έχουν ξεχυθεί στους δρόμους και πυροβολούν στο ψαχνό ενώ όπως θα δείτε σε εικόνες και βίντεο μεταφέρονται αντιαεροπορικά συστήματα S-300 και άλλος οπλισμός σε κρίσιμα σημεία.

Σε κατάσταση πολέμου η χώρα.

ΗΠΑ και Ισραήλ για άλλη μια φορά παραδίδουν «μαθήματα» «αραβικής Άνοιξης». Και το «τάιμινγκ» δεν είναι καθόλου τυχαίο. Συνδέεται άμεσα με μια σειρά άλλων εξελίξεων τις οποίες θα αποκαλύψουμε σε νέο άρθρο.

Στο Dorood attack σημειώθηκαν μάχες σώμα με σώμα έξω από την τράπεζα Ansar των Ιρανών φρουρών.

Νεκροί είναι οι Ιρανοί Mohammad Chubak, Mohsen Viraieshi, Hosein Rashno, Hamzeh Lashni. Υπάρχουν πληροφορίες και για άλλους δύο νεκρούς. Σίγουρα ο αριθμός θα αυξηθεί. Οι συγκρούσεις έχουν επεκταθεί σε πολλές πόλεις.

Δείτε εδώ τη στιγμή των πυροβολισμών.

Update: Unconfirmed reports that at least five people killed in alleged shooting by Iran regime enforcers in Lorestan province city of Dorood. Grim video said to show bodies of some. pic.twitter.com/lOxedwJhKT

Update: People of #Dorood attack #Ansar bank of #IRGC in retaliation for death of Mohammad Chubak, Mohsen Viraieshi, Hosein Rashno, Hamzeh Lashni, four protesters. #IranProtests pic.twitter.com/EdAzbKl2Ya

Casualties of peaceful protesters in #Dorood rose to six. #IRGC & #Basij militia opened fire at people while were protesting against corrupted Shia clercis and authorities of Islamic regime of Iran. #IranProtests pic.twitter.com/7j6zkEcO8V

Δείτε εδώ το Βίντεο με τους S-300

Re-upload for better Audio pic.twitter.com/KSmpfwXW1X

Προπαγάνδα και παλιά βίντεο διαδίδονται σε όλη τη χώρα μέσω κοινωνικών δικτύων. Χιλιάδες Ιρανοί έχουν ξεχυθεί στους δρόμους ακόμη και στην Urmia φωνάζοντας «Θάνατο στον Δικτάτορα» (τον Ayatollah Khamenei).

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ τόνισε ότι «Οι ηγέτες του Ιράν έχουμε μετατρέψει την πλούσια χώρα με πλούσια ιστορία σε εξαθλιωμένο κράτος-παρία του οποίου οι ηγέτες εξάγουν βία, αιματοχυσία και χάος. Οι ΗΠΑ καταδικάζουν απερίφραστα τις συλλήψεις των ειρηνικών διαδηλωτών» ανέφερε η ανακοίνωση των ΗΠΑ.

Ανάμεσα στο εξαγριωμένο πλήθος κυκλοφορεί η πληροφορία ότι οι Ιρανοί ηγέτες ξόδεψαν εκατ δολάρια στον Μπασάρ Άσαντ και στις περιφερειακές πολιτοφυλακές σε Συρία-Ιράκ-Υεμένη-Χεζμπολάχ-Παλαιστίνη. Προφανής η στόχευση και ο σκοπός.

Λόγω της περιορισμένης πρόσβασης στο Ιράν κανείς μέχρι τώρα δεν είχε αντιληφθεί τι έρχεται. Κανείς εκτός από τις εμπλεκόμενες χώρες.

Παρά το ηλεκτρονικό «πέπλο» που έχουν απλώσει οι Ιρανοί διακόπτοντας την μετάδοση βίντεο και την λειτουργία των κινητών τηλεφώνων, εντούτοις υπάρχει τρομερή κάλυψη των γεγονότων, άμεση μετάδοση μέσω τουίτερ κτλ μαζί με προπαγάνδα και ψεύτικα Βίντεο. Οι Ιρανοί μεταφέρουν όπως θα δείτε και σε εικόνες παρεμβολείς στις περιοχές των εξεγέρσεων.

Η εξέγερση αντί να φθίνει, ενισχύεται, εξαπλώνεται σε όλη τη χώρα, οι διαδηλωτές γίνονται πιο επιθετικοί και αδίστακτοι.

Χαρακτηριστικό είναι ότι ακόμη και στη πόλη Qom, το πνευματικό κέντρο του Ιράν το σύνθημα είναι:

«Δεν θέλουμε Ισλαμική Δημοκρατία»!

«Τελείωσε ο χρόνος αυτής της Ισλαμικής Δημοκρατίας»!

«Παρακαλούμε παραιτηθείτε».

Διαδηλωτές στην Shiraz σκίζουν εικόνες του Αρχηγού των Ιρανών Φρουρών, Qasem Soleimani.

Στόχος τους όπως λένε, να πεθάνουν οι μουλάδες και να φύγουν οι διεφθαρμένοι σιίτες κληρικοί.

Στην Khoramabad φωνάζουν:

«Εμείς είμαστε Ιρανοί, δεν δεχόμαστε Άραβες»

«Οι μουλάδες πρέπει να πεθάνουν, θάνατος στον Ανώτατο Ηγέτη, φύγε από τη χώρα, Θάνατος στον Δικτάτορα» είναι το σύνθημα της πρωτεύουσας Τεχεράνης.

Ενα από τα ανησυχητικά σημεία είναι, ότι υπάρξει εξέγερση και στο προπύργιο του Ηγέτη του Ιράν, Ayatollah Khamene, στο Abhar.

Δείτε εδώ τα συνθήματα: «Θάνατος στον Δικτάτορα»

#Malayer tonight: «Death to the dictator.»#Iranianprotests #Iran #اعتراضpic.twitter.com/ugTytp88D9

Game on: Footage from Tehran tonight. «Independence, Freedom, Iranian republic!» they chant, and «Death to Khamenei!» pic.twitter.com/OvflajpB2x

Burning photos of #Iran leaders at city center during rally….

Video from Iranian telegram channels!! pic.twitter.com/B56NiwA7mC

Η στιγμή της εξέγερσης φαινομενικά είναι παράξενη. Γιατί μετά την υπογραφή της πυρηνικής συμφωνίας, η ιρανική οικονομία έχει βελτιωθεί πολύ το ίδιο και η χώρα σε όρους γεωπολιτικής στην Μέση Ανατολή. Αρα γιατί τώρα;

Ο ένας λόγος είναι το Ισραήλ και ο άλλος η Τουρκία. Αλλά αυτά θα τα δούμε αναλυτικά σε νέο άρθρο.

Σε μια από τις κεντρικές πόλεις του Ιράν, την Shahrekord, οι διαδηλωτές φωνάζουν για καλύτερες συνθήκες διαβίωσης. Το ίδιο και σε Isfahan, Mashhad, Tehran, Birjand, Bushehr, Khorramabad, Shahrood και Neyshabour

Ο λαός στο Mashhad φωνάζει:

«Ούτε Γάζα, ούτε Λίβανος, οι ζωές μας είναι αφιερωμένες στο Ιράν».

«Χρησιμοποίησαν το Ισλάμ για να μας εξαθλιώσουν οικονομικά»!

Η ιρανική Αστυνομία και οι Ιρανοί Φρουροί συγκρούονται σε Mashhad, Neishaboor. Παρά την ανάπτυξη των δυνάμεων καταστολής, ο λαός ξεχύθηκε σε Gowhardasht, Karaj, το ίδιο και στην Amol, μία πόλη βόρεια του Ιράν

Συγκρούσεις υπάρχουν και στο Πανεπιστήμιο της Τεχεράνης.

Στη Semnan φωνάζουν:

«Ιρανική Δημοκρατία, Ανεξαρτησία και Ελευθερία».

Η πολιτοφυλακή Bassij συγκρούεται με τους διαδηλωτές στο Hamedan, το ίδιο και σε BandarAbbas, Shiraz, Arak.

Στο Zanjan οι διαδηλωτές φωνάζουν:

«Πεθαίνουμε, πεθαίνουμε για να πάρουμε το Ιράν πίσω από τους Μουλάδες».

Στην Kerman φωνάζουν:

«Δικτάτορα, ντροπή σου, φύγε από τη χώρα».

Τα ίδια σε Malayer, μια ιστορική πόλη και τη δεύτερη μεγαλύτερη της Hamedan, τα ίδια και σε Zanjan.

Παράλληλα κυκλοφορεί η φήμη ότι η οικογένεια του Mojtaba Khamenei, γιου του son Ali Khamenei ετοιμάζεται να φύγει σύντομα για Λονδίνο λόγω ζητημάτων ασφαλείας. Δεν ξέρουμε αν αυτό αληθεύει. Αλλά αν ισχύει δείχνει πολλά…

Υπάρχει απαγόρευση κυκλοφορίας σε Tabriz, βορειοδυτικά του Ιράν από Ιρανούς Φρουρούς ενώ ο λαός της Shiraz πυρπόλησε το θεολογικό σεμινάριο του ισλαμικού κολεγίου. Εκεί εκπαιδεύονται Σιίτες κληρικοί ή Μουλάδες.

Οι τελευταίες δείχνουν τα όπλα τους σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τονίζουν ότι θα τα χρησιμοποιήσουν για να σκοτώσουν όποιον απειλήσει τον ανώτατο Ηγέτη, Seyyed Ali Khamenei.

Σε Qazvin, σε Τεχεράνη στο Πανεπιστήμιο Amirkabir και στην περιοχή Vali-Asr υπάρχουν συγκρούσεις.

Ακόμη και η Tabriz στην οποία επικρατούσε ηρεμία, οι κάτοικοι οι οποίοι στην πλειοψηφία είναι Αζέροι και Τούρκοι ξεσηκώθηκαν.

Η εξέγερση έφτασε μέχρι την παραλιακή πόλη Bandar Abbas.

People of #Khorramabad started their protest against corrupted Shia clerics and authorities of Islamic regime of Iran. Second video is here. They chant: «Death to dictator». pic.twitter.com/zhL0XwkPHJ

People of #Kerman started their protest against corrupted Shia clerics and authorities of Islamic regime of Iran now. They chant: «Dictator, Shame on You, leave my country». pic.twitter.com/Ldki5P68aJ

People of #Abhar, a small city near #Zanjan started their protest against corrupted Shia clerics and authorities of Islamic regime of Iran now. They chant: «Agha [#Khameni] live like God, while people are poor» pic.twitter.com/Iksj6sCvY4

People of #Zanjan started their protest against corrupted Shia clerics and authorities of Islamic regime of Iran now. They chant: «Akhoond [Mullah, Shia cleric], must get lost [leave Iran]». pic.twitter.com/co29Pyn5WU

Day 3. Hundreds of people have gathered in #Urmia (West Azarbaijan

Province) and chant: «Death to the Dictator (Ayatollah Khamenei) pic.twitter.com/AuYBXj8gto

#Iranprotests

Brave woman shouting, «Say it loud: Death to #Khamenei»

Bystanders supporting her \ Security forces have no will to react.

This is no longer merely protests for economic demands. People are demanding #RegimeChange.#تظاهرات_سراسرى pic.twitter.com/J3wqagTmzy

After #IRGC run anti-riot police attacked peaceful protesters in #Arak. People protest against corrupted Shia clerics and authorities of Islamic regime of Iran. #IranProtests pic.twitter.com/5UujAu6p7N

NOW: Protesters in #Shiraz are tearing down picture of #IRGC Ghods Force commander, Qasem Soleimani during their protests against corrupted Shia clerics and authorities of Islamic regime of Iran. #IranProtestspic.twitter.com/AKHCZhcpLB

Χιλιάδες Ιρανοί βγήκαν σε δρόμους και πλατείες για να διαμαρτυρηθούν για τις υψηλές τιμές, φωνάζοντας συνθήματα κατά του νυν Προέδρου Hassan Rouhani σε μια κατάσταση που θυμίζει «Ιρανική άνοιξη» μέσα στο χειμώνα.

Ο κυβερνήτης του Mashhad Mohammad Norouzian δήλωσε στα τοπικά ΜΜΕ ότι η αστυνομία αντιμετώπισε την «παράνομη» διαμαρτυρία «με ανοχή».

Ο κ. Norouzian αναφέρθηκε από το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων λέγοντας ότι η διαδήλωση οργανώθηκε μέσω των κοινωνικών μέσων μαζικής ενημέρωσης από «αντεπαναστατικά στοιχεία».

Το ημι-κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Ilna ανέφερε ότι υπήρξαν επίσης διαμαρτυρίες στις πόλεις Neyshabour, Kashmar, Yazd και Shahroud.

Οι άνθρωποι που συγκεντρώθηκαν φώναξαν συνθήματα όπως «ο λαός ζητιανεύει, οι ιμάμηδες παριστάνουν το θεό», «λευτεριά στους πολιτικούς κρατούμενους», «ελευθερία ή θάνατος», σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Μετά την Συρία η δύση στοχεύει τώρα στο Ιράν δημιουργώντας συνθήκες «Συρίας». Αυτό που είναι άγνωστο ακόμη είναι η αντίδραση του Πεκίνου και της Μόσχας η οποία θα είναι ηχηρότατη.

NOW: Despite deployment of tens of anti-riot police forces to Gowhardasht, #Karaj, people have started protesting corrupted Shia clerics and authorities of Islamic regime. They chant: «They used Islam to make us poor» #IranProtestspic.twitter.com/P57fMC7S5b

NOW: People of #Amol, a city in North of Iran began their protest against corrupted Shia clerics and authorities of Islamic regime of Iran now. #IranProtests pic.twitter.com/9KcczU1uOa

Number of protesters who are protesting against Shia clerics and authorities of Islamic regime of Iran in #BandarAbbas is rising now. #IranProtestspic.twitter.com/P50PzQn6FO

Now #IRGC anti-riot unit joined Police anti-riot units to brutally suppress protesters in front of #Tehran‘s university. Protests against corrupted Shia clerics and Islamic regime authorities. #IranProtests pic.twitter.com/XaooyursPr

Thousands of people in #Khorramabad are now protesting against corrupted Shia clerics and authorities of Islamic regime of #Iran now. #IranProtestspic.twitter.com/IND6fEuhNt

People of #Tehran in revolution street are resisting suppression imposed by #IRGC commanded anti-riot Police now. #IranProtestspic.twitter.com/F9jv2ubnqM

BREAKING: They chant «Reza Shah [Pahlavi], God Bless you». People of #Hashtgerd including officers of #Iran|ian Army Ground Force (in civilian cloths) started their protest against corrupted Shia clerics and authorities of Islamic regime now. #IranProtests pic.twitter.com/mhrCkpqE6k

People of #Abhar are chanting now «Shahanshah [Mohammad-Reza Shah Pahlavi], God Bless you». Protests against corrupted Shia Clerics and authorities of Islamic regime of Iran. pic.twitter.com/fYejxPcWVD

This is tactic of #IRGC trained anti-riot Police of #Khamenei. They divide crowd of protestors, then send smaller parts to smaller streets to easily suppress or arrest them. Here is an example near Revolution square of #Tehran. Protests against corrupted Islamic regime of #Iran. pic.twitter.com/jCNFoFUPaf

NOW: Revolution street of #Tehran. Anti-riot Police of #Khameni commanded by #IRGC officers are trapping and attacking small crowds in small streets while are unable to confront larger crowds. Protests against corrupted Shia Clerics and authorities of Islamic regime of Iran. pic.twitter.com/U1VnGSRWxt

#ايران#فيديو منسوب الى متظاهرين في مدينة #قم الايرانية مساءا يهتفون برفض الجمهورية الاسلامية ….مطالب بتغييرات جذرية.pic.twitter.com/9dSERbSjt2

This video was reportedly recorded in #Rasht, northern #Iran.

Protesters are facing anti-riot police, but still continue to rally against the Iranian regime. pic.twitter.com/LjO9q9Gj8A

Dec 30 – #Tehran, Vali Asr Intersection – #Iran

Security forces dispatching water cannon trucks to confront protesters.#IranProtests #تظاهرات_سراسرى #يحدث_الان_في_ايرانpic.twitter.com/AWO5RSFv1y

People of #Arak are chanting now: «No Gaza, No Lebanon, Our lives are devoted to Iran». #IranProtests pic.twitter.com/uIrUuMgb8i

Σίιτες κληρικοί με τα όπλα έτοιμοι για όλα.

Ο χάρτης των εξεγέρσεων